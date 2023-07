Slik ble elbilandelen i nybilsalget første halvdel av 2023: Advarer mot for lav elbil­andel i leasing- og firmabil­markedet

BEKYMRET: Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen frykter at Norge ikke når målet om kun elektrisk nybilsalg i 2025.

Halvveis ut i 2023 utgjør elbiler 83 prosent av nybilsalget. – Det er for lavt og skyldes at regjeringen mangler politikk for å elektrifisere leasing- og firmabilmarkedet, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

De siste årene har elbilene tatt stadig større andeler av nybilsalget i Norge. Nå har dessverre økningen dabbet av, viser halvårstallene som nå er sluppet fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Det er kun halvannet år igjen før alle nye biler skal være elektriske. Det er bekymringsfullt at elbilandelen ikke er høyere, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Skylder på leasing- og firmabilmarkedet

Nybilsalget deles i to markeder. Når det gjelder privatbilmarkedet er valget åpenbart:

I første halvår av 2023 valgte 94,3 prosent av privatbilistene en elektrisk bil i bilbutikken.

I leasing- og firmabilmarkedet er situasjonen en helt annen:

Der er elbilandelen på stusselige 66,9 prosent.

– Det ruller alt for mange forurensede biler ut av bilbutikken til leasing og som firmabiler. Fortsetter dette frykter jeg at vi ikke når 2025-målet, altså Stortingets mål om at alle nye biler innen 2025 skal være elektriske, advarer Bu.

Etterlyser politiske tiltak

Christina Bu etterlyser nå tiltak i statsbudsjettet, når det kommer til høsten.

– Dette handler om politikk. For privatbilister har man økonomiske virkemidler som gjør at det lønner seg å velge elbil, men disse er ikke like gode i leasing- og firmabilmarkedet. Tvert imot er det sånn at dagens firmabilbeskatning favoriserer fossilbilen, sier hun.

Statsbudsjettet til høsten er det siste budsjettet som legges fram før 2025-målet skal nås.

Der forventer Bu og Elbilforeningen kraftige virkemidler som gjør at elbilen også klarer å konkurrere i leasing- og firmabilmarkedet.

Flaut å svikte på oppløpet

Norge ligger godt an til å bli det første landet i verden med kun elektriske biler i nybilsalget.

– Hele verden ser mot Norge og kommer til å følge med på om vi klarer det. Det er flaut om vi svikter på oppløpet og ikke når dette viktige klimamålet, sier Bu.

– I verste fall kan det føre til at andre land gir opp arbeidet med å elektrifisere bilparken.

Hun er også bekymret for nedgangen i bilsalget generelt.

– Nedgang i bilsalget skyldes den økonomiske situasjonen. Men det er bekymringsfullt, fordi det forsinker utskiftning av bilparken og står i veien for nødvendige kutt i klimagassutslippene fra veitrafikken, avslutter hun.

Nybilsalget første halvår 2023 (1. januar til og med 30. juni):

Elbilandel totalt: 83,1 %

Elbilandel i privatbilmarkedet: 94,3 %

Elbilandel i leasing- og næringsmarkedet: 66,9 %

De mest solgte bilmodellene så langt i år:

1. Tesla Model Y: 15455

2. Volkswagen ID.4*: 3888

3. Volvo XC40: 2861

4. Toyota bZ4X: 2414

5. Skoda Enyaq: 2270

6. Volkswagen ID.3: 2146

7. Toyota Yaris: 1758**

8. Toyota RAV4: 1721

9. Audi Q4 e-tron: 1574

10. Ford Mustang Mach-E: 1538

* inkluderer GTX

** inkluderer Cross

Møre og Romsdal med høyest elbilandel

Det er store variasjoner i elbilandel mellom fylkene også i siste halvår.

Øverst på pallen i konkurransen «hvor i Norge gjør flest et klimavennlig nybilkjøp», troner Møre og Romsdal i første halvdel av 2023.

Der er elbilandelen hele 89,28 prosent i årets første seks måneder. Hakk i hæl kommer Hordaland med en elbilandel på 88 prosent.

– Møre og Romsdal var et fylke som lenge hadde lav elbilandel i nybilsalget, så det er gledelig at møringene har oppdaget elbilen. Dette viser også at elbilen er en fullgod bruksbil også i distriktene, sier Christina Bu.

Lavest elbilandel er det i Finnmark, hvor 62,34 prosent av nybilkjøperne kjøpte elbil i første halvår av 2023.

Men også sentrale østlandsfylker som Hedmark, Buskerud og Vest-Agder har elbilandel ned mot 70 prosent.

Slik ble elbilandelen første halvdel av 2023 i de ulike fylkene:

Fylke Elbilandel i nybilsalget Akershus 82,95 % Aust-Agder 82,85 % Buskerud 79,00 % Finnmark 62,34 % Hedmark 73,42 % Hordaland 88,28 % Møre og Romsdal 89,28 % Nordland 80,68 % Oppland 80,85 % Oslo 86,28 % Rogaland 82,95 % Sogn og Fjordane 82,86 % Telemark 86,54 % Troms 79,45 % Trøndelag 85,75 % Vest-Agder 72,22 % Vestfold 79,82 % Østfold 81,45 % Kilde til alle tall i denne artikkelen er OFV, Opplysningsrådet for veitrafikken.

Markant nedgang i bilsalget

I desember 2022 var det som kjent tidenes registrerings-rush på nye personbiler, men så kom bråstoppen.

Januar 2023 fulgte på med det laveste registreringstallet OFV har målt siden 1962.

I løpet av den siste tiden har registreringstallene gått noe opp, og i første halvår ble det registrert 66.549 nye personbiler – en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med fjoråret.

– 2023 startet med at det plutselig ble stille. Nesten ingen nye biler ble solgt og nesten bare nye biler som allerede var kommet til landet, ble registrert. I februar ble ikke situasjonen særlig annerledes, og i tre av årets seks første måneder lå registreringstallene 15 prosent under fjoråret, mens registreringstakten økte i mai og juni, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

I juni ble det registrert og utlevert 15.566 nye personbiler. Det er en økning på 4,5 prosent i forhold til juni 2022, viser de nye tallene fra OFV.

Tesla med en fjerdedel av nybilsalget

Andelen nye elektriske personbiler utgjør som nevnt 83,1 prosent.

– Fortsatt er det et stykke igjen til hundre prosent, som er det politiske målet i 2025, men en stabil andel på mer enn 8 av 10 nye personbiler er elbiler hver eneste måned viser at vi er på god vei. Det er likevel for tidlig å si om vi når 2025-målet i 2025, sier Solberg Thorsen i OFV.

Registreringstallene for første halvår speiler i særlig grad biler som var bestilt for lenge siden, og som så er blitt utlevert.

Men de to siste månedene har lageret av nye biler bygget seg opp, og nå frister mange bilforhandlere med leveringsklare biler, prisreduksjoner og diverse tilbud om gunstige billån.

– Alle har vel fått med seg at Tesla har dominert bilsalget første halvår. Så langt i år står Tesla alene for en firedel av alle nybilregistreringer. Men nå ser vi at mange andre bilmerker har biler på lager i Norge, og at ventetiden for en ny bil er kortet til dels dramatisk ned sammenlignet med hva det var for et halvt år siden, sier Solberg Thorsen.