Duell-test mellom VW ID.4 GTX og Audi Q4 e-tron 40: Hvilken velger du?

Det gjør nok at den fortsatt vil stå høyt i kurs og at mange er interessert i å bla opp de ekstra tusenlappene.

For den summen får du VW ID.4 GTX med 299 hester, firehjulstrekk, elektriske sportsstoler med massasje, 21-tommers hjul, LED Matrix frontlykter, for å nevne noe.

På motorveitesten viser hyggelige 16,1 kWt pr. km for ID.4, mens Q4 vil ha 16,6, uten at vi har noen forklaring på det.

Det betyr samtidig at noe av komforten er kastet på båten. For heller ikke på testbilen er det noen form for adaptivt understell, noe som kan bestilles på begge.

Audi har valgt et strammere oppsett. Følelsen er mer snerten, lettvinn og pigg. Inntrykket er at man kjører en mer kompakt bil enn størrelsesforskjellen i praksis tilsier.

De fantastisk enkle knappene på multifunksjonsrattet er borte og erstattet med berøringsflater. Vi er ikke noen tilhenger av den øvelsen, men oppsettet er som før, og Audi har gått den ekstra mila for å få det til å funke skikkelig. Det er fortsatt uvant, og man må fjerne blikket fra veien for å kontrollsjekke at man har fått gjort det man har tenkt å gjøre, men det fungerer bedre enn hos VW.

En bedre løsning, spør du meg. Desto kjedeligere er det at man har brukt halve lagringsrommet for ladekabelen til en ekstra subwoofer. Da blir det mye arbeid å få kabelen nedi.

Audien er helt ny på markedet og kommer med quattro firehjulsdrift fra start. Vår testbil, e-tron 40, har kun bakhjulstrekk via en motor bak på 204 hester, for øvrig identisk med den elmotoren som står bak i folkevogna.

Dette er ikke hva man tidligere er vant med fra VW. Det virker som man har prøvd seg på en Tesla-variant, men feiget ut midtveis og fått verken fugl eller fisk. Mange får et mildt sjokk av at det går tregt eller er lite responsivt – enten det gjelder betjeningen på skjerm eller berøringsflater, til og med ved åpning av vinduer og soltak.

