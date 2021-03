Effekter av miljørabatt i bom – velkommen til Webinar!

For å nå Stortingets 2025-mål vil bomstasjoner fortsatt spille en avgjørende rolle, viser en rapport fra Norsk elbilforening. Derfor arrangerer vi onsdag 21. april webinar om dette temaet. Blir du med?

Mange steder i Norge er det innført delvis bompengebetaling for elbil, andre steder har fortsatt fullt fritak.

Stortinget har vedtatt at miljørabatten som et minimum skal gi elbilister 50 prosent avslag ved passering i norske bommer. Debatten går friskt om hvordan politikken skal utformes i årene framover, og Norsk elbilforening ønsker velkommen til et webinar om dette temaet den 21. april 2021.

Meld deg på webinaret her:

Effekter av miljørabatt i bom Hvor: Digitalt – påmeldte får lenke på epost

Når: 21. april 2025, kl 15:00 – 16:30

Påmelding: https://forms.gle/vbub5SQtAU1FuKV86 Program: Programmet er ikke ferdigspikret. Rapporten Bompengerabatt for elbil – en miljøpoltiisk fulltreffer blir presentert av leder for fag og rådgivning i Norsk elbilforening, Erik Lorentzen. Det vil også bli kommentarer og innlegg fra andre aktører (hvem det blir er ennå ikke bekreftet).



Rapport fra Norsk elbilforening: Miljørabatten har vært avgjørende – og blir avgjørende framover

I rapporten som skal presenteres på webinaret har det blitt dokumentert hvor viktig miljørabatten har vært for elbilutviklingen i landet. I bompengekommunene over hele landet er elbilandelen av den totale bilparken dobbelt så høy som elbilandelen i øvrige kommuner.

Elbilandel i nybilsalget av personbiler per kvartal for de typiske bomkommunene sett opp mot resten av landet. Kilde: Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Bomkommunene som er valgt ut er kommunene rundt Atlanterhavstunellen (Averøy og Kristiansund), fastlandsforbindelsen fra Finnøy (Finnøy og Rennesøy), samt kommunene rundt bomringene i Bergen (Askøy, Bergen, Os, Samnanger), Trondheim (Klæbu, Malvik, Melhus, Skaun, Stjørdal, Trondheim), Oslo (Asker, Bærum, Nittedal, Oppegård, Oslo, Skedsmo, Ski) og Nord-Jæren (Stavanger, Gjesdal, Hå, Klepp, Sandnes, Sola, Time). Resten av landet er definert som alle kommuner uten de ovennevnte.

Vent, og gjør det gradvis

– Suksessfaktoren for de beste elbilkommunene har vært å vente med å innføre elbilbetaling i bommene til elbilandelen er høy nok. Og de som har innført, har gjort det gradvis og fulgt elbilandelen i området, sier Erik Lorentzen.

Elbilandelen i nybilsalget påvirkes også i stor grad av justeringer i miljørabatten. I flere kommuner og fylker har det blitt gjort lokale vedtak der man reduserer miljørabatten for elbiler. Der dette har skjedd for tidlig, og/eller prisen har økt for mye, har det fått tydelige konsekvenser for elbilandelen i nybilsalget.

– Når det innføres bompenger for elbiler, ser vi en trend hvor elbilandelen i nybilsalget flater ut, eller vokser mindre enn i andre sammenlignbare områder, sier Lorentzen.

Rapportens siste kapittel ser på elbilandeler i nybilsalget i sammenheng med bompengeendringer på Sørlandet, Rogaland, Nordvestlandet, Bergen, Oslo og Trondheim.

Les gjerne hele rapporten her, og meld deg på til webinaret i boksen over.