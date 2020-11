Elbilforeningen gir ut eventyrbok

I hvert fall nesten: Jubileumsboka «Et norsk eventyr» markerer at Norsk elbilforening fyller 25 år i høst, og forteller samtidig hele den utrolige historien om elbileventyret som fortsatt pågår i Norge.

«Hadde det ikke vært for Norge, ville få hatt tro på at en rask global elbilrevolusjon er mulig. Og hadde det ikke vært for Norsk elbilforening, ville dagens norske elbileventyr antakelig aldri blitt virkelighet.

Et norsk eventyr forteller historien om Elbilforeningen gjennom 25 usannsynlige år. Om en håndfull Askeladder som så fremtiden der andre så luftslott. Om noen spredte nerder som ble en folkebevegelse. Om politiske sjøslag, miljøengasjement og utrettelig teknologioptimisme. Og om hvordan verden faktisk kan endres ved ukuelig pågangsmot og vissheten om at man har en god sak.»

– En must-read for elbilinteresserte

Utdraget ovenfor er hentet fra baksiden av den rykende ferske boka «Et norsk eventyr – Norsk elbilforening i 25 år», utgitt på Dinamo Forlag i samarbeid med Norsk elbilforening.

– Nå er jeg kanskje ikke helt objektiv, men jeg mener boka er en must-read for alle elbilinteresserte i Norge, og dem blir det heldigvis stadig flere av, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Boka forteller hele Elbilforeningens historie, fra en sped og famlende start med en håndfull aktører i ryggen og helt frem til i dag, hvor foreningen utgjør nærmest en folkebevegelse med over 80.000 medlemmer i ryggen – i tillegg til at godt over 300.000 elbiler triller rundt på norske veier.

– Men samtidig som boka trekker opp de store linjene og forteller den egentlig ganske vanvittige historien om den norske elbilrevolusjonen, er den også underholdende og morsom, hevder Christina Bu.

– For eksempel gjennom noen helt utrolige historier, anekdoter og portretter av flere norske elbilpionerer som bare nektet å gi opp da det så som mørkest ut. Mange av disse kan si «hva var det jeg sa» i dag, men heldigvis er de såpass beskjedne at vi slipper det, humrer Bu.

Rykket ut og reparerte ladestolper gratis

En av dem hun sikter til er nok Øyvind Lunde, som nå har vært styremedlem i Elbilforeningen i snart tjue år.

I boka forteller han om en tid da foreningen holdt på å bukke under, og der han egenhendig føk rundt i Oslo og reparerte ladestolper gratis i et forsøk på å holde elbilvisjonen i live frem til teknologifremskrittene kom og ting kunne gå mer av seg selv.

På denne tiden var det ikke noen penger i kassa, og det fantes knapt elbiler i produksjon noe sted i verden.

– Siden medlemstallet var nede i underkant av 40, fikk jeg lov av arbeidsgiveren min til å bruke frankeringsmaskinen på kontoret til medlemsutsendelser, sier Lunde i boka.

Og dette var altså seks-sju år etter at Elbilforeningen ble etablert.

Løsnet med Leaf

Selv om en viktig del av det norske elbileventyret begynte med Buddy og Think – de ikoniske elbilene med norsk slektstre – var det først i 2010–2011, med Nissan LEAF og Mitsubishi i-MiEV, at det virkelig løsnet og Elbilforeningen dermed begynte å vokse seg stor.

– Det er litt rart å tenke på at da var Elbilforeningen allerede 15 år gammel. Og da Tesla kom skikkelig på banen et par-tre år senere med sin Model S, tok det virkelig av igjen, mimrer Christina Bu.

Samtidig forteller boka historien om hvordan den frem til da saktevoksende interesseorganisasjonen for elbiler jobbet både i bakgrunnen og i forgrunnen for de økonomiske, politisk fremdrevne elbil-insentivene som gjorde det mulig for disse bilmodellene å slå igjennom i det omfanget de gjorde.

– Elbilforeningen berget elbilen som sådan

En av dem som var sentral i denne perioden, var Snorre Sletvold.

Han var generalsekretær i Elbilforeningen fra 2011 til Christina Bu tok over denne rollen i 2014, og han mener at Elbilforeningens arbeid opp gjennom årene indirekte reddet hele elbilindustrien slik vi kjenner den i dag.

– Måten Norge har håndtert elbiler på, har bidratt til å tvinge bilindustrien til å satse på elbil – og både arbeidet Elbilforeningen gjorde i forkant med å kjempe frem elbil-insentiver og det løpende arbeidet underveis, har utvilsomt medvirket sterkt til det globale elbilgjennombruddet verden står overfor i dag, sier Sletvold i boka, der han også går langt i å hevde at det norske elbilsalget både reddet Tesla fra konkurs og «berget elbilen som sådan».

Nåværende generalsekretær er glad for at Elbilforeningen med jubileumsboka som nå er ute har fått solid og varig dokumentasjon over de første 25 årene i foreningens historie.

– Men som 25-åringer flest, tror jeg vi har fremtiden foran oss. Og den skal bli utrolig spennende. Alle som leser boka vil se at vanvittig mye har skjedd siden Elbilforeningens spede begynnelse og helt frem til her vi er i dag. Men jeg tror enda mye mer vil skje i løpet av de 25 neste, avslutter Christina Bu.

Alle medlemmer i Norsk elbilforening kan bestille boka til medlemspris: 300 kroner inkludert porto.

Bestilling gjør du enkelt på Min side under fanen nettbutikk.

Ikke medlem? Uten medlemskap koster boken kr 398,-. Porto kommer i tillegg med kr 90,- per pakke uavhengig av antall bøker. Du bestiller ved å sende oss en e-post og oppgi ønsket antall og din postadresse.

e-post Eller du kan bestille boka i din nærmeste bokhandel.

Om forfatterne

«Et norsk eventyr – Norsk elbilforening i 25 år» er skrevet av Helge Simonnes og Martin Thronsen. Simonnes har skrevet bokas historiske del, mens Thronsen har skrevet de fleste portrettene.

Helge Simonnes er tidligere sjefredaktør i Vårt Land og konsernsjef i Mentor Medier, nå elbilentusiast, samfunnsdebattant, forfatter og foredragsholder.

Martin Thronsen har bakgrunn som journalist, redaksjonssjef og redaktør. Nå jobber han i kommunikasjonsavdelingen i Norsk elbilforening.