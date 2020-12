21 elbilmodeller vi gleder oss til i 2021

2021 ser ut til å bli litt av et elbilår! Bli med på dette elektriske dypdykket inn i nærmeste elbilfremtid ...

2021 kan fort bli året der horder av norske bilister som til nå har sittet på fossilgjerdet, kommer til å hoppe ned derfra og omfavne elbilismen for fullt.

En del av dem fordi elbilene nå har blitt så gode at de ikke lenger ser noen grunn til å la vær, andre fordi de frykter at 2021 vil bli det siste året de vil kunne nyte godt av momsfritaket på elbiler, med tanke på at fredningen av denne elbilgoden så langt bare er lovet å vare inneværende stortingsperiode – selv om det naturligvis er gode muligheter for at den vil forlenges.

Uansett er de fleste elbileksperter enige om at 2021 fort vil kunne bli det kanskje aller mest spennende elbilåret til nå.

Derfor har vi fått Ståle Frydenlund – Elbilforeningens kanskje fremste bilekspert – til å plukke ut og kommentere 21 av elbilmodellene han synes er mest interessante i det herrens (eventuelt hersens – avhengig av koronautviklingen) år 2021.

Før vi begynner …

Lista vi presenterer nedenfor er ikke komplett, men er ment som en smakebit på 21 av neste års elbilmodeller som vi vurderer som de aller mest interessante i et bred forstand.

Altså fra stort til smått, og med alt fra dyre, eksklusive modeller til rimelige folke-elbiler fra både kjente og ukjente produsenter for nordmenn flest.

Lista skal heller ikke tolkes som en kåring, altså som at vi mener nummer én på lista er mer interessant enn nummer to etc.

Men nå: La oss komme i gang. 2021 venter – like om hjørnet!

På neste linje, faktisk.

1. Audi e-tron GT

Det eneste bildet vi har tilgang til så langt er av konsept-utgaven av Audi e-tron GT, så det du ser over må nok tas med en klype salt.

Uansett vil denne lave og sportslige coupé-sedanen åpenbart henvende seg til et tilsvarende publikum som Porsche Taycan retter seg mot, noe også ytelsene reflekterer. Ikke minst er de to modellene bygd på veldig mange av de samme konsernbitene:

– Bilen har svært lavt tyngdepunkt, med batteripakken mellom akslene, noe som borger for særdeles spreke kjøreegenskaper, kommenterer Ståle Frydenlund.

Og apropos batteripakken: Audi lover foreløpig batteripakke på “over 90 kilowattimer”, men det er ingen grunn til å bli overrasket om tallet blir identisk som Porsches, altså 93,4.

2. BMW i4

– Alt tyder på at BMW her sikter seg inn på en elbil som skal konkurrere direkte med Tesla Model 3 og Polestar 2. BMW i4 skal for øvrig produseres på BMW-fabrikken i München, i motsetning til blodferske iX3, som produseres i Kina, sier Ståle Frydenlund.

Les hva vi ellers har skrevet om BMW i4 her.

3. BYD Tang

Denne store SUV-en er nesten like fyldig som Tesla Model X, og vil derfor først og fremst konkurrere med denne – i og med at den nye kinesiske bilen også kan ha sju seter. Audi e-tron og Mercedes-Benz EQC er de andre mest sammenlignbare i dagens marked, mens Byton M-Byte blir et naturlig alternativ neste år.

Med firehjulstrekk og motor på både for- og bakaksel (lik effekt) er systemeffekten 482 hestekrefter (360 kW). Hver elmotor leverer 330 Nm dreiemoment, altså totalt 660. Det skal holde til en 0-100-tid på 4,4 sekunder. – Bilen er utstyrt med en batteripakke på 82,8 kilowattimer (kWh). Enn så lenge må vi gå ut fra at dette er brutto, og ikke netto tilgjengelig til kjøring, sier Frydenlund. Les hva vi ellers har skrevet om bilen her.

4. Dacia Spring Electric

Spring Electric er den aller første elbilmodellen fra den Renault-eide og rumenske produsenten.

