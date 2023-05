Parkering for elbil

Vi tester plass og løsninger på Volvo EX90: Bli med inn i sjuseteren mange venter på

PÅ NORSK JORD: Endelig kan de første kundene ta og føle på hva de har kjøpt eller vurderer å bestille. Video og alle foto: Rune Nesheim / elbil.no

Volvo har hentet inn en førserieproduksjons-utgave av den kommende EX90 til Norge. Vi fikk oppleve den fysisk – og gir deg en gjennomgang av bilen i videoen over.

Nordmenn elsker Volvo, men bilmerket har med unntak av C/XC40, nokså usalgbare modeller i Norge for tiden.

Derfor hadde de det veldig travelt med å vise hva som kommer.

Flaggskipet EX90 ble presentert allerede i november 2022 med priser uten moms eller avgift – og samtidig fikk man mulighet for å bestille bilen.

Og sjelden har man måttet vente lenger på en bil. De første kommer andre kvartal neste år. Derfor har de fått denne uferdige bilen til Norge, for at nåværende og fremtidige kunder kan få en smak på hva de har i vente.

Vi får sett, sjekket plass og studert løsninger og materialer på top of the line-modellen, selv om multimediaskjermen var treig og gikk i lås.

Men det vi ser, virker lovende.

NAKEN: Fronten er det største bruddet mot forrige generasjons design, og blir trolig den nye looken.

En pris mange kan svelge

EX90 blir ikke den samme storselgeren som lille XC40 – som for øvrig ligger på pallen på registreringsstatistikken så langt i år.

Folk betalte gladelig nesten 1,2 millioner for dagens råspreke T8-hybrid da den ble lansert i 2016, så Volvo-kundene hever neppe øyenbrynene over å få en større, sikrere, mer utstyrt og sprekere bil for mindre penger – sju år senere.

Innstegsprisen er på 979.000 kroner.

Du kan foreløpig bare bestille to topputstyrte varianter, Twin motor og Twin Motor Performance.

Begge leveres med høyeste utstyrsnivå, kalt Ultra.

Performance koster fra 1.029.900 kroner.

De første kundene kan håpe på å få bil i løpet av andre kvartal i 2024. Bestiller du nå, får du den til jul neste år.

Mye utstyr på kjøpet: Sju seter

Panoramatak

Led Matrix-lys

Bose lydanlegg

21-tommers felger

Eljustert ratt og seter

Luftfjæring med to kammer

Elektrisk justerbare massasjeseter med kjøling og varme (foran)

Fire soners klima

Alle sikkerhetssystemer

Head-up display

360 graders kamera Ekstrautstyr: 22-tommere

Bowers & Wilkins lydanlegg

Mørke ruter

Integrert barnesete

Hengerfeste

Pilot assist med styreassistanse

Park Assist Pilot.

Tors hammer – og spiker

Bilen er 5,03 lang, 1,96 bred og 1,74 høy. Altså omtrent 20 cm lenger og både bredere og lavere enn XC90. Akselavstanden på 2,99 er hyggelig for baksetet.

Utseendet sjokker ingen, men fronten er den mest iøynefallende nyheten:

Den er kraftfull og høy, men glatt og blottet for grill. Dørhåndtakene kryper inn i karosserisiden, men har en spalte i underkant.

NAILED IT: Tors hammer har fått en spiker å hamre på.

Tors hammer-designet er fremtredende. Lyktene kan maskere hele åtte objekter foran seg, og det vil fremstå som du kjører med fjernlys hele tiden, lover Volvo.

Detaljer som kanaler og speil er i blank, sort utførelse. Speilene både inni og utenpå er såkalt rammeløse, akkurat som på Polestar 2.

SETT DET FØR? Polestar har hovedkvarter midt i Volvo-mekkaet . Det er mye som tyder på at de har mer enn smugkikket på hverandre denne gangen også. Her er det mye av de samme som på Polestar 3

Minimalistisk inni

Skjermvisningen på den 14,5 tommer stående skjermen har fått en annen oppbygning enn tidligere.

Nå deles den opp i firkanter under kartet, som er standardvisningen, og hva man får opp baseres på hva man bruker oftest.

SJEKK INTERIØRET: Det er mange likheter mellom Polestar 3 og Volvo EX90.

Betjening og skjermer funket ikke på «modellen» som blir vist i Oslo, men systemet ligner veldig på andre systemer.

Man har et bilsymbol der man finner de fleste innstillingsmuligheter, og alt med klima ligger i en stripe nederst. Og jokeren i systemet er Google-assistenten som gjør det meste med talekommandoer på norsk.

I tillegg har den fått et åttetommers førerdisplay som gir relevant info om selve kjøringen.

