Her er prisene for nye BMW iX – to utgaver fra start

iX med firehjulsdrift starter på 659.000 kroner. Samtidig kommer en helt ny i4.

Visjon ble til virkelighet da konseptbilen BMW iNEXT ble avduket som den helelektriske SUV-en BMW iX i november i fjor. Nå slippes flere detaljer og priser.

BMW iX er den første modellen som bygges på selskapets nye plattform for fremtidens generasjon BMW-modeller.

– Interessen for BMW iX er, naturlig nok, svært høy. Jeg tror vi overrasker mange når vi nå kan fortelle at modellen kommer i to versjoner – og at norske forhandlere allerede nå kan ta imot bestillinger, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør BMW Group Norge.

Miljøvennlig

BMW har vist med i3 og iX3 at de strekker seg langt for å bygge biler med bærekraftig verdikjede. Etisk uthenting av råmaterialer, bruk av fornybar energi i produksjonen og utstrakt bruk av resirkulerte materialer, danner grunnlaget for at fotavtrykket etter BMW iX blir nokså pent.

– BMW Group ble i 2020 rangert som verdens mest bærekraftige bilselskap. BMW iX viser en tydelig forpliktelse til bærekraftprinsippet og arven fra BMW i3, sier Tegneby videre.

Det tyske selskapet skal være helt transparente på hvor bilens ulike komponenter stammer fra. Eksempelvis kommer lithium-råstoffet til høyspenningsbatteriet i BMW iX fra gruver i Australia og Marokko.

De syntetiske gulvmattene og teppene i BMW iX er produsert blant annet av gamle fiskenett og avfall fra plastproduksjon. Det samme gjelder en rekke paneler og andre detaljer. Til sammen skal rundt 60 kg av hver BMW iX stamme fra resirkulert plastikk. Opptil 50 prosent av aluminiumen som brukes i materialstøpingen er også resirkulert, mens garvingen av skinnet i interiøret skjer med oliven-ekstrakter.

BMW har selv utviklet motorene i iX og skal ha en effektivitetsfaktor på 93 prosent. Sammen med smart adaptiv rekuperasjon, hvor data fra bilens navigasjonssystem og en rekke sensorer brukes selv om navigasjonssystemet ikke er bruk, og såkalt «freewheeling», gjør at begge de to BMW iX-modellene kan skilte med et effektivt energiforbruk.

Bak den spesielle grillen finnes et «intelligenspanel», som huser en rekke sensorer. Den helt spesielle overflatebehandlingen til dette panelet gjør at det ytterste laget er selvreparerende. Mindre rifter og sår på overflaten vil lege seg selv i løpet av et døgn i romtemperatur eller på kun 5 minutter med varmluftbehandling.

To utgaver

Vi gleder oss også til å teste de rammeløse dørene med trykksensitive døråpnere som erstatning for tradisjonelle dørhåndtak. Bakluke som dekker hele bilens bakside, er nytt i BMWs design.

BMW iX får bakkeklaring på rundt 195 mm, er omtrent like lang og bred som en BMW X5, like høy som en BMW X6 og ruller på samme hjuldimensjoner som en BMW X7 (21″ eller 22″). Akselavstanden på 3 meter skal gi bedre plass til ben, hode og skuldre. Bagasjeromsvolumet blir over 500 liter, med dedikert plass for oppbevaring av ladekabler.

Innstegsmodellen i BMW iX-familien blir BMW iX xDrive40, med en rekkevidde på over 400 kilometer.

500 hk – 60 mil

BMW iX xDrive50 får både mer effekt og lengre rekkevidde, med sine mer enn 500 hk og over 600 km rekkevidde.

Begge modellene har en motor på hver aksel og firehjulsdrift som standard. BMW iX xDrive 50 har også adaptiv luftfjæring som standard.

Maksimal tilhengerkapasitet estimeres til 2.500 kg og det er mulig å montere takboks.

– I stedet for forhåndsreservasjoner, åpner vi for at kunder i Norge allerede nå kan bestille BMW iX. Selv om produksjonen først starter i sommer og bilen lanseres til høsten, betyr det at det er mulig å spesifisere sin bil allerede nå, sier Tegneby.

– Med god erfaring fra salg av både BMW i3 og BMW iX3, har vi også satt sammen en så godt som ferdig utstyrt variant, «Fully Charged Edition». Denne tror vi at vil være et attraktivt kjøp for mange av våre kunder, opplyser Tegneby.

BMW iX xDrive40 får en startpris på 659.000 kroner. Fully Charged Edition koster 795.000 kroner.

BMW iX xDrive50 blir din for 799.000 kroner. I Fully Charged Edition blir prisen 935.000 kroner.

«Fully Charged Edition» inneholder blant annet følgende utstyr: Comfort Access, Parking Assistant Plus, 4-soners klimaanlegg, Heat Comfort Package, Driving Assistant Professional, BMW Live Cockpit Professional, BMW Natural Interaction, BMW Laserlight, Sky Lounge panoramasoltak, antrasittfarget taktrekk, Clear & Bold interiørdetaljer, solbeskyttende ruter, 21″ felger, Shadow Line, elektrisk utfellbart tilhengerfeste og metallic lakk.

Og slik ser BMW i4 ut

Bilen lanseres senere i år, som den fjerde helelektriske modellen fra BMW.

– Samtidig som vi åpner for bestilling av helt nye BMW iX, så trekker vi dagens andre kanin opp av hatten og deler de første bildene av BMW i4, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør BMW Group Norge.

Konseptbilen BMW i4 Concept så dagens lys i mars 2020. Ett år senere ser vi resultatet, en bil helt i størrelse med 3-serien, men her som en helelektrisk firedørs Gran Coupé som blir tilgjengelig i forskjellige versjoner med rekkevidde på opptil 590 km (WLTP).

Med effekt på opptil 530 hk, vil BMW i4 akselerere fra 0-100 km/t på rundt 4 sekunder.

– Med BMW i4 elektrifiseres selve kjernen av BMW. Kjøreglade biler i mellomklasse-segmentet har gjennom flere tiår vært fundamentet som selskapet er bygget på. På mange måter blir BMW i4 summen av en perfekt BMW – bare helt elektrisk. De første bilene vil rulle inn på norske veier i fjerde kvartal, sier Tegneby.

Sport i fokus

3-serien har alltid vært en viktig bil for BMW. Det er ikke rart at man da legger ekstra mye sportslig fokus i bilen som erstatter den, i hvert fall i Norge. Et helt eget oppsett for dempersystemet reduserer den typiske bevegelsen hvor man gjerne opplever at bilen «setter seg» under kraftig akselerasjon.

Sammen med et nyutviklet antispinn-system som jobber lynraskt og presist, sørger systemet for maksimalt grep og stabilitet når man presser bilen.

Lang akselavstand, bred sporvidde, store dekkdimensjoner, høy torsjonsstivhet, lavt tyngdepunkt og vektbalanse skal sørge for knallgode kjøreegenskaper når veien krøller seg, også.

Og for alle fans der ute: Det kommer også en M Performance-modell.

Alt er nytt

BMW i4 bygges på femte generasjon BMW eDrive-teknologi. Den elektriske motoren, ladeenheten og høyspenningsbatteriet er nyutviklet og gjør det mulig for BMW å ta et nytt og viktig fremskritt med de elektriske drivlinjene.

Dessverre slipper ikke BMW priser eller mer info om bilen i denne omgang. Men de som liker det de ser, kan allerede nå bestille bilen.