– Denne hører hjemme i minibilsegmentet, og ligger an til å bli en av de aller billigste elbilene på markedet, så dette blir nok et spennende elektrisk alternativ for mange koronaøkonomi-pregede husholdninger til neste år, spår Ståle Frydenlund.

Spørsmålet han stiller seg er hvor nær den kommer biler som Seat Mii og Skoda Citigoe iV prismessig – men han påpeker at denne skal bli litt større – med sine 3,73 meter.

Crossoveren skal ha en WLTP-rekkevidde på 225 kilometer, utstyrt med en batteripakke på 26,8 kilowattimer.

5. Ford Mustang Mach-E

Mye omtalte Mustang Mach-E er en femdørs SUV (eller crossover) hjemmehørende i mellomklassen, og er Fords første dedikerte elbil bygd fra bunnen av. Batteripakker på 75,7 eller 98,7 kilowattimer, og enten bak- eller firehjulsdrift gir valgmuligheter.

– I tillegg til en svært interessant basisprislapp, og en bil som ser ut til å passe bra som familiebil, får den funksjonalitet som «over the air»-oppdateringer av software og tilhengervekt på 750 kilo. Sistnevnte er likt som Jaguar I-Pace og BMW iX3, men vesentlig mindre enn de beste. Mustang Mach-E er ikke godkjent for taklast, så det bør Ford absolutt gjøre noe med, sier Ståle Frydenlund.

Les hva vi ellers har skrevet om bilen her.

6. Hongqi e-HS9

Kinesiske Hongqi har fått Motorgruppen som norsk importør, og den første modellen ut synes å bli den store SUV-en ved navn Hongqi e-HS9.

– Utseendet har fått mye oppmerksomhet, og det hevdes gjerne at inspirasjonen kommer fra både Rolls-Royce og Range Rover – og det kan man jo skjønne når man ser bilder av den, kommenterer Frydenlund, og fortsetter:

– Med sine 5,21 meter er den en god del større enn den drevne konkurrenten Tesla Model X, og det er kanskje derfor heller ikke helt tilfeldig at e-HS9 – som Model X – også kommer med enten seks eller sju seter.

Batteripakkene skal være enten 85, 99 eller 120 kilowattimer store.

7. IONIQ 5

Foreløpig har vi ikke sett annet enn konseptbilder av den første IONIQ-modellen. Den vil med andre ord neppe se ut som 45-konseptet du kan se på dette bildet.

Når vi skriver «første», er det fordi Hyundai nå har skilt ut IONIQ-som egen merkevare, etter at IONIQ debuterte som modellnavn i 2016.

– Hyundai IONIQ har særlig utmerket seg for lavt strømforbruk, og er blitt en av folkeelbilene i Norge – det blir spennende å se om begge disse tradisjonene videreføres med denne bilen, sier Ståle Frydenlund.

– IONIQ 5 er en kompaktklassemodell, og så vidt vi har fått bekreftet jobbes det mot lansering tidlig i 2021. IONIQ følger dermed en annen strategi enn en rekke andre konkurrenter i markedet, som typisk lanserer en ny modell i irriterende mange trinn. Men det hadde ikke gjort noe om vi hadde fått se et reelt bilde av den, fortsetter Frydenlund.

Det er foreløpig ukjent hvilke endelige tekniske spesifikasjoner IONIQ 5 får.

8. Fiat 500e

Spekulasjonene i forkant av 2020-utgaven av Genève-utstillingen, der denne bilen skulle ha fått sin verdenspremiere, gikk på en rekkevidde på rundt 200 kilometer.

De spekulasjonene overgikk Fiat glatt, og presenterte en WLTP-rekkevidde på 320 kilometer. Batteripakken lagrer greie 42 kilowattimer, men det er foreløpig uklart om dette er et netto- eller bruttotall. Maks CCS-hurtigladehastighet er oppgitt til 85 kW, mens ombordladeren kan ta imot maks 11 kW (400V/16A).



– Og for første gang får 500-modellen mulighet til en viss selvkjøring, påpeker Ståle Frydenlund.

Les hva mer vi har skrevet om bilen her.

