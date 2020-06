Elektriske evakueringsbiler på vei inn i norske tunneler

Den har også muligheter for raskt å bytte ut luftforsyningen for flere runder med evakuering:

– Med luftforsyning til tolv evakueringsmasker, to røykdykkersett og egen dreibar røykdykkerstol for redningsmann, blir de evakuerte ivaretatt på en trygg måte på vei ut av tunnelen, sier Engely.

– Dette er den første i noe vi håper blir mange slike elektriske tunnelevakueringsbiler. En bil som denne burde ideelt sett være obligatorisk i forbindelse med større tunneler, både under konstruksjonen av dem og etter at de settes i drift, sier Engely.

– Erfaring viser at forbrenningsmotorer kan ha driftsutfordringer i tett brannrøyk. I tillegg til mangel på oksygen, fører store mengder sotpartikler i lufta til at luftfilteret tetter seg på en vanlig bil. Elbiler har ingen forbrenningsmotor og er dermed perfekte til dette formålet, sier Geir Engely i Ferno Mobility.

Til neste uke leveres Norges aller første elektriske evakueringsbil, spesiallaget for å gjøre nytte for seg under redningsarbeid i mørke og langstrakte norske tunneler, både med – men helst uten – giftig brannrøyk.

Denne erklæringen gjelder for Norsk elbilforening med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker

Gi deg relevant og tilpasset innhold

Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se Personvern.

Både Norsk elbilforening og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her.