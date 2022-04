Smart #1 SUV: Endelig en smart Smart

Satser på kompakt SUV, som kommer neste år.

Smart, som skulle være Mercedes’ sprelske og ungdommelige merke, har hatt en lang, dyr og brokete historie siden starten i 1997. 1 2019 dannet Mercedes-Benz AG og Geely Autombile Group Smart Automobile Co, Ltd. Samme år ble det besluttet at Smart skulle bli et helelektrisk merke.

Vi får håpe på ny vind i seilene med de nye småbilene som skal plasseres i premiumsegmetet sammen med Mini.

GLATT: Designfilosofien er ikke helt ulik Mercedes-EQ, men hos Smart har man mindre tradisjon å ta hensyn til, og dermed friere tøyler.

Størst men minst

Den får det selvforklarende navnet #1 SUV. Vil de følge noen logisk tallrekkefølge, virker det ikke som det er gjort rom for noen enda mer kompakt SUV. Litt rart egentlig.

DRÅPE: Som hos alle elbiler om dagen, er lyktene både foran og bak i full bredde. Her skjer det mye spennende når man åpner og lukker bilen.

Det er neppe tilfeldig at det er en kompakt-SUV, for det er de høyreiste bilene som selger best akkurat nå. Samtidig er dette den største bilen fra Smart noensinne.

Dette er en direkte konkurrent til Peugeot e-2008 og Mini Countryman – når den dukker i helelektrisk versjon. #1 SUV er 4,27 meter lang, 1,9 meter bred og 1,70 høy og intromodellen ruller på 19-tommers hjul.

Det er ikke uheldig at designen kan relateres til Mercedes. Spesielt LED-lyktene med show både når du låser opp og låser igjen, sladrer veldig om opphavet, både foran og bak. Det samme gjør de runde formene, selv om de er veldig mye mer lekne her enn hos moderskipet.

BLING: Mercedes er mestere på lys, noe også Smart nyter godt av. Regn med alle mulige fargekombinasjoner, bølger og det hele.

Mercedes-inspirert

Interiøret er faktisk ikke helt ulikt hva vi så da den ble lansert i München i fjor, bortsett fra de svært flashy overflatene og de to separate baksetene som var på konseptet.

SKREDDERSØM: Regn med stort utvalg av materialer og farger, akkurat som i Mini.

Her ser vi litt vanligere materialvalg og en vanlig praktisk benk med plass til tre i bakerste rad. Men sjekk benplassen. Den virker romslig. Flatt gulv, akselavstand på 2,75 meter og et generøst soltak skal gi romslig plass.

Selv om den er på størrelse med en Mini Countryman, skal den være like romslig i baksetet som en Mercedes E-klasse.

LOVER GODT: Baksetene virker romslige, selv om man ser at forsetene virker unaturling langt trukket frem på bildene.

Veldig mange vil oppleve stemningslyssettingen som vi etterhvert har blitt godt kjent med i samtlige Mercedes-modeller, som bling-bling luksus. Andre vil se på det som kult og Insta-vennlig.

Den får en skjerm på 12,8 tommer, en 9,2-tommer stripe med alt du trenger av info rett foran deg og ti-tommers head up-display i frontruta. Under fremre lokk i midtkonsollen finnes kontakter og ladeplate.

Bagasjerommet gir deg 411 liter og man har et 15 liters rom foran.

LADING: Mobilen gjemmes under luka.

Kjapp

#1 SUV sitter på Geelys skateboardplattform SEA. Den staker ut retningen for hva vi vil se hos Smart fremover og trolig hos Mercedes-EQ også.

Bilen har ikke revolusjonerende elektrisk arkitektur. Batteriet er på 66 kWt og rekkevidden skal være 440 kilometer. Den skal kunne lynlades med ladefart opp mot 150 kW, og vi er vant til at Mercedes leverer godt ved stasjonene.

Batteriet skal kunne lades fra 10-80 prosent på under 30 minutter. Ombordladeren skal ta imot 22 kW. Da er bilen toppladet på tre timer.

SØT: Smart har samme tilnærming som Volkswagen med elbilene. Milde og snille former.

Plattformen er designet for opptil tre motorer, men denne får en motor på 268 hk og 343 Nm som driver bakhjulene. 0-100 km/t er ikke oppgitt, men toppfarta er på 180 km/t.

Bilen får nivå 2 selvkjøring. Det vil si adaptiv fartsholder med stopp- og kjørfunksjon, filholderassisstent, aktiv blindsone, trafikkorkassistent, automatisk parkering og adaptive fjernlys.

Smart har ikke annonsert prisene ennå, men mener de skal være konkurransedyktige mot konkurrenter som VW ID.3. Den kommer i salg i 2023.