9. Mercedes-Benz EQA

Da vi så den første konseptutgaven av EQA-modellen, på bilutstillingen i Frankfurt høsten 2017, var den en typisk kompaktklassekombi med påfallende lav luftmotstand.

– Siden har den «evolusjonert» seg til en mer høyreist crossover, i takt med det stadig mer SUV-ske elbilmarkedet, konstaterer Frydenlund.

Detaljer om batteri og drivlinje er så langt ikke kjent, men alt tyder på en batteripakke på maks 60 kilowattimer og en WLTP-rekkevidde i området rundt 400 kilometer.

– Med andre ord: Tenk Volkswagen ID.3 og tilsvarende.

10. NIO ES6 / EC6

– Kinesiske NIO har lenge ønsket å få innpass på det norske markedet, og det meste tyder på at dette skjer i løpet av 2021, sier Elbilforeningens bilekspert.

Han forteller at den første modellen etter alt å dømme blir SUV-en ES6, som trolig best kan sammenlignes med Audi e-tron 50 / 55 quattro – ikke minst fordi den har fått en coupéaktig avlegger, kalt EC6, som konseptuelt minner om Audis Sportback-utgave av e-tron.

Den kinesiske elbilen har så langt vært utstyrt med batteripakker på 70 eller 84 kilowattimer, men skal også komme med 100.

11. Nissan Ariya

Ariya er modellen som ikke kan komme fort nok på markedet for Nissan i Norge.

Kanskje mest oppsiktsvekkende er det at Nissan går bort fra CHAdeMO-standarden for hurtiglading (i Europa), som både LEAF og e-NV200 (Evalia) har hatt siden starten i 2010.

Nissan gjør altså nå som de fleste andre elbilprodusenter og velger CCS-standarden. Ladingen skal få toppeffekt på 130 kW.

– I praksis synes den firehjulsdrevne SUV-en å ha alt nordmenn ønsker seg, med den største batteripakken – 87 kilowattimer tilgjengelig til kjøring – og firehjulsdrift, sier Frydenlund.

Bilen kan trekke relativt tung tilhenger, ser ut til å ha god plass til både folk og bagasje og kan også fås med forhjulsdrift og mindre batteripakke (63 kilowattimer). Foreløpig ligger det an til at den kommer i andre halvdel av 2021.

12. Opel Mokka-e

Etter Citroën ë-C4, er Mokka-e neste skudd på den elektriske stammen fra PSA-gruppen (som består av Peugeot, Citroën, DS og Opel).

– Mokka-e-modellen er litt høyreist, og får akkurat samme drivlinje som modellene fra de andre merkene. Det betyr forhjulsdrift og en batteripakke på 50 kilowattimer brutto, hvorav drøyt 46 er tilgjengelige til kjøring, konstaterer Frydenlund.

Les hva vi ellers har skrevet om bilen her.

13. Peugeot e-Traveller

Denne større biltypen har vært mangelvare med helelektrisk drivlinje. Denne e-Traveller-modellen er basert på varebilen e-Expert, og kommer med sju seter.

Med den største batteripakken på 75 kilowattimer er den oppgitte rekkevidden etter WLTP-syklusen 330 kilometer. Det tilbys dessuten en mindre batteripakke (50) for kunder med mindre behov for rekkevidde.

– Merk at også Citroën og Opel vil tilby sine versjoner av samme modell, i tillegg til Toyota – som produserer sin Proace-modell i samarbeid med PSA-gruppen. Alle disse fire er i praksis samme bil, selv om vi snakker forskjellige bilmerker, sier Ståle Frydenlund.

– Og Proace blir faktisk den første rene elbilen fra Toyota i Norge, om vi ser bort fra et fåtall parallellimporterte, eldre RAV4-utgaver som ble produsert i samarbeid med Tesla.

14. Porsche Taycan Cross Turismo

Denne spennende modellen er basert på mange av de samme bitene som 2020-lanserte Taycan (PS: Bildet viser en konseptutgave). Forskjellen er at den blir mer høyreist, og at det ligger an til en stasjonsvognaktig utgave.

