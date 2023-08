Parkering for elbil

Elbilforeningen med to arrangement i Arendal: Du finner oss i Samferdsels­teltet!

PÅ ARENDALSUKA: I år som i fjor kommer generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, nærmest til å bo i Samferdselsteltet. For det er her det skjer. Foto: Elbilforeningen

Neste mandag er det klart for Arendalsuka. Alle er velkomne for å delta på årets politiske høyde­punkt. Ja, bortsett fra «Hans» da.

For det er alltid et ønske om å ha værgudene på sin side når store telt reises rundt om i sentrum av den vennlig sørlandsbyen.

Den årlige August-uka byr på bod etter bod, særlig i et valgår som 2023.

Fra 14. til 18. august samles tusenvis av mennesker som er engasjert i politikk og viktige samfunns­anliggender. Det diskuteres, feires og bygges nytt nettverk.

Uværet bes holde seg hjemme, men frisk blest om debattene – for ikke å snakke om litt storm i meningsutvekslingene – er alltid velkomment.

To egne arrangement

Norsk elbilforening er til stede på Arendalsuka også i år. Denne gangen med to egne arrangementer der vi skal diskutere følgende:

Hvor fort kan vi elektrifisere tungtransporten i Norge?

Hvordan realiserer vi 2025-målet og hva etter 2025?

Her har vi fått med oss samarbeidspartnere som Statens vegvesen, Enova, Polestar og Harald A. Møller AS.

Under finner du er en mer detaljert oversikt over de to arrangementene.

Begge holdes i det store Samferdselsteltet i Rådhusgata – mellom fergekaien og Arendal gjestehavn. Eller i bod 103, se kart over «festivalområdet».

Mandag 14. aug. kl. 15.30–16.30

Sted: Samferdselsteltet

Hvor vi spør: Hvor fort kan vi elektrifisere tungtransporten i Norge?

Arrangører: Norsk elbilforening, Statens vegvesen og Enova

Det hele strømmes også direkte via vår Facebook-side.

KJØR DEBATT 1: Det blir både et bransjepanel og et politikerpanel under arrangementet «Hvor fort kan vi elektrifisere tungtransporten i Norge?».

Deltakere er:

Malene Brøvig, leder for offentlig lading i Mer AS

Tonje Jensen, konserndirektør for folk og bærekraft i Mesta

Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport

Tom Kalsås (Ap), statssekretær i Samferdselsdepartementet

Einar Wilhelmsen (MDG), byråd for finans i Oslo kommune

Mathilde Tybring-Gjedde (H), medlem i energi- og miljøkomiteen

Maren Hemsett, seniorrådgiver i Norsk elbilforening

Carl-Erik B. Kullmann, markedsrådgiver i Enova

Sigve Jarl Aasebø, seniorrådgiver i Statens vegvesen

Jan-Terje Mentzoni, viseadministrerende i Norges Lastebileier-forbund

Onsdag 15. aug. kl. 18.30–19.20

Sted: Samferdselsteltet

Hvor vi spør: Hvordan realiserer vi 2025-målet og hva etter 2025?

Arrangører: Norsk elbilforening, Harald A. Møller AS og Polestar

Det hele strømmes også direkte via vår Facebook-side.

KJØR DEBATT 2: Det blir flere innlegg og politisk debatt under arrangementet «Hvordan realiserer vi 2025-målet og hva etter 2025?».

Deltakere er:

Øyvind Rognlien Skovli, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Harald A. Møller AS

Kristin Fjeld, kommunikasjonssjef i Polestar Norge

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening

Frode Jacobsen (Ap), medlem i kontroll- og konsitusjonskomiteen

Erlend Larsen (H), første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen

Lars Haltbrekken (SV), medlem i energi- og miljøkomiteen

Ola Elvestuen (V), medlem i energi- og miljøkomiteen

Alle som vil er hjertelig velkommen til å delta begge dager!