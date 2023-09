Volkswagen ID.Buzz i uoffisiell camping-versjon: Endelig en camper av ID.Buzz

TA EN TITT: Bli med inn i denne camper-versjonen av Volkswagens ID.Buzz.

Nylig annonserte Volkswagen at det ville drøye lenge, kanskje helt til 2030, før vi fikk se en California-utgave av ID.Buzz. Men heldigvis finnes en variant allerede.

Det finnes knapt noen mer ikonisk camper enn folkevognbussen med hevetak.

Helt siden begynnelsen av 50-tallet har det vært bygget smarte campingbiler med hevetak på Volkswagens Transportere.

Westfalia-utgaven er den mest kjente av de camping-ombygde folkevognbussene, og ble nærmest sett på som originalen, helt til Volkswagen begynte å bygge dem selv fra 2004 og utover.

PUKKEL: Du får en liten forhøyning på taket.

Vektproblem

Mange har gledet seg til å se den fortsatt relativt nye ID.buzz i California-utgave, som camperen heter, men de må ifølge den tyske publikasjonen Edison vente lenge.

Ifølge deres opplysninger har Volkswagen problemer med vekta. Et klasse B-førerkort er gyldig for biler opp til 3.500 kilo.

Varebilen som brukes som basis veier alene 2.433 kilo med fører, og den skal være godkjent for tre passasjerer på 75 kilo i tillegg.

Da har man «bare» 842 kilo fordelt på innredning og bagasje. Det skal være den foreløpige utfordringen.

En ferdig campingbil vil veie rundt tre tonn, mens dagens veier mellom 2,3 og 2,7 – avhengig av utstyr.

Samtidig er det opptil 3,5 års venteliste på nylig lanserte California, som for første gang baseres på den egne T7 Multivan.

Det er trolig en medvirkende årsak til at Volkswagen skynder seg sakte med ID.Buzz i campingdrakt.

NORGES FØRSTE: Sjekk Norges første test av en elektrisk campingbil ovenfor.

DVAN fikser biffen

Men det er noen som har klart å lage en camperversjon av ID.Buzz allerede.

Den britiske bilombyggeren DVAN /TC Conversions har nemlig kastet seg over Buzzen og laget både personbilløsninger med både liggeseter og skattefradrag, en halvcamper – og denne:

En ekte elektrisk camper-van med hevetak, basert på ID.Buzz.

Prisen DVAN tar for den ombygde herligheten ser ut til å ligge på rundt 80.000 pund, med andre ord rundt en million norske kroner.

DVAN gir deg mulighet til bruke både varebilen og personbilen som utgangspunkt for ombyggingen.

Med varebilen får du den litt kjipere innredningen, men til gjengjeld valgfri to- eller treseters løsning foran.

ELBILER PÅ CAMPINGTUR: I fjor testet elbil.no ulike campingløsninger som ikke stjeler all verdens rekkevidde. Se videoen over.

Alt på strøm

Camper Van har et manuelt hevetak og har en campinginnredning bak førerstolen som går i hele bilens lengde.

Kjøkkendelen har en 230V induksjonstopp, en vask med 30 liters vanntank som fylles fra et lokk ved strømuttaket, samt et toppmatet kjøleskap på 20 liter.

Strømmen hentes fra et litium-ion-batteri på 165 amperemeter plassert i bunn på innredningen, sammen med en inverter på 3 kW.

Det lades enten via faststrøm eller solcellepanelet på hevetaket som kan gi opp til 165 watt. Du har et panel med strømuttak, både 12 og 230 volt, i bilen.

STÅHØYDE: Taket funker enten som ekstra høyde eller ekstra sengeplasser.

Inne eller ute

Kjøkkendelen kan brukes både innenfra og utenfra. Bruker du den ute, trekker du den ut og ned. Det er faktisk litt kjekt.

Du kan dermed ha markise på begge sider av bilen. Under og bak kjøkkenet har du noe skapplass.

I bagasjerommet finner du et bord du kan henge på ei skinne i innredningen for å få et bord inne, men siden forsetene ikke kan snus, blir det i så fall bare en løsning for to personer.

INNREDNING: Kjøkken i uteposisjon. Kjøleskap og skap lenger bak. Setet blir bakerst i bilen og umuliggjør bagasjerom.

Sengeplass til fire

DVAN kaller baksetet for en rock&roll-bed.

Setet er helt bakerst i bilen, til du dytter det frem, nesten mot forsetene, slik at det blir en flat seng på 2,2 meter lengde og 1,22 bredde.

Men det er altså to sengeplasser oppe ved behov i tillegg.

Siden dette er en varebil, lager DVAN hele innredningen selv.

Teppene som er brukt til isolasjon er fra resirkulert plast. Du har en rekke LED-punkter som aktiveres ved å trykke på dem.

De har montert egne blendegardinger for sovedelen og blending med sugekopper på alle vinduene fremme i kupeen.

ELEKTRISK: Det er vanlig å bruke gass, her brukes induksjonstopp. Her ser du kjøkkenløsning i full høyde for bruk innvendig.

Mangler praktiske løsninger

Undertegnede hadde i sin tid mye tid i en T5 California med original Volkswagen-innredning, og den er utrolig mye mer gjennomtenkt.

Først og fremst har originalen mye mer lagringsplass i form av skap og skuffer under kjøkkenet, et skap for å henge klær i, et hjørneskap, et topphengt skap over bakluka og en kjempeskuff under et baksete som enten kan skyves helt frem eller langt tilbake.

I tillegg kan man snu stolene foran og få en fin sittegruppe for alle fire, enklere adkomst til taket, et lite integrert bord, eller et større som er lagret på innsiden av skyvedøra, som enten kan brukes inne eller ute. I selve bakluka finner man to campingstoler.

I tillegg har hevetaket elektrisk låsing og åpning/lukking, mye større åpning, bedre innvendig løsning når taket er nede, bedre bredde i sengene både oppe og nede og langt bedre blending av rutene, med rullegardiner selv på frontruta.

Den helt nye VW California som kom i fjor, er bygget på Multivan, som er en helt annen bil enn den tradisjonelle folkevognbussen.

VERDENS BESTE LØSNINGER? Sjekk ut splitter nye California.

Den har fått ennå mer fiffige løsninger. Blant annet ennå bedre campingstoler (selv om de forrige også var helt tipp topp) og valg mellom innvendig og utvendig kjøkken med gjennomgående åpning av skuffer og skap, siden også den har to skyvedører.

Men den modellen er en ladbar hybrid, ikke fullt elektrisk.

La oss håpe på tilsvarende gode løsninger på første generasjon ID.Buzz California når den en gang kommer – samt en god camp mode på klimaanlegget, så man kan ligge trygt og låst inne i bilen med godt inneklima.