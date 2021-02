Elbilen Born snart fødeklar

Cupra – et nytt bilmerke på en velkjent plattform – er snart klar for Norge. Og frister med hjemlevering, dog ikke via Kolonial.no.

Cupra-hva-da-sa-du?

– Denne bilen het først Seat til fornavn, men har i mellomtiden fått navnet Cupra.

Slik forklarte Elbilforeningens bilekspert, Ståle Frydenlund, hva Cupra var da vi på tampen av fjoråret frittet ham ut om elbilmodellene han gledet seg aller mest til i 2021.

Cupra ble altså skilt ut fra Seat som et eget merke, på samme måte som vi har sett hos en rekke andre bilimportører i det siste.

Det skjedde for ganske nøyaktig tre år siden, men først nå er ting i ferd med å konkretisere seg for bilmerket, også i Norge.

Ladbar hybrid først ut

Den aller første Cupra-modellen skal nemlig komme til Norge i løpet av mars og er Cupras første egenutviklede modell – men dette er dessverre for elbilentusiaster ingen helelektrisk bil:

Formentor heter modellen, og er en ladbar hybrid som for øvrig er nominert i Car of the Year-kåringen.

Likevel melder selskapets norske sjef at Cupra i Norge skal være et «rendyrket elektrifisert merke»:

– Cupra blir et rendyrket elektrifisert merke i Norge, og det harmonerer godt med fabrikkens strategi og kommende modellanseringer, sier Ole Kristian Ågotnes.

Han er direktør for Cupra Norge i Harald A. Møller AS, som importerer det nye bilmerket her i landet.

– Hvorfor sier du dette når første Cupra-modell i Norge er en ladbar hybrid?

– Det er korrekt at vi kommer med en hybrid først. Dog kommer vi kun med biler med ledning, herav elektrifisering.

Men elbilen er snart Born …

Merkets første heleelektriske modell heter imidlertid Born, og den skal ifølge Ågotnes «følge tett» på hybriden Formentor.

Denne elbilen har under konseptstadiet og helt frem til nå gått under navnet Cupra el-Born, men tidligere denne uken ble det kjent at «el»-prefikset er kuttet – uten at bilen er blitt noe mindre elektrisk av den grunn.

Dermed er det klart at Cupras førstefødte elbil enkelt og greit skal hete «Born».

– Etter Barcelona-bydelen Born, der den er utviklet, oppklarer Elbilforeningens Ståle Frydenlund.

Da kommer det kanskje ikke som noen stor overraskelse at Cupra er fotballaget FC Barcelonas hovedsamarbeidspartner i bilbransjen.

– Ikke desto mindre produseres Born på Zwickau-fabrikken i Tyskland.

Modellen debuterte for øvrig som konsept allerede på bilutstillingen i Genève i mars 2019, og skulle egentlig vært produksjons- og salgsklar i 2020, men det satte du-vet-hva en effektiv stopper for.

– Kommer tidligst i tredje kvartal,

Cupra-direktør Ågotnes er uansett vag om når vi vil kunne se Born her på bjerget:

– Vi har ikke helt landet hvordan, når og hvorledes vi skal gjøre lanseringen i Norge, så jeg kan ikke gi noen dato ennå.

– Men du kan vel gi et hint om vi snakker om april eller august?

– Det kan godt hende vi får biler til landet i løpet av sommeren, men vi sikter på å få de første kommersielle bilene på norsk jord i tredje kvartal i år.

Grunnen til at Cupra-sjefen bruker ord som «hvordan» og «hvorledes», er at han håper å kunne markere Born-fødselen i Norge på en solid måte, også fysisk.

– Det er ikke så lett å lansere et fysisk event med brask og bram for tiden med tanke på covid-situasjonen. Det viktigste nå er at interesserte melder seg på nyhetsbrevet vårt, der vi fortløpende kommer med informasjon frem til lanseringen. Så lover vi et godt event når den tid kommer.

Lover hjemlevering

I Norge er det som altså importør Harald A. Møller AS som skal ta bilene ut i markedet. Det skal blant annet skje gjennom hjemlevering.

Ja, du leste rett: Hjemlevering. Det konseptet må vel være nytt for bilbransjen i Norge?

Ikke helt, ifølge Ågotnes.

– Vi gjorde faktisk dette med Seat som et lite pilotprosjekt, og endte opp med å foreta over 900 bilutleveringer på denne måten. Kundeundersøkelsene våre viste at dette ble veldig godt mottatt, derfor skal vi gjøre det samme med Born.

– Så man kan snart bestille hjemmefødsel/hjemlevering av Born på Kolonial.no?

– Hehe, ikke med det første. Vi skal være litt mer eksklusive enn som så: Man må nok bestille via Cupras egne nettsider. Men det skal bli like effektivt som hos Kolonial, det kan jeg love, kontrer Ågotnes, og legger til at Cupra så langt ikke er i gang med forhåndsbestillinger av elbilen.

Cup & Racing

– Born baseres på den samme MEB-plattformen som brukes av Volkswagen ID.3 og ID.4. Dermed er det også de samme batteripakkene som gjelder, med tilsvarende rekkevidder, forteller Elbilforeningens Ståle Frydenlund.

Cupra-navnet springer for øvrig ut fra motorsport og er en sammenfatning av «Cup» og «Racing».

Navnet kan forklares med at Cupra-merkevaren først oppsto som oppgraderte og mer sportslige utgaver av Seat. Nå feirer Cupra tre år som et selvstendig merke, med egne modeller bygget fra bunnen av.

0–50 på 2,9 sekunder

Og bilen skal ifølge Cupras foreløpig noe halvferdige nettsider kunne akselerere fra 0–50 km/t på småpene 2,9 sekunder. Hva 0-100-tiden er, står det ingenting om.

På nettsiden skrytes det også av den «dynamiske sportsunderstellsreguleringen» som kombinerer bilens sportslige kjørehøyde med et system som automatisk tilpasser seg alle forhold, og som skal gi en «overlegen kjøredynamikk».

Vel, den som lever får se, og kanskje prøvekjøre.

Ellers opplyses det om at Born skal kunne kjøre opptil 500 kilometer på én lading med batteriet på 77 kWt (brutto: 82 kWt), og at hurtiglading i 30 minutter vil gi bilen nok energi til å kjøre minst 260 kilometer.

Elektrisk konsept-SUV

Tidligere har Cupra fått en del oppmerksomhet rundt den helelektriske konsept-SUV-en Tavascan. Den gjør Cupra-direktør Ågotnes optimistisk for fremtiden til merket i Norge, og han håper at konseptbilen en dag kan bli virkelig.

– Tavascan-konseptet viser uansett hvor vi er på vei med Cupra. Nettopp evnen til å stå ut i mengden skal kjennetegne alle modellene våre. Du kommer kanskje ikke til å se en Cupra på ethvert gatehjørne. Men de du ser, de legger du merke til, sier Ågotnes.