NYTT: Skjermen i XC90 var stor da den ble lansert, men blir oppfattet som mikroskopisk nå. EX90 får solid størrelse igjen, og inndelingen av skjermen blir ny og smartere.

I det store og hele ligner dette ikke rent lite om Polestar 3, selv om dashbordet har en litt annen utforming.

Interiøret har lys og luftig design og blir kalt skandinavisk. Plankene i ask eller bjørk blir bakgrunnsbelyste av behagelige farger som skal være inspirert av den nordiske villmarken.

BÆÆ: Ull blir et av alternativene. Skikkelig stilige, men kanskje ikke det naturlige valget om du har barn.

Man får miljøvennlige valg som skinnfrie tekstiler de kaller Nordico. Ull er også et valg, og dette er det eneste som koster ekstra av de fire valgene.

Det er også det stiligste.

De resirkulerte plastflaskene har man derimot fanget fra mer urbane strøk. Hele 48 kilo resirkulert plast og biobaserte materialer finnes i interiøret.

Og selvsagt sitter man godt i forsetene. Det har jo Volvo vært kjent for i mange tiår allerede.

JUSTERBARE: Manuell justering av rygg og lengde.

Det har lenge vært kjent at dette blir en sjuseter.

Vi fikk ikke testet bakerste seterad under presentasjonen, men som vanlig på slike biler må man dele på plassen for å få plass til bena.

INTEGRERT: Du kan få integrert barnesete.

Andre seterad justeres manuelt både i lengderetning og ryggvinkel, og man har en quick entry-løsning for bakerste rad.

Dette er veldig praktisk sammenlignet med de veldig treige elektriske løsningene som finnes i for eksempel Mercedes EQS, som blir en konkurrent, skjønt veldig mye dyrere.

Sjekk løsningen der i videoen under.

Sikker arbeidshest

Bagasjerommet som sjuseter er på 365 liter (det inkluderer 65 liter under gulvet), som femseter hele 655 liter – og med alle seter nedslått og last til taket: 1.950 liter.

FLEKSIBELT: Bagasjerommet er 310 liter med sju seter oppe. Panelet til høyre har knapperad for elektrisk ned- og oppfelling av de to bakerste setene, utfelling av hengerfeste og heving og senking av luftfjærene.

I tillegg har bilen en praktisk frunk på 34 liter. Der finner du dekkreparasjons-kit, varseltrekant og ladekabler – samtidig som du får plass til litt mer.

2,2 tonn på kroken og 100 kilo på taket lar seg også høre.

Da får man eksempelvis med seg en 22-fots båt, og noe større enn det er det sjelden man gidder å trekke med seg langs veien med vanlig bil.

KJELLEREN: Under gulvet har man litt ekstra rom og egen plass til bagasjeroms-tildekkeren når den ikke er i bruk.

Modellerer omgivelsene

Volvo bygger som kjent hele varemerket sitt på sikkerhet, og bilen kommer med mange nye systemer.

Selvfølgelig monitorerer den føreren for å sjekke om hen følger med på veien. Gjør ikke vedkommende det, tar bilen over kjøringen selv.

BAKERST: Voksne kan nok sitte der, men plasser de minste der.

Systemet følger med utvendig via åtte kameraer, fem radarer, 16 ultralydsensorer og en godt synlig lidar midt på taket over frontruta.

Denne «kulen i panna» har vi også begynt å se på kinesiske biler som lanseres.

Sikkerhetssystemene skal også kommunisere med infotainment-systemet og vise relevant informasjon på den nye 14,5 tommer store stående berøringsskjermen.

SPA2: Utviklingen av EX90 og Polestar 3 har sin helt egen elektriske plattform.

Sprekinger

Den billigste varianten har en samlet effekt på 300 kW (408 hester) og 700 Nm, omtrent som den sterkeste XC90 var tidligere.

Da kan det være verdt å merke seg at bilen er av det blytunge slaget, hele 2.818 kilo.

Allikevel skal den klarte 0-100 km/t på 5,9 sekunder. Performance får en samlet effekt på 380 kW (517 hk) og 910 Nm.

Den klarer sprinten på 4,9 sekunder.

UNDER PANSERET: Ikke størst, men fornuftig inndelt.

Svært batteri

Begge versjoner har ett batteri på 107 kWt netto /111 kWt brutto.

Det gir foreløpig estimert rekkevidde på 585 og 580 kilometer. Forbruket er foreløpig oppgitt til 2,09 kWt på mila for Twin Motor og 2,12 for Performance.

Bilen er klargjort for lynlading opp til 250 kW. Volvo sier du kan lade batteriet fra 10-80 prosent på cirka 30 minutter under ideelle forhold.

Hjemme tar den imot opp mot på 11 kW.

EX90 skal også kunne gi strøm ut fra bilen til andre behov via såkalt V2L.