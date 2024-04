Nordic EV Summit 2024: Mineral-kappløpet om batteriene hardner til

HVEM VINNER OG HVEM TAPER? Kina dominerer i dag svært mange av verdikjedene til verdens batteriproduksjon, men USA er bare ett av landene som tar opp konkurransen. Etterspørselen etter bærekraftige råvarer var ett av temaene som skapte stort engasjement på Nordic EV Summit 2024. Fra venstre: Forfatter Henry Sanderson, Elbilforeningens moderator Simon Dyhr og Olav Skalmeraas, direktør i det norske gruveselskapet Norge Mineraler. Foto: Rune Nesheim / elbil.no

Å utvikle gruver for å skaffe mineraler til elbilbatterier tar lang tid, men nå øker mange land satsingen. En ny trend er at bilprodusentene engasjerer seg.

Litium, nikkel og kobolt. Det er bare noen av mineralene som har opplevd økt etterspørsel i takt med den økte globale etterspørselen etter elbiler.

På første dag under årets Nordic EV Summit sto behovet for mineraler og bærekraftige batteriproduksjon på agendaen.

– Vi går nå inn i fornybaralderen. Det vil også være tidsepoken for batterier. Overgangen fra fossil til fornybar energi vil skape nye vinnere og tapere, og den vil endre geopolitikken. Råvarene vil spille en sentral rolle, sa Henry Sanderson, forfatteren av boken The Volt Rush.

Han mener det er et dilemma i satsingen på elbiler at utviklingen av gruveprosjekter tar så lang tid.

Estimatet er at det tar minst fem år og opp til 25 år å realisere et gruveprosjekt.

Det er en mye lenger tidsramme enn å bygge raffinerier, og andre fabrikker som videreforedler mineraler og bygger batterier, hvor estimatet er 2-5 år.

Fornybaralderen skaper nye supermakter

Fra scenen viste Sanderson frem en rekke ulike statistikker som poengterte at Kina har tatt en dominerende rolle i verdikjeden som leder fram til elbiler, fra gruvedrift til batteriproduksjon.

Men nå har også USA økt satsingen. Gjennom Biden-administrasjonens Inflation Reduction Act (IRA) har amerikanske myndigheter satt i gang den største klima- og energisatsingen noensinne i amerikansk historie.

369 milliarder dollar over en tiårsperiode skal utløse investeringer innen fornybar energi og nullutslippsteknologi.

– Kina og USA er i ferd med å bli de to store supermaktene på området.

Når USA nå har tatt opp konkurransen om batteriverdikjeden, merker de også at det er krevende å få tilgang til råvarer. Deler av IRA-satsingen stiller krav om lokal produksjon i USA, men de må også sikre seg tilgang fra andre land.

– Nye land har også fått en nøkkelrolle i den globale batteriproduksjonen. Hvem hadde trodd at Kongo skulle få en så viktig rolle? Argentina og Chile har også store mineralressurser. Og Indonesia er et nøkkelland gjennom sin produksjon av nikkel, sa Sanderson.

Industrien har endret det geopolitiske kartet, og noe av satsingen utenfor Kina handler om at man ønsker å unngå sårbarhet ved å være avhengig av en stor aktør.

Sanderson fikk spørsmål fra Elbilforeningens moderator om G7-landene og Europa har sovet i timen.

– Europa sover i alle fall ikke nå, men det vil kreve mye å ta opp konkurransen. Det vil kreve engasjement fra stater og EU å ta opp konkurransen. For det holder ikke bare å satse, man må satse nok, svarte Sanderson.

Sanderson pekte også på at for noen produksjonskjeder har Kina per i dag bygd opp overkapasitet, og derfor faller prisene på batterier. Men det gjør det også mer krevende å bygge ny industri andre steder.

For å klare konkurransen med Kina, pekte han på tre nødvendige faktorer:

Tilgang til fornybar energi, evnen til å utvikle teknologi som kutter kostnader og dessuten at offentlige myndigheter engasjerer seg og bistår med virkemidler som sikrer satsingen, deriblant subsidier i starten.

Bilselskapene engasjerer seg i batteriproduksjonen

En ny trend er at bilprodusentene etter hvert har begynt å engasjere seg i verdikjeden for batterier, helt tilbake til gruveprosjekter.

