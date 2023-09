Parkering for elbil

Volkswagen avduket ID.GTI Concept i går: Bekrefter at konsept­bilen kommer i serie­produksjon

AVDUKET: Thomas Schäfer, en av Volkswagen-sjefene, fikk æren av å vise frem den nye ID.GTI Concept i München søndag kveld.

Antyder det du ser her en ny designretning for Volkswagen?

Volkswagen-konsernet inviterte søndag kveld 400 gjester til et pressearrangement i forkant av bilmessen IAA i München, som starter offisielt tirsdag.

Her kunne bilprodusenten for første gang vise frem den elektriske ID.GTI Concept foran utvalgte deler av bilbransjen.

Skal bli mer drevet av design

Volkswagen skal frem mot 2027 lansere 11 nye elbilmodeller. Og nå får altså GTI-navnet nytt i ID.-porteføljen når denne settes i fullskalaproduksjon.

Volkswagen bekrefter nemlig i en pressemelding at bilen ikke kommer til å strande på konseptstadiet, men at de skal lansere en produksjonsversjon av modellen.

Noen vil tenke at designet på konseptbilen bryter en smule med det vi har sett hos personbilene i ID.-porteføljen så langt.

Det gjør i hvert fall VW-boss Oliver Blume:

– Vellykket design er avgjørende for å begeistre kundene våre. Volkswagen-konsernet skal bli et selskap drevet av design i enda større grad, hvor designerne kommer enda tettere på beslutningene, sier Oliver Blume, direktør for Volkswagen-gruppen, i pressemeldingen.

Nå skal altså bilmerkets tradisjonsrike GTI-arv dure videre inn i fremtiden, så får vi se hvordan den faktisk blir når den om sannsynligvis ikke altfor lenge kommer i serieproduksjon.