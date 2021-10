Audi oppdaterer de første utgavene: e-tron-eiere kan juble – får økt rekkevidde

OPPDATERES: Eiere av de første Audi e-tron 55 kan nå glede seg over en programvareoppdatering som både gir økt rekkevidde og mer effektiv drivlinje.

Audi ruller nå ut en oppdateringen på de første e-tron 55, som er solgt i Norge. Det gir økt utnyttelse av batteriet og inntil 20 km lenger rekkevidde.

Den nye programvaren gjøres nå tilgjengelig for alle Audi e-tron 55 produsert fra midten av september 2018 til slutten av november 2019.

Da Audi lanserte e-tron Sportback mot slutten av 2019, rullet de samtidig ut en programvareoppdatering som økte rekkevidden for de etterfølgende modellene av Audi e-tron 55 quattro.

Nå er programvaren tilgjengelig også for tidligere produserte biler. Sammen med andre forbedringer, økes den utnyttbare kapasiteten til høyvoltbatteriet.

To mil ekstra

Audi e-tron 55 quattro, av årsmodellene 2019 og 2020 produsert i det aktuelle tidsrommet, kan etter oppdateringen utnytte 86 kWh av batteriets totale kapasitet på 95 kWh.

– Kontinuerlig forbedring av modellene våre er ikke noe som bare kommer nye Audi-eiere til gode. Vi er glade for at de første Audi e-tron-eierne nå kan få bilene sine forbedret ytterligere med ny programvare neste gang de besøker et av våre merkeverksteder, sier Elin Sinervo, direktør for Audi Norge i Harald A. Møller AS.

Programvareoppdateringen blir tilgjengelig for alle Audi e-tron 55-modeller som er produsert mellom midten av september 2018 (modellår 2019), og slutten av november 2019 (modellår 2020).

Oppdateringen kan gjøres kostnadsfritt hos en Audi-forhandler i forbindelse med neste verkstedbesøk.

Mer effektiv motorkontroll

I tillegg til batterikapasiteten, optimaliserer også den nye programvaren bruken av den fremre elmotoren.

Under normale kjøreforhold er det den bakre motoren som står for fremdriften. For å øke effektiviteten, koples den fremre motoren nå nesten helt fra når den ikke er i bruk.

Dette gjør det mulig å utnytte fordelene med en asynkronmotor mer effektivt: Fri rotasjon uten elektriske tap når motoren ikke har spenning.

Oppdateringen gir også bedre termiske ytelser. Det avanserte og fleksible systemet med fire separate kretser, vil regulere temperaturen til høyvoltkomponentene mer effektivt. Endringer i kontrollsystemet har gjort det mulig å redusere volumstrømmene i kjølekretsene, noe som reduserer energibruken.

Dette kjølesystemet legger grunnlaget for rask DC-lading, langt batteriliv, og konsistente kjøreytelser også ved høye belastninger.

LILLEBROR: Audi Q4 e-tron 40.

Strålende salgstall

Den første helelektriske modellen fra Audi er produsert i Brüssel siden slutten av 2018. Allerede i vår passerte salgstallene 100.000. Audi e-tron var Norges mest solgte bil i 2020, og til sammen er det nå registrert over 20.000 eksemplarer på norske skilter.

– Allerede fra lansering så vi at Audi e-tron bidro til et begynnende gjennombrudd for fullelektriske biler også i distrikts-Norge. Med ny Q4 e-tron ser vi nå at enda flere kan velge en ren elbil også utenfor storbyene, sier Sinervo.