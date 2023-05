Enova mener de har gjort nok: Avvikler støtte­ordning for elvarebiler

DEN GANG DA: I august 2019 lanserte Enova støtteordningen for elvarebiler. Foto: Norsk elbilforening

Å avvikle støtteordningen til elektrifiseringen av varebilmarkedet er stikk i strid med politiske signaler om å kutte utslipp fra veitrafikken, mener Bilimportørenes Landsforening, Elbilforeningen og Norges Bilbransjeforbund.

Enova har sendt ut en pressemelding der de varsler at de avvikler kjøpsstøtten for elektriske varebiler og biogasskjøretøy som bestilles etter 31. mai.

De hevder samtidig at en av to varebiler som selges nå er elektriske. Dette til tross for at el-andelen i varebilsalget fra januar til april er på knappe 37 prosent.

Blant de lette varebilene er bare 26,3 prosent elektriske så langt i år. Andelen har gått ned så langt i 2023, sammenlignet med 2022.

– Elbilforeningen skjønner ikke hvor Enova henter salgstall for elektriske varebiler fra. Men fortsatt er det slik at et stort flertall ikke velger utslippsfritt. Da er ikke jobben gjort, sier Unni Berge, som er leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

ETTERLYSER VILJE TIL SATSING: Elbilforeningen minner nok en gang om at i 2025 skal alle nye lette varebiler være utslippfrie. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Enova opplyser at de per i dag har gitt støtte til 31.000 elvarebiler. Om lag halvparten av disse er registrert og ute på veiene allerede.

– Dette er svært gledelig og et synlig bevis på at bransjen velger nullutslipp, sier Marie Tranaas Skjærvik, leder for landtransport i Enova.

Det statlige organet argumenterer for at de utslippsfrie varebilene nå i mange tilfeller lønner seg uten videre støtte.

I strid med målet om utslippsfritt nybilsalg

Både Elbilforeningen, Bilimportørenes Landsforening (BIL) og Norges Bilbransjeforbund (NBF) stiller seg svært undrende til beslutningen om å avvikle støtteordningen.

– Å kutte i støtten nå kan vanskelig tolkes annerledes enn som et signal om at Enova ikke er opptatt av at Stortingets mål om utslippsfritt nybilsalg skal nås for varebilene, sier Ida Krag, sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i BIL.

Stortinget har enstemmig vedtatt at alle nye, lette varebiler i 2025 skal være utslippsfrie.

ØNSKER ELVARBILENE PÅ VEIENE: Ida Krag hos Bilimportørene mener støtteordningen trengs framover. Foto: Jamieson Pothecary

Krag i BIL viser til at en av utfordringene med Enova er at organet primært har som oppgave å bidra til såkalt markedsintroduksjon for utslippsfrie alternativer.

For transportbransjen er nullutslippsteknologiene i stor grad introdusert på markedet allerede, men har både merkostnad i innkjøp og bruksulemper for virksomhetene.

– Det er så man kan lure på om regjeringen faktisk er klar over hva Enova holder på med. Dette må vi ta opp politisk, sier Berge i Elbilforeningen.

Bedrifter trenger forutsigbarhet

Bilbransjen er tydelig på at overgangen til utslippsfrie varebiler ikke går uten incentiver.

– Det grønne skiftet krever ordninger som gjør at nullutslipps-alternativene lønner seg for virksomhetene. Bransjen vil gjerne levere kjøretøyene som får fart på overgangen til nullutslipp på veiene, sier Knut Martin Breivik, avdelingsleder drift og utvikling i NBF.

Han fortsetter:

– Vi må samtidig ha respekt for at virksomhetene som skal investere i nye kjøretøy trenger forutsigbarhet for kostnadene. De politiske vedtakene må følges opp med virkemidler.

ETTERLYSER FORUTSIGBARHET: Knut Martin Breivik, avdelingsleder for drift og utvikling i NBF. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Bilbransjeorganisasjonene mener støtteordningen bør bli et tema for forhandlingene om revidert statsbudsjett, og viser til at SV tidligere har vist engasjement for elvarebilene.