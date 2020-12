Nå åpner hurtigladerne i nord som perler på en snor

Fra å være verst i norgesklassen på hurtigladerfronten, har det virkelig gått unna i Nord-Norge i det siste. Si hei til Ishavsveien!

Og ikke bare det, i åpningsperioden vil det være gratis lading på stasjonene, leser vi på Ishavsveien.no, som også er det velklingende navnet på hurtigladernettverket som nå settes opp i samarbeid mellom Ishavskraft og diverse lokale kraftlag (nærmere bestemt Nordkyn Kraftlag, Varanger Kraft, Hammerfest Energi, Repvåg Kraftlag, Luostejok Kraftlag, Ymber og Alta Kraftlag).

Foreløpig gratis – og gratis i en måned etter åpning

Gladmeldingen om midlertidig gratis lading begrunner de i Ishavsveien på følgende vis:

«På ladestasjonene som allerede er åpnet vil det være gratis elbillading i åpningsperioden. Vi vil informere her når vi starter betalingsløsningen og hvordan appen Ishavsveien kan lastes ned. Ladestasjoner som åpner etter at vi begynner å ta betalt for ladingen vil ha gratis elbillading i en måned etter åpning. Dette for å feire at Troms og Finnmark nå får en bedre elbilladeinfrastruktur samtidig som kundene kan teste stasjonene gratis og fylle batteriene med fornybar energi fra regionen.»

Når gratisfesten er over, vil prisene derimot bli som følger:

4,25 kroner per kWh for hurtiglading (50 kW)

4,75 kroner per kWh for lynlading (175 kW)

2,50 kroner per kWh for normallading

Fra verst til best?

I det hele tatt begynner det å hjelpe på når det gjelder rask elbillading i nord. For bare noen uker siden kunne vi melde at verdens nordligste Tesla supercharger-stasjon var åpnet i Varangerbotn i Øst-Finnmark, og det er faktisk bare sju måneder siden det ble kjent at ladenettverket i nord endelig skulle bygges.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, er veldig fornøyd med at det nå løsner mer og mer i vår nordligste region:

– Det har sannelig vært en lang vei å gå, men når det først skjedde, skjedde det fort. På hurtigladerfronten har man nå i vår nordligste landsdel på kort tid gått fra å være dårligst i klassen til nærmest å bli best, i hvert fall om man sammenligner antallet hurtigladepunkter med elbilbestanden i regionen, sier Christina Bu.

Kapasiteten per stasjon er riktignok fortsatt ganske beskjeden, men situasjoner der det dukker opp mange elbiler på hver enkelt lokasjon samtidig, er nok forbeholdt unntakene en god stund fremover.

– Det er med andre ord bare å gratulere både alle involverte aktører og alle elbilister, såvel i nord og som i resten av landet, konkluderer generalsekretæren i Elbilforeningen.