– Verdikjeden for elbilbatterier var svært lukket i begynnelsen, men nå får vi noe mer innsyn. Det har hjulpet at oppmerksomheten fra de store bilselskapene om hva som skjer i verdikjeden nå er mye større, sa Sanderson.

Han tror bilselskapene har innsett hvor avgjørende batteriene er for hele bilproduksjonen. De utgjør om lag 40 prosent av kostnaden, og svikt i leveringene vil være fatalt.

– Nå satser alle de store bilselskapene på elbiler og da må de ha trygghet for at batteriproduksjonen både er stabil og ansvarlig, sa Sanderson.

Han mente at til og med kinesiske selskaper nå åpner opp om verdikjedene sine:

– Det er så mange spørsmål og så mange krav som nå stilles om både bærekraft og karbonavtrykk, men også etikk og sosiale standarder, at mange selskaper ønsker å levere åpenhet for å kunne konkurrere.

Olav Skalmeraas, direktør i det norske gruveselskapet Norge Mineraler, pekte på noe av det samme:

– I den gamle frihandels-epoken hadde vi en desintegrert verdikjede, men nå ser vi et mye mer integrert marked der bilprodusentene er aktive helt fra gruveutvinning til bilsalg, sa han.

Selskapet Skalmeraas representerer, ønsker å utvinne særlig fosfat og vanadium i Rogaland i Norge.

Mer åpenhet om produksjonsforhold tvinger seg frem

Noe av engasjementet til bilselskapene handler om å stille spørsmål og krav til produksjonen.

Andre inngår langsiktige kontrakter for å sikre trygghet for investeringer og trygghet for leveranser. Noen bilselskaper har til og med gjort direkte investeringer i gruveprosjekter, for eksempel General Motors i USA.

Skalmeraas advarte likevel mot grønnvasking.

– Åpenheten i mineralproduksjonen må være troverdig, rapporteringen må være etterprøvbar og det må hele tiden være insentiver til å bli bedre, ikke bare å oppfylle minstestandarder, sa han.

Skalmeraas pekte også på at for å skape aksept for gruveprosjekter, må man ta på alvor de bekymringene lokalsamfunn og andre har.

Gruvedrift i havdypet?

På samme scene på Nordic EV Summit – like forut for seansen med Sanderson og Skalmeraas – dreide det seg også om mineraler til potensiell bruk i batterier.

Men her dreide det seg om vi fremover faktisk skal lete etter mineralene på områder som ikke har vært tilgjengelig for oss før: Nemlig på de aller dypeste havdypene våre.

En av dem som har engasjert seg i hvilke miljøstandarder man skal ha for verdens gruveproduksjon, ikke minst på dette området, er miljøorganisasjonen WWF.

For WWF advarer særlig mot såkalt «deep sea mining«, altså gruveutvinning på dype havområder.

Per i dag eksisterer ikke denne typen gruvedrift, men man ser for seg mulig utvinning på havområder fra 200 meter og dypere. Planene har vakt betydelig motstand internasjonalt.

– Havene gir menneskene store ressurser, og uten levelige hav er menneskene i alvorlig trøbbel. På dype havområder er svært mye av naturmangfoldet uoppdaget. Men vi har grunn til å tro at områdene er svært verdifulle. Her produseres oksygen, her lagres CO2. Mange av artene lever lenge her, og dermed er de mer sårbare også, sa Kaja Lønne Fjærtoft, seniorrådgiver for bærekraftige hav i WWF.

Miljøorganisasjonen driver en kampanje for et midlertidig moratorium mot denne typen gruvedrift.

Altså et midlertidig forbud, mens man bruker tilstrekkelig tid til å skaffe seg kunnskap om økosystemene, så vel som mulige konsekvenser av en slik produksjon.

WWF har klart å få betydelig oppslutning om kampanjen, og mange store selskaper har enn så lenge forpliktet seg til ikke å etterspørre mineraler fra denne typen gruveutvinning.

Det gjelder både teknologi-giganter som Google og Microsoft, en rekke finansinstitusjoner og forsikringsselskaper, men også store bilprodusenter som Renault group, Ford, GM, Volkswagen, Volvo og Polestar.

WWF mener også man har en jobb å gjøre for å sikre at eksisterende industri på land kan bli mer bærekraftig, og for å sikre høy grad av resirkulering av mineraler i batterier.