Undersøkelse viser hvorfor våre nordiske naboer ikke får fart på salget: Derfor er Norge best på elbil

NORGE I TET: Gapet i salgstall mellom Norge og de nordiske naboene handler ikke om engasjement og klima. Det handler først og fremst om effektiv miljøpolitikk.

Bare 8 prosent av danske nybilkjøpere valgte elbil første halvår i 2021. I Norge var tilsvarende tall 57 prosent. Forklaringen er åpenbar: Norge har en politikk som fungerer.

Elbil er for dyrt i alle våre nordiske naboland. En stor undersøkelse viser at pris er hovedårsaken til at folk ikke kjøper elbil.

– Norges elbilsatsing gjør at flere kan ta seg råd til ny miljøteknologi. Norge har avgiftsfritak på nullutslippsbiler, men også miljøavgifter på de forurensende bilene som ennå ikke er kjøpt. Dette er miljøpolitikk som fungerer, og denne suksessoppskriften må regjeringsforhandlerne i Hurdal fortsette å følge, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

I Elbilforeningen og Opinions store nordiske befolkningsundersøkelse «Elbilbarometeret», oppgir innbyggerne i våre nordiske naboland pris som den viktigste grunnen til at de ikke velger elbil.

I Norge derimot er pris ikke inne på listen over de vanligste motforestillingene.

ADVARER: – Vi må holde stø kurs fram til vi er ved 2025-målet, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

Velger gammelt fordi ny teknologi er for dyr

I Norden ellers velger mange gammel forurensende teknologi fordi den nye og miljøvennlige er for dyr.

– Momsfritaket på elbil kan ikke vare evig, men når Stortinget har bestemt at alle nye biler skal ha null utslipp i 2025, så er det viktig å holde stø kurs til vi er i mål, sier Christina Bu.

I Elbilbarometeret svarer over halvparten av respondentene at i valget mellom fossil og tilsvarende elektrisk bil, så velger de den som er billigst.

– Gapet i salgstall mellom Norge og de nordiske naboene handler ikke om engasjement og klima. Det handler først og fremst om effektiv miljøpolitikk, sier Bu i Elbilforeningen.

Nordmenn mener null moms ved kjøp er den viktigste fordelen ved eventuelt valg av elbil.

– Det ville vært synd å ødelegge dette når vi ser at strategien fungerer og at konkurransedyktig pris er det viktigste for mulige bilkjøpere, mener Christina Bu.

Hun advarer dermed Støre og Vedum mot å fase inn moms nå.



Norge leder med god margin

Norden beveger seg i riktig retning, men det er et stort gap mellom Norge og våre nordiske naboer.

I Sverige kjøpte 13 prosent av nybilkjøperne elbil i første halvår, og landet ligger dermed foran Danmark, men et godt stykke bak Norge.

Da respondentene i Elbilbarometeret ble spurt om hva som blir deres neste bil, svarte bare 5 prosent av svenskene ny elbil og 3 prosent brukt elbil. Tilsvarende tall for Norge var at 19 prosent vil velge ny elbil som sin neste bil og 10 prosent vil velge brukt elbil.

– Når man skal fase inn ny teknologi, kan vi ikke regne med at flertallet av befolkningen investerer av rent engasjement eller miljøinteresse. Bil er den nest største investeringen i en husholdning. Da handler det til syvende og sist om lommeboka. Elbil må konkurrere på pris, sier Bu i Elbilforeningen.

Om Nordisk elbilbarometer 2021

• Nordisk elbilbarometer kartlegger hvert år elbilmarkedet og barrierer for kjøp av elbil i alle de nordiske landene.

• Det er fjerde gang undersøkelsen blir gjennomført av Opinion for Norsk elbilforening og Nordisk Energiforskning.

• Årets undersøkelse ble gjennomført i nettbasert spørreskjema blant et representativt utvalg av den voksne befolkningen på rundt 1000 personer i hvert av landene Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.