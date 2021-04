Derfor bør du delta i Norges største elbilundersøkelse

Årets utgave av spørreundersøkelsen Elbilisten er i gang. Du som bidrar med svar kan vinne penger – og bidra til å gjøre livet som elbilist bedre for alle. Blir du med?

– I fjor svarte over 14.000 elbilister på det som antakelig er verdens – og i alle fall Norges – største undersøkelse blant elbilister. Målet i år er å slå det, sier Helene Busengdal, fagrådgiver i Norsk elbilforening og ansvarlig for gjennomføringen av «Elbilisten 2021».

Hun forteller at det blant deltakerne i år vil bli trukket tre vinnere av et universalgavekort fra VISA på 1500 kroner – men at det er flere gode argumenter for å delta enn at du blir noen kroner rikere om du er heldig.

– Jo flere som deltar, jo større tyngde får resultatene fra undersøkelsen, noe som selvfølgelig er svært nyttig i møte med politikere, bilbransjen og ladebransjen, sier Busengdal.

– Dine 15 minutter påvirker

Årets utgave av spørreundersøkelsen vil være tilgjengelig i omtrent to uker framover, og Busengdal bedyrer at det bare vil ta rundt 15 minutter å besvare.

– Og dine 15 minutter påvirker! Vi ser jevnlig eksempler på politiske beslutninger rundt eksempelvis elbilfordeler og lading der resultatene fra spørreundersøkelsen har hatt tydelig innflytelse.

Også norske medier og utenlandske medier refererer ofte til Elbilforeningens årlige spørreundersøkelse når de lager saker om ting som har med elbil og elbilpolitikk å gjøre.

– Ofte ser vi medieoppslag som blir til nettopp på grunn av det som kommer frem i undersøkelsen vår. Dessuten bruker vi i Elbilforeningen undersøkelsen ukentlig, enten det er til mediesaker, fagarbeid eller møter med politikere, ladebransjen eller bilbransjen, sier Busengdal.

Fanger opp endringer

Undersøkelsen forteller for eksempel hva norske elbilister synes om ladetilbudet i det ganske land, og hvilke elbilfordeler som er viktigst for dem.

– Vi får også innblikk i hvilke utfordringer elbilister møter i hverdagen, og i forlengelsen av det – hva vi i Elbilforeningen skal jobbe med å forbedre for å gjøre livet som elbilist i Norge bedre.

Dessuten, siden undersøkelsen gjennomføres årlig, fanger den opp nye tendenser og endringer og fra år til år, slik at den til enhver tid gjenspeiler det norske elbilister mener og opplever i hverdagen som elbilist.

– Den gir et unikt innblikk i hva som er viktig for medlemmene våre og norske elbilister for øvrig, og er helt sentral i arbeidet vårt for å gjøre hverdagen enklere for de som kjører elbil, sier Busengdal.

Skaffet hengerfeste på I-Pace

Resultater fra tidligere utgaver av «Elbilisten» har for eksempel tydelig vist at norske elbilister ønsket biler med tilhengerfeste, lenge før dette var mulig å få på elbiler.

– Disse tallene tok vi med til Jaguar før de lanserte sin elbil, og i dag står tilhengerfeste på utstyrslisten til Jaguar I-Pace, forteller Busengdal.

Selv om det er Norsk elbilforening som står bak spørreundersøkelsen, er det selskapet Netigate som står for den tekniske plattformen den gjøres på.

– Det kan være greit å nevne, sånn i tilfelle noen lurer på hvorfor de får en e-post fra «noreply@netigate.com» når de er ferdig med undersøkelsen. Det betyr bare at de har kommet vel i mål, avslutter Busengdal.

Bakgrunn: Fakta om «Elbilisten 2021»

Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere.

Elbilisten 2021 er den tiende undersøkelsen som er gjennomført.

Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

14.169 personer deltok.

Deltakerne brukte i fjor i gjennomsnitt 22 minutter på å gjennomføre undersøkelsen.

