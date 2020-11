Bøtter med skryt til Elbilforeningen

I høst fyller Norsk elbilforening 25 år, og gratulasjonene fra en rekke samfunnstopper vitner om hvor sentral foreningen har vært for den norske elbilrevolusjonen. Les hva de sier her.

Norsk elbilforening har utrolig nok eksistert i et kvart århundre, og har gått fra å være en bitteliten bevegelse for spesielt interesserte til å bli en stadig voksende folkebevegelse med over 80.000 medlemmer i ryggen.

Nå kommer jubileumsboka «Et norsk eventyr – Norsk elbilforening i 25 år», og byr blant annet på en rekke hilsener fra diverse norske samfunnstopper som skriver om betydningen av foreningens arbeid.

Her er noen eksempler på hva de skriver.

Erna Solberg: – En utrettelig pådriver

Selv om Elbilforeningen først og fremst er til for norske elbilister, er det stas at også sentrale samfunnsaktører legger merke til arbeidet vi gjør for en utslippsfri bilpark.

Og statsminister Erna Solberg er for tiden mest sentral av dem alle:

«Da Norsk elbilforening ble opprettet, var elbilen for de fleste bare en god idé med kort rekkevidde. I dag er den et naturlig valg for omtrent halve befolkningen. Elbilforeningen har vært en utrettelig pådriver for å få til nettopp dette», skriver Solberg.

Hun får følge av sin egen samferdselsminister, Knut Arild Hareide, som skriver dette:

«Norsk elbilforening har bidratt med kunnskap og vært en pådriver både overfor politikere og befolkningen, som igjen har bidratt til den formidable utviklingen vi har sett i salget av elbiler i Norge.»

– En avgjørende rolle

Arild Hermstad, nestleder i MDG og byråd for byutvikling i Oslo, påpeker at det er «fantastisk at alle partier fra SV til FrP krangler om hvem som skal ha æren» for elbilsatsingen, og fastslår at «Elbilforeningen har spilt en avgjørende rolle».

Han vektlegger også hva Elbilforeningen gjør for å hjelpe norske elbileiere:

«Det viktigste er jo hvordan Elbilforeningen har lagt premissene for politikken slik at fordelene er opprettholdt over tid, men de har også gjort enormt mye for å hjelpe hver enkelt bileier. Takk for innsatsen!»

Tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen fra Venstre er opptatt av hvordan den norske elbilsatsingen har «gitt Norge en internasjonal lederrolle hvor vi har vist vei for hvordan land raskt kan endre bilparken til å bli miljøvennlig», og mener at «satsingen er helt avgjørende for å få ned klimautslipp og for renere luft».

Han mener vi ikke hadde vært der vi er i dag uten Norsk elbilforening:

«Elbilforeningen var veldig tidlig ute, og har bidratt aktivt til regel- og systemutvikling. Salget av elbil hadde ikke vært like høyt hvis ikke Elbilforeningen hadde bidratt med viktig informasjonsspredning, og vist frem entusiastiske elbileiere som har fungert som ambassadører for satsningen.»

– Elbilforeningen er konge

Tidligere finansminister og kunnskapsminister Kristin Halvorsen fra SV mener at Norge har fungert som et «globalt laboratorium for introduksjon av elbiler», og gir Elbilforeningen sin del av æren:

«Elbilforeningen har vært konstruktive samarbeidspartnere og drevet et svært viktig informasjonsarbeid overfor norsk publikum – og ikke minst internasjonalt. Det arbeidet har vært svært viktig for suksessen.»

Halvorsens partifelle Heikki Eidsvoll Holmås er tidligere statsråd og stortingsrepresentant, og er strengt tatt ikke den mest objektive i denne sammenheng, siden han også har vært styremedlem i Elbilforeningen. Men entusiasmen hans er så smittende (og smigrende) at vi tar den med likevel:

«Uten Elbilforeningen hadde vi elbilpolitikere aldri klart å vinne debattene som har ført oss på stø kurs mot 100 prosent elbilandel i 2025. Elbilforeningen er konge og Christina Bu er dronningen av elbil!»

– Ledestjerne

Alexandra Bech Gjørv er sjef for forskningsinstituttet SINTEF. Hun mener den norske elbilsatsingen har bidratt til «å åpne øynene våre for at nullutslippssamfunnet faktisk er mulig», og at Elbilforeningen har bidratt til en aldri så liten revolusjon:

«Foreningen har vært en ivrig og kreativ aktør som har bidratt til å gjøre elbilrevolusjonen mulig.»

Revolusjon er også termen Erik Andresen, direktør for Bilimportørene, tyr til:

«For bilbransjen har elbilsatsingen vært starten på en revolusjon der bilene ikke er problemet, men løsningen på klimaproblemene. Elbilforeningen har vært den viktigste pådriveren i Norge for elbilsatsingen og kommer trolig til å være det fremover også.»

Store ord bruker også Sture Portvik, som leder Oslo kommunes elbiltilrettelegging:

«Den norske elbilsatsningen har engasjert hundretusener av nordmenn til tidenes miljø- og klimadugnad, som har vist at nordmenn kan lede an i det internasjonale klimaarbeidet gjennom å vise at «lille» Norge faktisk kan bidra til en viktig forskjell. Norsk elbilforening har, sammen med engasjerte enkeltpersoner fra Bellona, A-ha og kongefamilien, vært ledestjernene på denne eventyrlige reisen og bidratt til en varig suksess.»

– Det nytter å slåss for det man tror på

Når vi først er inne på Bellona, kommer vi ikke utenom Frederic Hauge, som sammen med A-has Morten Harket og Magne Furuholmen antakelig var de første vi så futte rundt i en elektrisk bil. De kjørte allerede i 1989 gjennom bomringen i Oslo uten å betale med en liten Fiat Panda de hadde fått elektrifisert.

Bellona-lederen har som vanlig mye på hjertet når han skal beskrive Elbilforeningens rolle fra den spede oppstart seks år etter de famøse elbilstuntene og frem til i dag:

«Miljøstiftelsen Bellona og Norsk elbilforening har en lang historie sammen, hvor vi i fellesskap har fått på plass virkemidler som gjør at det norske elbilmarkedet er blitt et eksempel som skaper presedens internasjonalt. Elbilforeningen spiller i dag en viktig rolle i kampen for elbilens rammevilkår. For Bellona betyr elbilforeningens arbeid at vi nå kan konsentrere oss om nye oppgaver, som å videreutvikle batteriteknologi for flere typer transportmidler – slik at vi kan fortsette å kjempe sammen med elbilforeningen for den elektriske fremtiden, også i fremtiden. For meg er elbilen blitt et bevis på at det nytter å slåss for det man tror på. Jeg føler en personlig glede hver gang jeg ser en elbil på veien, så jeg smiler ganske mye om dagen.»