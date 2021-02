Elbil er billigst også med skyhøy strømpris

Lad om natta – det er billigst og lurest, er rådet fra Norsk elbilforening til sine medlemmer. Og statistikken viser at det rådet hører de aller fleste på.

At elbiler er billige i drift, har de fleste fått med seg. Tidligere beregninger viser at en familie med to biler kan spare minst 20 000 i året på å bytte til elbil. Men hvor billig elbil til enhver tid er, avhenger selvsagt av strømprisen, som varierer mye i løpet året.

Den siste tiden har strømforbruket og strømprisen tidvis vært høy. I januar lå strømprisene stort sett under 70 øre per kWt, men 1. februar på morgenen mellom kl 08 og 09 steg prisen til godt over 2 kroner per kWt før den sank igjen.

– Når strømprisen gjør voldsomme enkelthopp, blir også hjemmelading av elbil dyrere. Da er det smart å vente med lading om man kan. Men selv i perioder med svært høye strømpriser vil det lønne seg å velge elbil framfor å fylle fossilt drivstoff, sier Unni Berge, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening.

Konklusjonen er at elbilister ikke trenger bekymre seg for at investeringen i elbil blir ulønnsom når strømprisen øker.

Elbilister lader allerede smart

De høye strømforbruket og strømprisene har den siste tiden gitt presseoppslag der aktører som Statnett fraråder elbilister å lade på morgenen, da forbruket i Norge har en effekttopp. I den store spørreundersøkelsen Elbilisten 2020 med 14.000 respondenter, har Norsk elbilforening spurt elbilistenene om når de lader.

– Over halvparten av elbilistene lader om natta, og svært få lader på morgenen. Elbiler er en av de smarteste dingsene du har i hjemmet ditt. Nesten alle elbiler har teknologi som gjør det mulig å styre ladingen tidsmessig, og dette blir også vanligere for ladeboksene, sier kommunikasjonslederen i Elbilforeningen.

Her er det egentlig resten av strømforbruket i Norge som henger etter.

– Skal det bli bedre balanse i strømforbruket på dager med effekttopper, må man nok tenke bredere enn elbiler.

Enkle grep som å regulere varmtvannsberederen, det vil si utsette oppvarmingen til etter morgendusjen, kan for eksempel bidra til å ta ned forbruket når det er press i nettet. Samfunnet har også mye å hente på både energieffektiviseringstiltak i industri, boliger og næringsbygg.

Elbilforeningen råder medlemmene til å lade om natta – hvis de kan. I tillegg er det smart å følge med på strømprisen dersom man kan planlegge ladingen sin, og vurdere avtaler for smart lading.

Flere strømselskaper, for eksempel Tibber, tilbyr i dag å regulere elbilens lading basert på strømpris. Og nettselskapet Glitre har gjennomført et pilotprosjekt der de reduserer prisen på nettleie fra klokken 22 om kvelden til klokken seks om morgenen i vintermånedene, for slik å prøve å bidra til smart bruk av kapasiteten i strømnettet . Slik kan man unngå å måtte bygge unødvendig mye kapasitet.

Gladnyheten fra Elbilforeningen er altså at lading av elbil allerede ofte skjer smart, og smartere kan det også bli.

Elbiler energieffektive

Det er viktig at det ikke skapes et inntrykk av at det mangler strøm til elbilene i Norge. 350.000 elbiler forbruker godt under 1 prosent av Norges strømproduksjon, anslår Elbilforeningen.

– Elbiler er svært energieffektive og et betydelig energieffektiviseringstiltak. Elektrifiseringen av personbilene kommer derfor Norge til å klare fint med litt planlegging.

Skal man forklare det rekordhøye strømforbruket i Norge og Norden akkurat nå, så er nok kalde temperaturer, kombinert med utfasing av andre energikilder som oljefyring og en betydelig bruk av hjemmekontor mer sannsynlige forklaringer enn lading og varming av elbil, mener Elbilforeningen.

– Og grunnleggende sett er det uansett bra klimapolitikk at vi vrir forbruket bort fra fossil energi og over på strøm som produseres av fornybar energi, sier Berge.