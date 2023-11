Elbilforeningens nye lade-spalte: Bør man ikke lade til mer enn 80 prosent?

KAN LADING: Elbilforeningens ladeekspert Lars Godbolt svarer på spørsmål fra Elbilforeningens medlemmer i denne nye spalten på elbil.no. Vi kaller ham like gjerne Lade-Lars. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Er det egentlig slik at man ikke bør benytte hele batterikapasiteten på elbilen?

Elbilforeningens medlemsservice mottar en jevn strøm av henvendelser fra både ferske og mer erfarne elbilister som har spørsmål om alt mulig som har med elbil å gjøre.

Veldig mange av spørsmålene vi får dreier seg om lading – det være seg hjemmelading og ladeboks-problematikk så vel som spørsmål knyttet til hurtiglading og gatelading.

I denne spalten vil derfor vår ladeekspert Lars Godbolt svare på det mange lurer på rundt elbillading.

Dagens spørsmål: Bør man ikke lade elbilen til mer enn 80 prosent?

Det menes så mangt om hvordan man skal lade og hvor mye. Noen sier at man kan lade fullt opp, andre sier at man må begrense seg til 80 prosent. Hva er det egentlig som gjelder?

Lade-Lars svarer:

Det korte svaret er: Jo, selvfølgelig kan du bilen helt full. Elbilen er til for å brukes, og du kan bruke hele batteriet. Bilen har innebygde systemer som passer på batteriet.

Men hvorfor snakker man om at man ikke bør lade til mer enn 80 prosent? Det er det to grunner til. Den ene handler om å bevare mest mulig av batteriets kapasitet over tid. Den andre handler om at hurtiglading går saktere når batteriet nærmer seg fullt.

For å bevare batterikapasiteten best mulig, har mange biler en funksjon der man kan begrense oppladningen til 80 prosent. Dette er fordi batterier kan få større slitasje om bilen står fulladet over lengre tid. Dette kan gjøre at du kan lagre mindre strøm på batteriet og dermed får kortere rekkevidde.

Batteriet kan også ta skade om det blir fullstendig utladet.

Derfor anbefaler vi å ikke la bilen stå med nærmere tomt eller fullt batteri om du skal være lenge borte.

LAD SMART: Hvis du hurtiglader kan det vært lurt å avslutte ladingen når du runder 80 prosent. De fleste elbiler lader sakte etter dette.

Betyr dette at man skal være redd for å bruke hele batteriet på elbilen sin?

På ingen måte. Alle elbiler har en buffer i batteriet med kapasitet som du ikke kan bruke. Derfor snakker man om brutto og netto batterikapasitet. Denne bufferen er der nettopp for å unngå at du faktisk lader batteriet helt opp eller helt ut, og dermed øker slitasjen.

Bufferens størrelse varierer fra modell til modell og derfor varierer også bilprodusentenes råd for hvordan du skal ta best mulig vare på bilen din. Les deg gjerne opp i bilmanualen for å vite hvordan best ta vare på batteriet.

Det andre opphavet til 80-prosent-«regelen» er at det ofte kan ta like lang tid å hurtiglade fra 80 til 100 som det tar fra 0 til 80 prosent – det er rett og slett ofte ikke særlig hensiktsmessig å lade mye mer enn 80 prosent på en hurtiglader.

Dette har ikke noe med potensiell skade å gjøre, men at det rett og slett tar mer tid og dermed også blir dyrere å lade når batteriet nærmer seg fulladet.

I ladekurven til Xpeng G9 ovenfor, kan man se hvordan effekten daler når man nærmer seg 80 prosent. Det er bare en naturlig del av hvordan et batteri fungerer, samt at bilens system ofte struper effekten for å ta vare på batteriet.

Man bør derfor stoppe ladingen på rundt 80 prosent for å unngå å sløse med tid og skape kø på ladestasjonen.

Merk at noen modeller lader raskt også opp til 90 prosent – her kan du fint prøve ut selv. Vær også obs på at noen ladeselskaper, som Eviny, legger på et gebyr per minutt man lader over 80 prosent for å hindre kødannelse.

