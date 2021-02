BYD med revolusjonerende batterier i Norge

Venter på nye batterier som har lenger rekkevidde, mindre vekt, tåler støt - og som ikke kan brenne.

Det er lenge siden selskapet Build Your Dreams viste BYD-bilene for første gang. I Norge er det modellen Tang som kommer, og den kunne allerede ha vært her, dersom BYD hadde nøyd seg med tradisjonelle Litium-Ion-batterier.

Men den norske importøren RSA, venter til de får den nye såkalte Blade-batteripakka. Batteriet har åpenbare fordeler som at det har høyere batteritetthet enn ordinært Litium-ion. Det gir mulighet for lenger rekkevidde eller lavere vekt og bedre plassutnyttelse.

Brenner ikke

Men det er andre egenskaper som er mer oppsiktsvekkende og gjør det sikrere enn dagens batteriteknologi.

Det nye batteriet redefinerer batterisikkerhet og sikkerhetsstandarder for hele industrien, mener presidenten i BYD, Wang Chuanfu, som tilbyr teknologien til andre produsenter.

Batteriets sårbarhet for ytre påvirkning og håndteringen av dem når dette skjer, har blitt belyst mye i det siste. Her har Blade-batteriene en kjempefordel, viser de ekstreme testene BYD har utsatt dem for. Det innebærer også at innpakkingen av det ikke er like kritisk og fordyrende som i dag, heller.

Hard testing

I Youtube-videoen viser BYD hva som skjer når man penetrerer Blade-batteriet, et Litium-ion batteri og et LFP-batteri med en syl. Litium-ion batteriet, som er det mest vanlige i en bil, eksploderte og fikk svært raskt temperatur over 500 grader.

BYD har lagt ut denne videoen av testingen av Blade-batteriet. Som en kuriositet, har de plassert et egg på hvert av batteriene for å vise temperaturforskjellene visuelt, men sjekk det grønne tallet i tabellen. Video: BYD

Mye sikrere

Batterier er alltid laget i flere moduler. Men dersom man får en ekstrem deformasjon med flere battericeller, kan man i verste fall få en kjedereaksjon som gjør at de antenner flere moduler i batteripakka.

LFP-batteriet eksploderte ikke, men fikk røykutvikling og en rask temperaturstigning på overflaten mellom 200 og 400 grader.

Da samme test ble utført med Blade-batteriet, skjedde det nærmest ingenting. Overflatetemperaturen lå mellom 30 og 60 grader.

Batteriene skal også ha blitt smadret, bøyd og varmet opp til 300 grader uten å ta fyr.

Batteripakka er på 86,4 kWt og skal ha en energitetthet på 160 wH/kg. Det har batteristyring og skal ta imot 7 kW på normallader og 110 kW på hurtiglader. Rekkevidden skal være 505 km.

Kommer til Norge i juni

BYD Tang er en mellomklasse-SUV på 4,87 meter, med firehjulstrekk, bakkeklaring på 19 cm og hele 509 hester og 660 Nm. 0-100 skal gjøres på 4,6 sekunder og toppfarten er på 180 km/t, som later til å være den nye standarden for asiatiske elbiler, en standard også Volvo har lagt seg på.

Nordmenn vil kunne glede seg over takrails og hengervekt på 1410 kilo. Prisen fra 600.000 kroner vil også kunne gjøre livet potensielt surt for alt fra Nissan Ariya og Tesla Model Y til tvillingene VW ID.4 og Skoda Enyaq.