Test av Peugeot e-2008: Største elbil fra Frankrike til nå

Crossoveren Peugeot e-2008 har samme batteripakke som de mindre elbilene fra PSA, men er mye bredere over baken. Kan det fungere?

Vi nærmer oss slutten av et hektisk første halvår med en lang rekke tester, særlig fra tiden etter påske.

Den kompakte crossoveren e-2008 er den andre helelektriske modellen Peugeot lanserer på kort tid, etter småbilen e-208. Som nevnt innledningsvis deler e-2008 batteripakke og øvrig teknikk med e-208, samt DS 3 Crossback e-tense og Opel Corsa-e. Testen av sistnevnte kommer om kort tid.

Ved innveeing på trafikkstasjonen viste det seg at testbilen, med utstyrsnivået GT Line, hadde 1.630 kilo å flytte på. Omtrent 80 kilo mer enn det tekniske data sier. Sjåføren, på sin side, økte ekvipasjens vekt til 1.710.

Bakkeklaringen er 14 centimeter, som ikke gjør bilen så «suvsk» som den markedsføres som.

Peugeot kaller den nemlig en SUV, men det er ikke særlig grunn til å tøye det særlig lenger enn crossover – altså en litt høyreist personbil. Som har forhjulsdrift som standard og eneste valg.

Oppgitt WLTP-rekkevidde er 320 kilometer. Det var med andre ord tallet å slå i denne testen.

Ut på solfylt landeveisrunde

Med klimaanlegget på 18 grader, sedvanlig viftehastighet på trinn to – og deilig sommertemperatur (25-29 grader) og tørr vei som ramme – ble den klassiske landeveisrunden kjørt på helt standard vis.

Noe av det mer interessante var hvor mye mer strøm bilen ville bruke enn de tre beslektede modellene vi har testet nylig. Helt i starten av uka var det Opel Corsa-e, som har en egenvekt på 1.455 kilo. Samme gjelder for e-208.

Etter å ha fullført runden på 150 kilometer viste kjørecomputeren et forbruk på 1,39 kWh/mil. Det er elleve prosent lavere enn oppgitt WLTP-forbruk og tilsier rundt 330 kilometer totalt, eller rundt 30 færre enn under tilsvarende testforhold med Corsa-e.

Det er prisen for mer luftmotstand og rundt 150 kilo ekstra vekt, men på ingen måte avskrekkende. Og fortsatt ti kilometer mer enn den typegodkjente WLTP-rekkevidden.

Rekkeviddeindikatoren er imidlertid et kapittel for seg. Runden startet altså med 250 kilometer anslått rekkevidde (med 98 prosent ladestatus). Etter å ha kjørt 130 kilometer, viste bilen fortsatt 200 gjenstående.

Med andre ord; disse elbilene går lavt ut for ikke å skuffe, men snarere glede brukeren med at den har mer å fare med enn man skulle tro.

For egen del kunne jeg dog tenke meg at indikatoren var hakket ærligere. Og som på øvrige PSA-elbiler, hopper rekkeviddeindikatoren med ti og ti kilometer. Først fra 50 og ned hopper den to og to. Det bidrar muligens til at man fokuserer mindre på beregnet rekkevidde.

Hvor raskt hurtiglader den?

I og med at rekkevidden er såpass som den er, valgte jeg denne gang å avvente test av hurtiglading til noen dager etter landeveisrunden. Rett og slett for å få kjørt mer, og unngå måfå-kjøring for å få bilen tom.

Siktemålet var en 10-80-prosentøkt, og det mest interessante å se var om også e-2008 ville komme opp på 100 kW effekt en kort periode.

Før testen ble det kjørt noen få mil på motorvei, men det skulle bli tydelig at utetemperaturen var nær 5-10 grader lavere enn under landeveistesten.

Ved oppstart på Recharge-lynladeren ved E18 sør for Drammen var det 20 grader og lett regn i lufta. Vi så aldri snurten av den teoretiske toppeffekten på 100 kW, men en stakket stund var effekten 90-91 kW.

