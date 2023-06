Se når og hvor det ligger an til å bli travlest på hurtigladerne i sommer: – En fordel å være B-menneske

TID FOR STRØM: Men når er det sannsynligvis ikke tid for ladekø? Det kan denne artikkelen gi noen antydninger om. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Elbilforeningen har analysert ladetall fra sommeren i fjor, også fra Sverige og Danmark. Tallene kan gi deg noen hint om når det er lurest å hurtiglade i sommer.

Ladekøer er som alle andre køer – kjedelige og irriterende.

De fleste av oss velger ikke unike feriemål. Veldig mange av oss setter oss i bilen og kjører mot skjærgård, krabbefiske og lyden fra tresnekker.

Og selv om det aldri har vært så mange hurtigladere langs norske veier, trenger man ikke være rakettforsker for å skjønne at sjansen for å oppleve ladekø er større i sommerferien – rett og slett fordi mange flere elbilister er på farten og lader langs veien.

Derfor er du lur om du sjekker at ladebrikken din virker, vet hvor du finner hurtigladerne på turen – og generelt følger det enkle rådet om å lade når du kan, og ikke når du må.

Er det kø, bare lad så mye du trenger for å komme deg dit du skal. Nestemann i køen vil takke deg, og du har gitt et bidrag til å gjøre verden litt bedre.

Tirsdag og onsdag er roligere dager

Elbilforeningen lanserte Ladeklubben før sommerferien i fjor.

120.000 medlemmer fikk den fortsatt relativt nye blå ladebrikken i posten, og fordelen er at den kan brukes på tvers av flere ladeselskaper. Les hvilke her.

For å kunne si litt om trafikken før årets fellesferie, har kloke hoder i Elbilforeningen analysert trafikken fra i fjor.

– Tallene viser tydelig at det er mye travlere på hurtigladerne i fellesferien, men trafikken fordeler seg ganske likt sammenlignet med en gjennomsnittsuke ellers i året, forklarer Petter Haugneland, nestleder i Elbilforeningen.

PÅ TUR: Petter Haugneland på finnmarkstur tidligere i sommer. Foto: Finnmark elbilforening

– Ladedataene våre viser at tirsdag og onsdag er de roligste dagene. Typisk er fredag og søndag travle dager, også i fellesferien. I tillegg er det litt mer trafikk enn normalt på mandager.

Analyse-teamet i Elbilforeningen har gått grundig til verks. De har også sett på hvilke tidspunkter i løpet av dagen det er mest trafikk.

– Endelig er det en fordel å være B-menneske! Sover du lenge om morgenen, eller bruker lang tid på pakke bilen før du kommer deg avgårde, er sannsynligheten større for at trafikken er mindre ved første ladestopp.

Ladetoppen kommer mellom tolv og ett, og begynner å avta i tre-fire-tida på ettermiddagen.

Hvor lader elbilistene mest?

Kort fortalt er det mest trøkk på hurtigladerne på vei til Sørlandet, Trondheim og Sverige.

Ti på topp ladestopp med mye trafikk:

Fokserød, Sandefjord Grenstøl, Tvedestrand Tønsberg Bolleland, Espa i Stange kommune Svinsundparken ved Halden Berkåk, sør for Trondheim Alvdal Mortensrud, langs E6 i Oslo Håneskrysset, mellom Kristiansand og Dyreparken Nebbenes, rett nord for Oslo

Flere av disse stedene er store ladeparker, altså steder med mange hurtigladere, så her kan du risikere at bilen blir ferdig ladet mens du fortsatt står i burgerkø.

– På Fokserød ved Sandefjord kan for eksempel 24 biler lade samtidig hos Recharge, så da blir det raskt mye trafikk inne på Shell-stasjonen. Særlig hvis bilene er fylt til randen av familier på tur, spår Haugneland.

Berkåk har åtte lynladere fra Recharge i tillegg til 20 superladere fra Tesla, som er åpne for alle med CCS ladekontakt. Kro har de også, og den er skikkelig trivelig.

– At Tesla har åpnet ladenettverket sitt, er en stor fordel for veldig mange elbilister. Men hadde de også åpnet opp for lading for kunder av andre ladeselskaper, slik som for eksempel Recharge har gjort, hadde de gjort det enklere for elbilistene, sier Haugneland.

Med sine drøyt 1.600 ladere, er Teslas ladenettverk størst i Norge, men Recharge tar innpå med i underkant av 1.500 ladere.

PS: Du kan bruke Elbilforeningens blå ladebrikke / Ladeklubben hos Recharge.

Hva med Sverige og Danmark?

Også hos våre nærmeste naboland har Elbilforeningen sett på hvilke dager trafikken var høyest.

Lørdag 16. juli var travlest i fjor, etterfulgt av 23. juli.

– Trafikken fra Ladeklubben øker tydelig i fellesferien, så norske elbilister føler seg åpenbart trygge på at lading fungerer fint i våre naboland også, sier Haugneland.

– Men i år er det vel den danske kronekursen som er den største barrieren.

Det kan derfor være lurt å være prisbevisst om du skal hurtiglade i Danmark i sommer, for prisene varierer:

Har du lest helt ned hit, er du antakelig godt forberedt for årets elbilsommer.

PS: Er du medlem i Elbilforeningen og har den blå ladebrikken, ta en ekstra sveip innom appen Ladeklubben og sjekk at betalingskortet ditt er registrert der.

Sånn, da er du klar til langtur! God tur og god sommer!