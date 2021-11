Nordic EV Summit 2021: Disse er klare for Europas største elbilkonferanse – er du?

BRAKER LØS: 10. og 11. november går årets Nordic EV Summit av stabelen, hvor du blant annet kan se og høre og høre disse folka.

Hva har Polestar-sjefen, toppolitikere i EU, norske batterigründere og hele ladebransjen til felles? Alle kommer på Europas heftigste elbil-happening i neste uke.

– Endelig er det igjen tid for Nordic EV Summit, Europas beste elbilkonferanse. Her skal det meste knyttet til elektrisk mobilitet diskuteres, og vi har en haug med spennende foredragsholdere på plakaten, lover Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

I samarbeid med Norges varemesse arrangerer Elbilforeningen den store konferansen som går av stabelen til neste uke, der de fleste som kan krype, kjøre og gå med interesse for elbilrevolusjonen skal møtes i et mylder av faglige oppdateringer i de enorme varemesselokalene på Lillestrøm.

Fjorårets utgave av Europas viktigste elbilkonferanse måtte utgå på grunn av du-vet-hva, dermed blir dette også første gang på to år at hele elbilbransjen kan møtes for debatter, foredrag, utstillinger og bransjemingling.

FORRIGE GANG: Christina Bu under Nordic EV Summit i 2019.

Tett mellom høydepunktene

Dette blir noen av høydepunktene under årets utgave av Nordic EV Summit:

Møt toppsjefen i Polestar, Thomas Ingenlath, som forteller om sine framtidsvisjoner rundt elbiler.

Trådløs elbillading. Ingen fantasi, det skjer nå!

Nederland har fikset sømløse ladestasjoner. Vi utfordrer ladebransjen!

Selvkjørende biler – den nye transportløsningen.

Hvem eier alle de digitale datasporene vi etterlater oss?

Men årets viktigste møteplass for elbiler og elbilindustri vil også by på det siste innen lading, batteriproduksjon og nytt om EUs klima- og transportpolitikk – alt i lys av den pågående klimakonferansen i Glasgow, COP26.

I tillegg har konferansen et stort utstillingsområde hvor vi får se det aller siste innen elektrisk mobilitet, biler, ladeløsninger og flyvende teknologi.

Entusiastisk

Under forrige Nordic EV Summit i 2019 deltok et firesifret antall mennesker fra 40 ulike land. I år er ambisjonene for konferansen enda større.

Onsdag 10. og torsdag 11. november er altså datoene alle elbilinteresserte bør frigjøre i kalenderen om de har mulighet, og det er fortsatt noen ledige billetter dersom du ikke har meldt deg på.

Generalsekretæren i Elbilforeningen har vært med på noen Nordic EV Summit-seanser tidligere, men er likevel full av entusiasme for årets utgave:

DIREKTE FRA EUROPA-PARLAMENTET: Henna Virkkunen.

– Det er nå det begynner å skje i Europa, og vi skal blant annet legge vekt på europeisk klima- og elbilpolitikk med de to EU-parlamentarikerne Morten Helveg Petersen og Henna Virkkunen, samt organisasjoner som ACEA, Industry for all og Transport & Environment.

– I tillegg vil Connie Hedegaard, tidligere klimakommisær i EU, fortelle hva vi kan forvente fra klimatopppmøtet i Glasgow, som foregår parallelt med Nordic EV Summit.

KOMMER: POlestar-sjef Thomas Ingenlath deltar på Nordic EV Summit.

Polestar- og Nio-toppsjefer kommer

Bu vil selv ha rollen som moderator i en plenumsdebatt med den tidligere klimakommisæren, i tillegg til å holde konferansens åpnings- og avslutningsinnlegg.

Selv vil heller trekke frem andre innledere:

– Jeg er veldig spent på hva toppsjefen i Polestar, Thomas Ingenlath, og Europa-sjefen i NIO, Alexander Schwarz kommer til å si. De representerer spennende nye elbiler i Norge og jeg tror mange ser fram til å høre om hvordan det er å være nykommere i den globale bilindustrien.

Både Polestar-sjefen og Nio-sjefen er kjent for å være visjonære, førstnevnte for eksempel gjennom sine ambisjoner om reduserte utslipp og sirkulærøkonomi gjennom hele produksjonslinjen.

– Det blir gøy å høre om hvordan disse to tenker nytt med tanke på bærekraft, nettsalg, digitale løsninger, batteribyttestasjoner etc.

Lading i Europa og batteri-industri i Norden

– Det skjer utrolig mye spennende i norsk og nordisk batteri-industri om dagen, og dette setter vi virkelig på dagsordenen på konferansen denne gangen, med ledende industriaktører på scenen, fortsetter Christina Bu.

Lading er selvsagt også et viktig tema, som alltid på Nordic EV Summit.

– Vi får besøk av toppsjefene i henholdsvis Ionity, Mer, Circle K og Gridserve, i tillegg til mange andre ladeaktører. Og Alexander Verduyn fra EU-kommisjonen vil snakke om hvordan EU vil jobbe for enklere tilgang til lading.

FLYDD ELEKTRISK FØR: For noen år siden var Elbilforeningens Christina Bu ute på sin første elektriske flytur. Under årets Nordic EV Summit vil vi få høre mer om hvordan vi ligger an i den elektriske luftløypa i dag.

Elektriske fly og førerløse kjøretøy

Elbilforeningens generalsekretær ser også frem til mer høytflyvende debatter og foredrag:

– Blant annet får vi høre mer om hvor vi står rundt elektriske fly i samarbeid med Avinor – og om elektrisk sjøfart med Brim Exlorer, Kruser og Oslo kommune.

– Det blir også foredrag og paneldebatter om temaer som elektrisk tungtransport og førerløse kjøretøy. Andre spennende temaer vi går løs på er trådløs lading og eierskap til data i bilene våre – så jeg håper vi ses på Nordic EV Summit, avslutter Christina Bu.

Fra trådløs lading til «Fit for 55»

Her er noen andre smakebiter fra programmet:

Elbiler og EU – hva skjer? EU-kommisjonens forslag «Fit for 55» er avgjørende for elektrifiseringen av Europa. Hva sier forslaget – og er det nok? Connie Hedegaard, tidligere klimakomisær i EU, EU-parlamentarikere og lobbyorganisasjoner fra Brussel kommer for å diskutere dette.

Grønn nordisk batteriproduksjon – et nytt industrieventyr: Hvilke muligheter ligger i en grønn nordisk verdikjede for batteri? Er batteriprodusentene klare for å bygge opp en sirkulær prosess? Nordiske batteritoppsjefer møtes til samtale.

Lading som fungerer: Det utvikles stadig nye ladeløsninger. Både for skip, tungtransport og personbiler. Elbilistene synes lading er komplisert, men i Nederland har de faktisk fått det til. Vi utfordrer både norsk og internasjonal ladebransje på hvordan de skal gjøre lading enkelt for alle.

Lading uten ledning: Momentum Dynamics forteller om sine induktive ladere for taxinæringen i Oslo. Vil alle elbiler kunne lade uten ledning?

Parallellsesjoner: Det blir også parallellsesjoner om elektrisk mobilitet til sjøs og i lufta, hvorfor autonome biler er en viktig del av fremtidige transportløsninger – og hvem er det egentlig som eier alle dataene i bilene våre?