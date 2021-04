Om det betyr at de klarer å få montert en liten motor under panseret, eller velger en elektrisk løsning, vet vi ikke. Men ser man på konseptet og testbilen, er det mye av de samme løsningene i nedre del av karosseriet.

Om bilen vi ser gi fullt jern på Autoexpress sine hjemmesider er en en elektrisk etterfølger, vet vi lite om. Men man trenger ikke å være spesielt observant for å se at den karakteristiske V-Twin-motoren fra den amerikanske produsenten S&S er borte fra fronten.

Morris forteller videre at de jobber kontinuerlig med elbil, men at det er utfordrende for en liten fabrikant, fordi teknologien fortsatt er veldig dyr. Foreløpig vil det gjøre bilene uakseptabelt dyre. Han ser også på ladestruktur som et stort problem, siden England og kjernemarkedene ikke har kommet langt nok på dette området.

For selv om Morgan er en liten produsent, og dermed ikke får like strenge krav til utslipp som ordinære bilprodusenter, er dette noe de må ta hensyn til dersom de vil overleve i fremtiden.

I Autoexpress sin podcast 17. mars i år fortalte Morgan-sjefen Steve Morris at de ser på alle muligheter for å implementere ny teknologi i sine klassiske biler.

Den ble umiddelbart en suksess. Men det var aldri meningen at dette skulle være en langvarig serie, og i løpet av sommeren som kommer, vil de siste bli produsert og solgt. Over 2.500 er blitt produsert i løpet av de ti årene den har vært i produksjon.

