Artisten Moddi legger ut på elbilturné

Det tok den populære sangeren tre minutter å bli overbevist om tre ting: Å flytte hjem til Senja, kjøpe seg elbil og bruke den på turné. Snart legger han ut på konsertlangtur gjennom Finnmark.

Etter 12 år sørpå flyttet senjaværingen Pål Moddi Knutsen, bedre kjent som artisten Moddi, i fjor hjem til barndomsøya i Troms. Det tok ikke lang tid før han innså at musikertilværelsen på bygda var noe helt annet enn i hovedstaden.

– Når avstanden til nærmeste posthus er nesten femti kilometer og bussen går hver tredje dag, blir alt litt annerledes. Litt motvillig bestemte jeg meg for å kjøpe min første bil. Men da skulle det selvsagt være elbil, sier Moddi.

På tvers av Finnmarksvidda

Nå planlegger visesangeren Moddi å tilbakelegge til sammen drøye 1700 kilometer i løpet av en uke – fra Senja i sør til Havøysund i nord – når han om noen uker legger ut på konsertturné i elbilen sin.

– Vi skal opp over Kvænangsfjellet, på tvers av Finnmarksvidda og helt ut til det åpne havet. Og jeg har ikke bittelitt rekkeviddeangst engang, forteller Moddi på telefon hjemme fra Senja.

– Hvorfor gjør du egentlig dette?

– Jeg vil vise hvordan det er å turnere med elbil i Nord-Norge, både fordeler og eventuelle ulemper. Spesielt interessant er det å nå ut til folk som vurderer å kjøpe elbil som sin neste bil, som kanskje står på vippen til å gå over til elektrisitet. Jeg drar sammen med min faste kameramann Jørgen Nordby og min knallrøde Hyundai Ioniq, som verken er en overdådig dyr eller avskrekkende pjuskete bil, og som altså bør kunne vise at elbil fungerer for folk flest, også i nord.

Ble «omvendt» på tre minutter

Hele elbilturnéprosjektet bunner dypest sett i det tydelige miljøengasjementet Moddi har frontet gjennom hele sin artistkarriere.

– Definitivt, det gjør det. Jeg har jo bodd lenge i Oslo, og da jeg i fjor vinter snakket med en bekjent nordpå om elbil, sa jeg at «det går jo dessverre ikke å ha elbil i Nord-Norge», hvorpå hun bare kvapp til: «Hva er det du surrer med? Sjekk dette her, da!» Og så flekket hun opp planen om alle ladestasjonene som var under utbygging.

– Og i løpet av tre minutter hadde hun overbevist meg om tre ting: At jeg skulle flytte hjem, at jeg måtte få meg elbil og at jeg skulle bruke elbilen på turneene mine.

– Spretter opp ladestasjoner over alt

Valget falt på en brukt Hyundai Ioniq fra 2017 med en rekkevidde på drøyt 200 kilometer i plussgrader. For bare et år siden ville dette knapt holdt til å komme seg ut av hjemkommunen.

Men mye har forandret seg i Nord-Norge i det siste, og at elbil ikke fungerer i vår nordligste landsdel er på god vei til å bli en myte, ifølge Moddi.

– Nå spretter det opp ladestasjoner over alt, uten at folk helt har fått det med seg! Bare i Finnmark har det kommet 20 nye hurtigladere det siste året, og flere er på vei.

At det har skjedd ting i nord har han helt rett i: Fra å være verst i norgesklassen på hurtigladerfronten, har det virkelig gått unna i Nord-Norge i det siste:

«Ishavsveien» er det velklingende navnet på hurtigladernettverket som er et samarbeid mellom Ishavskraft og diverse lokale kraftlag, og flere hurtigladestasjoner er under utvikling i flere steder i Finnmark og Nord-Norge for øvrig.

– Og disse hurtigladestasjonene skal jeg altså benytte meg flittig av om ikke lenge.

