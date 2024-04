Parkering for elbil

ACEA-sjef Sigrid de Vries om EU-systemet: – Alt ansvaret ligger på bilprodusentene. Det blir feil

MÅ SAMARBEIDE: ACEA-sjef Sigrid de Vries sier det er mye som mangler for å nå EUs 2035-mål. Video og foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Det skal bare selges elbiler i EU i 2035, men under 30 prosent av europeerne vil kjøpe en. Men det er bare bilprodusentene som straffes om EU ikke når utslippsmålene sine for transportsektoren.

Sigrid de Vries er sjefen for den europeiske bilprodusentorganisajonen ACEA – European Automobile Manufacturers’ Association.

Hun representerer dermed alle europeiske bilfabrikanters sak i EU.

Det gjorde hun også fra scenen på Nordic EV Summit i forrige uke.

Under elbilkonferansen på Lillestrøm fikk også Elbil.no et intervju med henne – se videoen over.

Må dra lasset sammen

Til elbil.no forteller hun at europeisk bilindustri har investert kraftig i elbilutvikling, men at skiftet går sakte.

De Vries mener det blir feil at bilindustrien får bøter dersom de ikke innfrir utslippsmålene som bestemmes av EU – samtidig som medlemslandenes regjeringer ikke blir straffet når de ikke innfrir sine krav til nødvendig infrastruktur.

Som eksempel nevner hun at 50 prosent av alle ladestasjonene i Europa finnes i Tyskland og Nederland. I de andre landene kan det være vanskelig å få ladet bilen sin.

I intervjuet over forklarer hun hvorfor og hva man må gjøre for å ha en sjanse til å nå målene om nullutslipp fra personbilparken i 2035.