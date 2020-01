Bensin- og dieselbiler brenner 4 ganger oftere enn elbiler

Den mest kjente og relevante slukkemetoden å bruke store mengder vann for å kjøle ned batteripakken, både fra over- og undersiden. Til dette trengs gjerne flere kubikkmeter med vann.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjennomført tester som viser at det er svært vanskelig å få fyr på batteriet.

– Det er i de fleste tilfeller en helt normal bilbrann i plasten i interiøret som typisk starter i det elektriske 12 volts-opplegget for lys, varme, styring og tilsvarende – altså identisk som for en fossil bil, sier Ween Grav.

Årsakene er derimot påfallende like som for bensin- og dieselbiler:

En generell feilslutning som trekkes av «mannen i gata» er at batteripakken må brenne opp dersom det brenner i en elbil. Og ikke minst dersom elbilen utsettes for en trafikkulykke, som beskrevet over.

Samtidig er det ingen stor forskjell på kjørelengde (i kilometer) for elbiler og fossile biler, som eventuelt kunne påvirket statistikken. Dette ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) tall for 2018:

Ween Grav minner også om at bilprodusentene har lagt inn mange sikkerhetsbarrierer som trer i kraft om noe galt skulle inntreffe, i tillegg til at elbilparken relativt sett fremdeles er ganske ny.

Elbiler er mye sikrere med tanke på brann enn fossile biler. Bakgrunnen er nok en kombinasjon av at elbilene er enklere, teknisk sett, og at det er færre materialer som kan antennes. Eksempelvis verken bensin eller diesel.

I dag er det godt over 260.000 elbiler av en total personbilbestand på nær 2,8 millioner. DSB har korrigert for veksten i elbilenes andel av den totale personbilflåten (i dag nær ti prosent), og konklusjonen er klar og tydelig:

All logikk tilsier at nyhetsdekningen burde fokusert på faren for at (eldre) bensin- og dieselbiler kan ta fyr. Mediebildet etter brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn Sola fikk i stedet en sterk slagside mot elbiler.

Vi har også tidligere gjennomgått innrapportert statistikk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Nå gjør vi det igjen, i tillegg til å påvise elbilers generelle kollisjonssikkerhet, for å fastslå det vi har hevdet med god grunn i årevis:

Brannstatistikken går entydig i elbilenes favør, likevel unnslipper bensin- og dieselbilene generelt fokus på brannfare i mediebildet. Fakta viser at elbiler er minst like sikre.