– Hvorvidt den kan trekke tilhenger er ennå ikke bekreftet, men dersom dette skulle skje vil den trolig – og avhengig av prislapp – bli aktuell for mange flere nordmenn, spår Frydenlund.

Så langt tyder ting på at batteripakkene blir de samme – enten 79,2 eller 93,4 kilowattimer brutto.

Mye tyder også på at 2021 blir lanseringsåret, etter at den etter sigende ble utsatt som følge av koronapandemien.

15. Renault Mégane

Denne kompaktmodellen er neste elektriske trinn for Renault, som dermed rykker opp fra småbilklassen de har vært representert i i en årrekke med Renault Zoe.

– Den ble først vist med etternavnet eVision høsten 2020, og skal bygges på Renault-Nissan-alliansens nye CMF-EV-plattform. Denne skal også brukes som basis for Nissans Ariya-modell, opplyser Frydenlund.

Batteripakken skal lagre 60 kilowattimer, mens ladefarten blir maks 130 kW. WLTP-målet er rekkevidde på 450 kilometer.

16. Cupra el-Born

Cupra?

– Denne bilen het først Seat til fornavn, men har i mellomtiden fått navnet Cupra, forklarer Ståle Frydenlund.

Selskapet er altså skilt ut fra Seat som et eget merke, akkurat som vi har sett hos en rekke andre bilimportører i det siste.

– Lik det eller ikke, men etternavnet er det samme: el-Born – etter Barcelona-bydelen Born, der den er utviklet, fortsetter Frydenlund.

Modellen debuterte som konsept på bilutstillingen i Genève i mars 2019, og skulle egentlig vært produksjons- og salgsklar i 2020. Koronapandemien bidro til at vi fører den opp for 2021 i stedet.

– Seats tolkning skal selvsagt baseres på den samme MEB-plattformen som brukes av Volkswagen ID.3 og ID.4. Dermed er det også de samme batteripakkene som gjelder, med tilsvarende rekkevidder.

Les hva vi tidligere har skrevet om bilmodellen her.

17. Seres SF5

Kinesiske Seres var en aldri så liten overraskelse da det ble kjent at merket skulle til Norge. Dette skjedde allerede for ett år siden, men det spesielle året 2020 er også i dette tilfellet grunnen til at lanseringen av SF5 først skjer i andre halvdel av 2021.

– Importøren er den samme som står bak MG-suksessen i Norge, Norwegian Mobility Group, og de har dessuten kinesiske DFSK på gang, opplyser Frydenlund.

SF5 har enten to- eller firehjulsdrift, basert på motor foran og bak og en batteripakke som skal lagre 90 kilowattimer. Oppgitte ytelser og prestasjoner minner om det vi er blitt kjent med fra Tesla.

18. Skoda Enyaq iV

Den mye omtalte verdenspremieren fant sted 1. september 2020, og de første kundebilene er ventet til Norge i starten av 2021 etter flere utsettelser. Over tid vil Enyaq kunne velges med fire ulike batteristørrelser, og de vil også få ulik hurtigladefart.

I første halvår blir det dessverre kun utgaver med bakhjulsdrift, akkurat som for Volkswagens ID.4-modell, og mest rekkevidde skal man få med iV80-utgaven (størst batteripakke og bakhjulsdrift).

– Utseendet har endret seg betraktelig siden den første konseptbilen ble vist. Fra å framstå som en coupéaktig SUV, har den fått et mer høyreist stasjonsvognformat som kler den godt, mener Ståle Frydenlund.

Begrepet crossover er dermed mest dekkende for mellomklassebilen, som skal kunne trekke tilhenger inntil 1.200 kilo.

Les hva vi tidligere har skrevet om bilen her.

19. Tesla Model Y

Modellen deler i praksis det meste av komponenter og funksjonalitet med Model 3, men får noe mindre rekkevidde og er litt «tregere» 0-100 km/t. Sistnevnte skal Performance-utgaven klare på 3,5 sekunder, mens toppfarten blir 240 km/t.

Dragkoeffisienten er på et nytt nivå for SUV-er/crossovere; imponerende 0,23. Avhengig av om man velger Standard Range eller Long Range, skal den teoretiske rekkevidden være 370 eller 480 kilometer.

– Dette lover svært godt for energieffektiviteten, som bør vise seg å være blant de aller beste blant SUV-er og crossovere. Men det aller mest spennende er nok hva prisen vil bli, sier Ståle Frydenlund.

Y-modellene som er myntet på Europa skal produseres ved Teslas nye fabrikk utenfor Berlin, og de første bilene er ventet i løpet av andre halvår 2021. Tilhengervekten for Model Y skal være solide 1.600 kilo.

Les hva vi tidligere har skrevet om Model Y her.

20. Volkswagen ID.4

SUV-en, som kommer på veien i løpet av vinteren 2020/2021, får navnet ID.4 eller ID.4X avhengig av framdriftsform (bak- eller firehjulsdrift). Med firehjulsdrift vil systemeffekten være 225 kW, hvorav 75 kW (140 Nm) på forakselen og 150 kW (310 Nm) bak. Firehjulsdrift kommer trolig først sent i 2021.

Det er batteripakken med 82 kilowattimer (kWh) brutto som først finner veien til ID.4. Av de 82 skal 77 kWh være tilgjengelig til kjøring. ID.4 kommer altså i første runde med bakhjulsdrift, og da er motoreffekten 150 kW.

Tilhengervekten skal være maks 1.200 kilo, og maksimal WLTP-rekkevidde (bakhjulsdrift og største batteripakke) er oppgitt til 520 kilometer.

– ID.3 er allerede å betrakte som en salgssuksess i Norge i år, det blir interessant å se hvordan storebroren vil gjøre det til neste år, sier Frydenlund.

Les hva vi tidligere har skrevet om modellen her.

21. Xpeng P7 Performance

XPeng er den foreløpig siste kinesiske produsenten som kommer inn på det norske markedet:

G3-modellen var først ut, i november. P7 kommer i løpet av 2021.

– Vi har ennå ikke testet den, men fra det vi har sett framstår P7 som en krympet Tesla Model S – med tanke på formgivning. De teknologiske løsningene har også mange fellestrekk, akkurat som i G3-modellen, sier Ståle Frydenlund.

P7 er litt større enn Tesla Model 3 og Polestar 2, som er de mest direkte konkurrentene i dagens marked.

– Importøren Zero Emission Mobility vil trolig kun ta inn Performance-utgaven med firehjulsdrift, antyder Frydenlund.

Batteripakken skal være drøyt 80 kilowattimer stor, og P7 skal – i motsetning til G3-modellen – få CCS-hurtiglading.

Og ellers …

… må vi jo nevne Mercedes-Benz EQV 300, som i praksis allerede er lansert, men som av ulike årsaker ikke er synlig på norske veier ennå.

Citroën ë-C4 er også på plass i Norge, og vi tar sikte på å teste den i løpet av kort tid.

En rekke andre aktører er også på vei, med en rekke modeller, men disse har det til felles at det er uklart når og om de kommer til Norge.

– Totalt kan det fort bli over 30 nye modeller i løpet av 2021, men det er mye usikkerhet knyttet til når og hvordan, sier Ståle Frydenlund

To av dem er amerikanske Bollinger og Rivian, som opererer i segmentet for store SUV-er og pickuper i typisk amerikansk stil. Byton ble sterkt forsinket med sin M-Byte som følge av koronapandemien, og en tilsvarende amerikaner – Fisker Ocean (under) – kan også komme til å dukke opp i løpet av 2021.

Sist, men ikke minst, bør muligens Lucid Air nevnes, mener Elbilforeningens bilkjenner.

– Den har lenge framstått som et luftslott, men virker mer aktuell enn noensinne. 2021 kan fort bli året for denne Tesla Model S-konkurrenten, spår Frydenlund.

Ellers er det flere andre kinesiske merker som vil inn, men vi forholder oss altså til det som er noenlunde bekreftet. Ett av dem er Aiways, men her har det kommet lite konkret siden de besøkte Norge med U5-modellen i fjor. Lista over aktuelle aktører endrer seg ofte, og det store spørsmålet er hvor trangt det etter hvert blir i døra for nye aktører.