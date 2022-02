Vintertesten oppsummert på God morgen Norge: – Elbilene klarer vinteren – det har vi testet i mange år

ELBIL TIL FROKOST: Testansvarlig Ståle Frydenlund i elbilforeningen på plass hos programleder Cathrine Fossum i God morgen Norge. Foto: TV 2

Elbilforeningens testansvarlig, Ståle Frydenlund, beroliget programleder Cathrine Fossum i God morgen, Norge.

Var du tidlig opp i dag morges, fikk du kanskje med deg innslaget hvor Ståle Frydenlund slo fast at tiden er moden for å se på hva elbilene er gode for vinterstid.

– Vi har testet blant annet kolonnekjøring, fremkommelighet med to og firehjulstrekk, regenerering på glatt føre, kort sagt et et helt sett med klassiske vinterøvelser som sier noe om hva elbilene kan utrette på vinteren.

Og nettopp kolonnekjøring kjøring på over fjellet var ett av temaene programleder Fossum var nysgjerrig på.

– Det gikk veldig greit, noe jeg ikke var overrasket over siden bilene vi testet har god basisrekkevidde. Det er det første og beste tipset jeg har til folk som skal kjøre kolonne over fjellet – ha en bil med god basisrekkevidde, det vil si ett sted mellom 300 og 400 kilometer. Sørg for å lade opp batteriet godt før du skal til fjells, slik at du har en del å gå hvis du blir stående.

– Kunne stått et døgn

Frydenlund fortalte at testteamet stoppet på Fagernes og ladet bilene mens de spiste lunsj, slik at de var klare for fjellovergangen.

Fasiten på den testen var kanskje oppsiktsvekkende for folk som kanskje ikke er så godt kjent med elbilens egenskaper, og blir litt stresset av tanken på å bli stående fast i kø eller kolonne med elbil.

– Noen av bilene kunne faktisk stått et helt døgn med komfortemperatur i kupeen. Det er det mange som ikke vet, dette var ikke noe stress i det hele tatt, kunne Frydenlund fortelle.

Samtidig understreket han at det er viktig at du har en elbil med god basisrekkevidde for å klare brasene over fjellet.

– Det er viktig at du har en bil med stor nok batteripakke til å gi deg den varmen du trenger i tillegg til å kjøre langt. Ikke legg avgårde med en ti år gammel elbil.

Se hele innslaget her.