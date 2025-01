BMWs Panoramic iDrive er avduket: Det ultimate førermiljøet?

SAMME PROSEDYRE SOM ALLE ANDRE? BMW følger trenden som nå har blitt industristandard de siste årene, med «flytende» berøringsskjerm i midten, haptiske knapper på rattet og skjulte luftdyser bak myke materialer i dashbordet. Men nytt for BMW er den såkalt Panoramic Vision head-up-display-konseptet som strekker seg på tvers av hele dashboardet.

Betjeningshjulet har fått sparken. BMW lanserer en helt ny generasjon førermiljø med sikkerhet og førerens komfort i høysetet.

Banebrytende, intuitiv, bransjestandard, sømløs, harmonisk, emosjonell – BMW sparer ikke på lovordene når de skal beskrive fremtidens kjøre- og brukeropplevelse.

Enkelt forklart er dette det nydesignede BMW-førermiljøet med iDrive-teknologi og deres såkalte Panoramic Vision.

Det nye systemet vil bli introdusert i alle nye BMW-modeller fra slutten av 2025.

– Et kvart århundre med innovasjon og teknologisk lederskap er destillert inn i nye BMW Panoramic iDrive, sier den ikke spesielt beskjedne utviklingsansvarlige Frank Weber i en pressemelding.

DOBBELT HEAD-UP: Panoramic Vision er et nyutviklet head-up-display-konsept som projiserer informasjon fra A-stolpe til A-stolpe. Rett foran sjåføren finnes den mer tradisjonelle head-up-skjermen (tilleggsutstyr), med informasjon som kun er synlig for føreren.

En ny generasjon

Mange mener BMW iDrive revolusjonerte måten moderne bilførere interagerer med bilene sine da det ble introdusert i 2001.

Etter mer enn to tiår med gradvis utvikling har merket nå bestemt seg for at tiden er inne for en ny start. iDrive er derfor blitt fullstendig redesignet, basert på filosofien om «øynene på veien, hendene på rattet».

ORIGINALEN: BMW 7-serie fra 2001 markerte starten på iDrive infotainment-systemet. Bilen hadde på den tiden sjokkerende få knapper i forhold til tidligere 7-serie modeller.

Interiøret, som fra et designperspektiv ikke ligner på noe annet vi har sett fra BMW, er et forsmak på en helt ny generasjon elbiler fra den tyske produsenten.

Her er det ingen gjenbruk av eksisterende plattform. Den nye generasjonen elbiler fra BMW (den såkalte «Neue Klasse», se lenke over og under) er designet fra bunnen av med tanke på drivlinje, teknologi og produksjonsmetode.

BMWs Panoramic iDrive vil bli en integrert del av alle fremtidige BMW-modeller.

VERDENS MINSTE MANN? Neida, her presenteres det nye Panoramic Vision-interiøret som debuterer på årets Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas. Ved å skille infotainmentskjermen fra instrumentene og droppe dagens «planke-design», kan skjermen plasseres nærmere føreren for enklere betjening og økt sikkerhet.

Med føreren i fokus

Nye BMW iDrive kombinerer fire sentrale elementer:

BMW Panoramic Vision : Et nyutviklet head-up-display-konsept som projiserer informasjon fra A-stolpe til A-stolpe på en sort overflate i nedre del av frontruten. Informasjonen er synlig for alle passasjerer, men viktig kjøreinformasjon vises direkte i førerens synsfelt.

: Et nyutviklet head-up-display-konsept som projiserer informasjon fra A-stolpe til A-stolpe på en sort overflate i nedre del av frontruten. Informasjonen er synlig for alle passasjerer, men viktig kjøreinformasjon vises direkte i førerens synsfelt. BMW 3D head-up display (ekstrautstyr) : Viser navigasjons- og automatisert kjøreinformasjon direkte i førerens synsfelt.

: Viser navigasjons- og automatisert kjøreinformasjon direkte i førerens synsfelt. Sentralskjerm med QuickSelect : En 17.9 tommers berøringsskjerm med oppdatert infotainment-menystruktur. Utvalgt innhold (såkalte widgets) kan overføres til BMW Panoramic Vision.

: En 17.9 tommers berøringsskjerm med oppdatert infotainment-menystruktur. Utvalgt innhold (såkalte widgets) kan overføres til BMW Panoramic Vision. Nytt multifunksjonsratt: BMWs såkalt «shy-tech» fremhever relevante haptiske knapper med belysning. Rattet fungerer som den primære fysiske kontrollen. Knappene har en relieff-lignende overflate, noe som skal gjør dem enkle å lokalisere uten at føreren trenger å flytte blikket fra veien.

SIKKERHET FØRST: Det nye systemet fra BMW er designet for å gi føreren optimal kontroll og informasjon uten å ta blikket bort fra veien.

BMW ønsker å bruke en kombinasjon av analoge og digitale kontroller.

Det finnes en haptiske dreiehjul for funksjoner som vindusviskere, blinklys, sidespeil, volumkontroll og girvelger.

Andre funksjoner betjenes via berørings- eller stemmestyring, eller gjennom multifunksjonsrattet.

BMW har brukt innsikt basert på datadrevet læring fra BMWs globale flåte, som nå består av mer enn 22 millioner tilkoblede BMW-biler, til å utvikle det nye systemet.

HAPTISK BONANZA: BMWs nye fireeikede ratt spiller en sentral rolle i betjeningen av Panoramic iDrive-systemet, og byr på en haptisk fest med et hav av knapper. Haptiske knapper har vært en kilde til frustrasjon hos mange andre bilmerker – kanskje BMW endelig har knekt koden?

Fremtidssikkert

Som med BMW Operating System 9 er det nye systemet basert på en Android Open Source Project (AOSP) programvareplattform.

Dette gir større muligheter for oppdateringer og oppgraderinger enn forgjengeren, noe som gjør det både fremtidsrettet og bakoverkompatibelt, ifølge BMW.

BMWs Intelligent Personal Assistant er også klar for Neue Klasse, takket være integreringen av Large Language Models (LLM).

Denne teknologien fokuserer på mer naturlig språk for å tillate mer spesifikke behov. For eksempel: «Finn en ladestasjon i nærheten av en matbutikk».

Den digitale assistenten kan også komme med proaktive forslag basert på brukeratferd. For eksempel kan systemet foreslå å aktivere Sport Mode på passende veier, dersom føreren tidligere har brukt dette kjøremoduset.

Panoramic iDrive er skalerbart og vil bli integrert i alle nye BMW-modeller – på tvers av alle kjøretøy-segmenter og med alle drivlinjeteknologier.

Først ut er den kommende iX3 mot slutten av 2025.