Les også: Nå åpner hurtigladerne i nord som perler på en snor

Elektrisk hår og luggeføre

Moddi starter elbilturneen sin på et sted som av alle ting heter Luggeføre. Spørsmålet må vel da bli om han frykter luggeføre på elbilferden sin?

– Luggeføre er jo en bra ting. Eller, hva forbinder du med luggeføre?

– Det er vel når det kladder, og dermed lugger, under skiene?

– Nei, nei, nei. Lugger er et skotøy som er laget av tovet ull, litt som ullsokker, bare mye tjukkere. Lugger brukes når det er iskaldt og tørt ute. 10-15 minus, da er det perfekt å være ute på lugger.

– Så luggeføre er en fin ting det der du kommer fra?

– Ja, definitivt, det er jo det vakreste som fins.

– Men tilbake til stedet Luggeføre, der turneen din starter, er det i nærheten av der du bor?

– Nei, det er syv timers kjøring herfra. Det er i Nord-Troms, omtrent siste stopp før Finnmark. Men det blir jo sent i mai, så det blir neppe luggeføre verken i min eller din betydning.

– Mens vi fremdeles snakker om lugg: Frisyren din, det ser litt ut som du kan ha hatt et uhell med en strømførende ladekabel?

– Haha. Ingen kommentar. Men jeg var jo alltid glad i fysikk og kjemi …

Bråtebrann, ikke elbilbrann

Det blir i alt fem intimkonserter i Nordreisa, Alta, Kautokeino, Kunes og Havøysund. Turneen blir samtidig en førpremiere på Moddis kommende album «Bråtebrann», spilt inn over halvannet år da Moddi brøt opp fra livet som omreisende musiker, og flyttet tilbake til hjembygda på Senja.

– Bra du kaller albumet «Bråtebrann», og ikke elbilbrann …

– Hehe, jeg tviler jo på at det blir et problem, er det vanlig problem at elbiler tar fyr?

– Nei, men mange har forsøkt å fremstille det slik …

– Jeg er ikke bekymret i det hele tatt. Dette er min første bil, og så langt har den vært aldeles nydelig fin å bruke.

– Blir det noen sanger om elbil på albumet?

– Nei, men kanskje det blir det en vakker dag? Albumet er spilt inn i løpet av koronaperioden, og er egentlig en plate om å vende hjem til en bygd som fullstendig har forandret seg i løpet av de tolv årene jeg har vært borte.

Låner «kraft» fra lokale kraftlag

Moddis elbilturné er et samarbeid med Repvåg kraftlag, Ishavskraft, Varanger kraft, Alta kraftlag, Loustejok kraftlag og Finnmark kraft, som står bak de nye hurtigladestasjonene i Finnmark.

– Var det enkelt å få kraftlagene til å sponse deg?

– Jeg tok kontakt med dem for et år siden, for det var da jeg begynte å planlegge turneen. Men da fikk jeg beskjed om at ladestasjonene ikke var helt ferdig bygd ennå. Da jeg spurte om hvor de skulle sette opp stasjonene, for jeg var veldig gira på å komme meg av gårde, svarte de bare: «Kor vil du?». Så de har vært veldig med på laget hele veien og kjempepositive til ideen.

– Hva får du? Gratis strøm?

– Nei, de finansierer turneen, med produksjon og opphold og kameramann og slikt.

– Siden du har med egen kameramann på turen regner vi med at du lager elbilmusikkvideo også?

– Vi har ikke helt bestemt oss for hva vi skal lage, men at det blir noe med meg og min røde elbil, det kan jeg love.

Konserter:

23. mai – Luggeføre, Nordreisa

27. mai – Alta Kultursal, Alta (med Alta Motettkor)

28. mai – Alfreds kro, Kautokeino

29. mai – Kunes samfunnshus, Kunes

30. mai – Tørrfiskloftet, Havøysund

Er du spent på hvordan elbilturneen går? Følg med på Moddis Facebook-side fra han kjører fra Senja 23. mai. Her vil han legge ut videodagbøker og livevideoer.

Ukjent med Moddi? Her kan du se ham i aksjon: