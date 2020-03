Bergen utsetter endringer i elbilparkering

Nye regler for boligsoneparkering i Bergen skulle tre i kraft 1. april. Nå blir tre av de fire endringer utsatt til 1. oktober 2020. Her får du oversikten over de planlagte endringene – og utsettelsene.

Årsaken til utsettelsen er å begrense antall endringer i en tid der folk i og rundt Bergen må forholde seg til en ny hverdag som følge av korona-viruset.

Elbiler i boligsoner må fortsatt registreres

La oss ta det viktigste først:

Elbiler må fortsatt registreres hos bymiljøetaten for å kunne parkere i egen boligsone. Men til forskjell fra den planlagte endringen, kan du registrere to biler per husstand. Har du to elbiler eller en bensin- eller dieselbil i tillegg til elbilen, kan begge registreres.

Elbilene parkerer fortsatt gratis når de er registrert. Dette gjøres her

Øvrige endringer utsatt til 1. oktober

Her er endringene som elbilister i og rundt Bergen må følge til høsten:

1. Fra 2 til 1 bil per boenhet – også om en av dem er elbil

Etter 1. oktober vil maks antall parkeringstillatelser reduseres fra to til én bil per boenhet i egen boligsone. Dette gjelder uavhengig av om du har el- eller fossilbil, eller om du har parkering på gategrunn eller i beboeranlegg (parkeringshus) i boligsonen, står det i orienteringen fra Bergen kommune.

2. Fortsatt gratis for beboere i boligsonen med elbil

En registrert elbil vil være gratis i egen boligsone. Dette gjelder både før og etter 1. oktober, men bilen må være registrert. Etter 1. oktober er det bare mulig med en registrert bil per husstand.

3. Full betaling utenfor egen boligsone, også for elbil

Bergen kommune fjerner gratis parkering for besøkende elbiler i boligsonene, men også denne endringen utsettes til 1. oktober. Da innføres 100 prosent betaling for besøkende elbiler. Tidligere har man kunnet parkere elbilen sin gratis over hele Bergen (med unntak for boligsonene 2-7 i sentrum).

Parkeringsautomaten på Nøstetorget blir for øvrig stående til 1. oktober.

Hva vi i Norsk elbilforening i utgangspunktet mener om endringene kan man lese mer om her.

Mer detaljert informasjon kan man finne på kommunens egen infoside om endringen.

Kommunen kan kontaktes på 55 56 56 90, og på boligsone@bergen.kommune.no