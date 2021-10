Norges-premiere for Fords nye E-Transit: Denne elvarebilen kan gi håndverkerne strøm

STRØMKONTAKT: Den nye elektriske varebilen Ford E-Transit kan leveres med «Pro Power Ombord» som ekstrautstyr. Det betyr et eget strømuttak som kan gi 2300 watt for å drifte forskjellige typer verktøy.

Med en rekkevidde opp 317 km og eget strømuttak for bruk av verktøy, vil Ford kapre håndverkerne. Til helga kan du se Ford E-Transit på Oslo Motor Show.

Det er et helt år siden Ford varslet at de skulle komme med sin nye E-Transit. Men endelig er den her. Dog fortsatt som prototype.

Ford påstår at E-Transit skal være klasseledende når det gjelder batterikapasitet, rekkevidde og ytelser.

Men det faktum at den kommer i hele 25 forskjellige varianter, vil kunne gjøre det mulig å sette fart på salget av elektriske nyttekjøretøy i Norge.

Går 31,7 mil

Med 68 kWt utnyttbar batterikapasitet som standard, vil den kunne gi den lengste elektriske rekkevidden i klassen, med opptil 317 km, målt etter WLTP-metoden.

Batteriet i nye E-Transit er plassert i bunnen av kjøretøyet. For varebilen gjør det at lasterommet er på opptil 15,1 kubikkmeter. Det er det samme som den bakhjulsdrevne 2T Transit har i dag.

25 utgaver

Ford tilbyr altså hele 25 forskjellige varianter av E-Transit – som varebil, dobbelkabin og chassis med påbyggingsmuligheter.

Alle er tilgjengelig i forskjellige lengder, takhøyder og lastekapasiteter med brutto kjøretøyvekt fra 3,5 til 4,25 tonn.

Den nye elektriske Transiten som blir vist frem på Oslo Motorshow til helga, er en prototype som senere skal testes i vanlig bruk av blant andre Posten Norge.

Det lønner seg å være medlem! Få startpakke med Elbilforeningens ladebrikke, eksklusive medlemsfordeler og markedets beste medlemstilbud på veihjelp. Gjør som over 95 000 andre elbilister! Bli medlem

Kan gi strøm til verktøy

Når salget av nye E-Transit starter nå i høst, vil kundene kunne velge mellom to utstyrsvarianter – Base og Trend. Begge vil være tilgjengelig med et utstyrsnivå som er langt høyere enn dagens dieselvariant.

Det som kan få håndverkere til å liste seg rundt hjørnet hos Ford-forhandlerne, er at E-Transit kan fås med såkalt «Pro Power Ombord». Systemet gjør at bilen fungerer som en energikilde der utstyr og verktøy kan driftes med inntil 2,3 kW (2300 W).

Det skal være første gangen at et slikt system tilbys i markedet for lettere nyttekjøretøy i Europa.

– Både nye Mustang Mach-E GT og vårt nye helelektriske nyttekjøretøy E-Transit er modeller vi vet mange nordmenn er svært spente på å se på Oslo Motor Show. Derfor gleder vi oss ekstra til å vise disse for første gang i Norge, sier adm.dir. i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.