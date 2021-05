Elbil og tilhenger: Pass på – dette kan være ulovlig

Klasse BE: Du kan kjøre en personbil og trekke en tilhenger med en tillatt totalvekt mellom 750 kg og 3.500 kg. Bilen må være godkjent for maks 8 personer. Tok du klasse BE før 19. januar 2013, kan du trekke en tilhenger uansett hva den tillatte totalvekten er. På førerkortet er dette markert som kode 79.06.

Har du førerkortklasse BE eller B96, kan du trekke denne hengeren. Men du kan ikke benytte deg av full tilhengerlast, som i dette tilfellet er 750 kilo, men nøye deg med 491 kilo. Last og egenvekt på tilhenger må nemlig ikke overskride 750 kilo.

Har du et vanlig B-sertifikat, er det nemlig ikke veldig mye du har lov til å hekte bakpå bilen din. Særlig dersom bilen din har lav tilhengervekt, noe som er tilfelle for veldig mange elbiler i dag.

Reglene for tilhenger er ikke enkle å forholde seg til. I stedet for å pugge dem, er det enklere å gå inn på Statens Vegvesens tilhengerkalkulator, legge inn registreringsnummer på bil og tilhenger, og så velge hvilket førerkort du har.

Skal du hekte på en tilhenger bak elbilen din, må du sjekke førerkortet ditt. Både bilens og hengerens totalvekt kan spille mange et puss. Her er reglene og hva elbilene kan trekke.

