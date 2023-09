Renault Scenic E-Tech Electric: Dette vet vi om familie-SUV-en nå

FAMILIEBIL: Scenic går rett inn i det største markedet med denne familie-SUV-en i det som kalles C-segmentet i bilverdenen.

27 år etter den første versjonen av Scenic ble lansert, presenteres nå den helt nye Scenic E-Tech Electric. Og her er alt endret, bortsett fra navnet …

En gang i tiden var det plasseffektive biler med smarte bakseteløsninger vi ville ha.

Nå er det SUV som gjelder, og når en ny elektrisk Scenic skal på markedet, blir det en høyreist bil med plast rundt hjulbuene.

Ariya-størrelse

Designen er ekstremt kantete og skulpturert både på front, side og hekk. Bilen er helt klart sporty, og skal bli tilgjengelig med Alpine-styling fra start.

GOOGLE: Renault har inngått samarbeid med Google. Hvor smart det er, oppdager du dersom du har kjørt Nissan Ariya, som har valgt sitt eget operativsystem.

Bilen er bygget på samme plattform (CMF-EV) som den mer kompakte Megane E-Tech og Nissan Ariya.

Det er sistnevnte den er nærmest når det gjelder plass.

Den kommende Renaulten er 4,47 cm lang og har et bagasjerom på 545 liter, med 1.670 liter med baksetene nedslått.

Ariya måler til sammenligning 4,59 cm i lengden og har et bagasjerom på 468 liter, så noe må Renault ha gjort riktig.

Scenic blir en direkte konkurrent til blant annet Volkswagen ID.4 og Ioniq 5.

ROMSLIG: Det blir spennende å teste hvor god plass det egentlig er i Scenic når den kommer til Norge neste år.

Fokus på lagring

Forrige Scenic hadde en rekke smarte løsninger. Det har også den nye.

Oppbevaringsrommene utgjør totalt 38,7 liter, blant annet 3,4 liter under armlenet. Armlenet kan også flyttes 70 mm forover/bakover.

Det skal også være god lagringsplass under midtskjermen, inkludert en trådløs ladeport for smarttelefoner. Lommene bak forsetene (2,4 liter hver) er designet for magasiner eller elektroniske enheter.

KANTETE: Renault startet en ny trend med Megane, som nå forsterkes ytterligere med Scenic.

Mellom baksetepassasjerene har armlenet to svingbare armer, lagringsplass og et utfellbart stativ for smarttelefoner/nettbrett – i tillegg til to drikkeholdere og to USB-C-uttak.

Armlenet bak har 3,6 liter lagringskapasitet og kan også felles ned til å fungere som en stor skiluke.

Interiøret er ganske tradisjonelt og ligner det man ser i Megane. Den store fordelen er bruk av Google i multimediasystemet.

FLUSH: Dørhåndtakene forsvinner, men man har beholdt speilene. Firehjulsdrift er ikke bekreftet.

620 km rekkevidde

Scenic kommer i to utgaver.

Standard range har en motor på 125 kW (170 hk og 280 Nm. Den tar deg til 100 km/t på 9,3 sekunder, har en toppfart på 150 km/t og har en rekkevidde opptil 420 kilometer fra et batteri på 60 kWt.

Ladehastigheten er på moderate 130 kW.

Long range har en motor på 160 kW (220 hk) og dreiemoment på 300 Nm. Den tar deg til 100 km/t på 8,4 sekunder, har en toppfart på 170 km/t og har en rekkevidde på opptil 620 km via et batteri på 87 kWt.

Foreløpig kommer begge utgavene uten firehjulsdrift.

Det hintes om at det vil komme senere, noe som nok er nødvendig om den skal konkurrere med de andre familiebilene i Norge.

Dimbart glasstak

Renault fremhever selv sitt Solarbay panoramaglasstak, som er dimbart i fire trinn: Helt lyst, helt mørkt, lyst foran/mørkt bak og omvendt.

Taket kan selvfølgelig stemmestyres med Google Assistant, eller med en knapp ved taklampen.