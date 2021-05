BMW til topps i ny undersøkelse

BMW har de mest fornøyde bilkundene. Tesla har de mest lojale.

Hvilke bedrifter har landets mest (og minst) fornøyde kunder? Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI har i over 20 år målt kundetilfredshet og lojalitet blant norske forbrukere.

Undersøkelsen deles inn i mange bransjer, som apotek, bank, bensinstasjon osv. Bilforhandlere er en egen kategori.

Finn på topp

I tabellen under ser man hvilke bedrifter som scorer høyest. En kuriositet er at Vinmonopolet hadde topplassering i fjor. Skoda ligger akkurat utenfor topp 10 i år. I fjor var tre bilmerker innenfor topp 10.

I undersøkelsen blir man spurt om du har kjøpt ny eller brukt bil av merkeforhandler de siste tre år og hvilken forhandler man benyttet.

Deretter skal respondentene ut i fra en karakterskala fra 1 til 10 bedømme erfaringer med forhandleren, hvor tett opp til en ideell opplevelse de føler, i hvilken grad forhandleren innfrir forventningene, hvor attraktiv den er og hvor sannsynlig det er at de bruker den samme igjen.

BMW slår Toyota

Toyota og BMW har byttet plass siden i fjor. Toyota-kundene er like fornøyde, men har litt mindre lojalitet, mens BMW er styrket på begge.

– Det er først og fremst våre forhandlere som skal ha æren for dette resultatet – det er de som møter kundene i deres hverdag. Vi er stolte over å være på lag folk som leverer helt i toppen av kundetilfredshet her til lands. Det er ingen hvilepute, men en god motivasjon for å fortsette samarbeidet på tvers av hele vår organisasjon med gode diskusjoner om hvordan vi setter kundeopplevelsen i fokus, sier en fornøyd Marius Tegneby, Kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

Skoda og Volvo har også byttet plass. Skoda-kundene er mer fornøyd enn noensinne, men er også noe mer lojale mot merket. Volvo hadde skyhøy lojalitet i fjor, men har ramlet flere prosent. I år er Teslakundene de mest lojale kundene.

Tesla rykker også forbi Audi på lista. Mercedes var ikke med på Topp 10-lista i fjor, og Mitsubishi har ramlet ut. Trolig fordi Mitsubishi trakk pluggen ut av deres mest populære modell, Outlander.

– Vi er glade for at Norsk Kundebarometer viser at vi fortsatt har svært fornøyde kunder. Som eneste bilprodusent bruker ikke Tesla reklame noe sted i verden. I stedet investerer vi i produkter og løsninger som gjør kundene våre enda mer fornøyde, slik at de anbefaler oss videre. I fjor åpnet vi fem nye Tesla-sentere i Norge for å bedre betjene kundene våre lokalt. Vi fortsetter satsningen på brukervennlige grep til glede for eierne våre, og kan stadig oftere komme dit du er med Mobile Service, sier Senior kommunikasjonsdirektør for Tesla Norge og Island, Even Sandvold Roland og fortsetter.

– I år skal vi blant annet åpne over 30 nye Supercharger-stasjoner i Norge, inkludert den første stasjonen i Oslo sentrum, og vi vil for første gang fullstendig knytte sammen Nordkapp og Lindesnes med Supercharger-stasjoner. Samtidig forbedres bilene våre stadig gjennom trådløse programvareoppdateringer. Målet vårt er å fortsette å bli bedre for kundene våre, slik at det blir enda morsommere å være Tesla-eier.

Samtlige av merkene på lista har i løpet av 2021 fått elbiler på programmet, selv om Toyota foreløpig kun kan tilby Proace, riktignok både som varebil og personbil.