Ladekurven ble vesentlig annerledes enn under testen av Opel Corsa-e forleden, som har samme batteripakke (se Corsa-e-kurven med røde tall).

Det ga en ladetid fra 20-80 prosent på 33 minutter for e-2008 denne dagen. Ikke dårlig, men Corsa-e klarte seg altså med 2,5 minutter mindre i samme intervall. Det blir fort en tier når regningen skal gjøres opp.

Ikke minst er det interessant å se på nedtrappingen for effekt PSA har valgt. Det er relativt full guffe fra start, og gjennomsnittseffekten kan holde seg på 80 kW opp til 50 prosent. Her trappes det brått ned til maks 55, før det går under 30 kW ved 70.

Vi vil selvsagt se nærmere på hvordan lynladingen oppfører seg ved kjøligere temperaturer.

Først og fremst komfortabel

Det merkes at e-2008 har noen kilo å dra på, men den ruller akkurat like lett som sine slektninger. Nettopp fordi den har samme drivlinje, og verdens enkleste system for regenerering – enten rulle ganske fritt i D-trinnet eller få real motorbrems i B-trinnet (sekvensielt).

136 hestekrefter gjør ikke e-2008 til noen racerbil, men den henger greit med. Det gjør den forresten også i svingene.

Bilen har batteripakken plassert under for- og baksete, og tyngdepunkt og vektfordeling er dermed i orden. Fjæringen tar seg greit av brå ujevnheter i veibanen, og den generelle merkelappen på kjøreopplevelsen blir «overveiende komfortabel».

Du kommer ikke utenom litt veistøy i kupeen, men det er klart mindre enn i eksempelvis e-208.

Den oppleves ganske enkelt som en litt mer voksen bil på veien.

Fjæringsveien er dog ikke lenger enn at bilen kan kjøres bestemt og trygt på svingete vei. Nøytraliteten det lave tyngdepunktet borger for er helt klart på plass også her.

God plass til folk og bagasje

Etter å ha testet øvrige nye elbiler fra PSA-konsernet, som også inkluderer Opel, DS og Citroën (sistnevnte kommer med en C4 basert på samme komponenter), er det lett å fastslå at e-2008 er valget for den som vil ha mest mulig plass.

Ikke at den er kjempestor, men de innvendige plassforholdene er gode. I GT Line-utgaven sitter du godt, med fin støtte både i sete og rygg.

I likhet med i e-208 finner du også her et ganske lite ratt. Det kan justeres både i høyden og lengderetningen, men kan fort komme i veien for instrumentpanelet – rettere sagt speedometer.

Bakseteplassen er godkjent; en person på 180 centimeter sitter greit bak seg selv. Trangere blir det dog dersom man skal ha et bakovervendt barnesete bak den samme føreren. Da blir det fort litt «trekkspill i lårene».

Bagasjerommet skal være 434 liter stort (rundt regnet 170 liter mer enn i e-208), og er greit å utnytte via en fin lasteåpning. Volumet er helt greit for en bil i kompaktklassen, og det er enkelt å utnytte.

Om man ønsker kan man også ta ut gulvet, som ellers kan brukes til å holde mindre gjenstander under kontroll.

e-2008 er dessverre ikke typegodkjent for å trekke tilhenger, noe den i likhet med mange andre elbilmodeller – uten denne muligheten – hadde klart helt fint.

Til gjengjeld er det i hvert fall mulighet til å laste inntil 70 kilo på taket.

Mangel på tilhenger må gi trekk

Vi har kjørt bilen med nest høyeste utstyrsnivå, GT Line, som har en fripris på 321.600 kroner (enkleste, kalt Allure, starter rett under 300.000).

Da er den godt standardutstyrt, og har alt av aktivt sikkerhetsutstyr som kan forventes. Autobrems, filhskiftevarsling, blindsonevarsling, grunnleggende selvkjøring cruisekontroll er på lista.

Bilen hadde i tillegg adaptiv cruisekontroll. Den fungerer jevnt over bra, selv om det til tider kan lugge litt i tett trafikk. Det øvrige ekstrautstyret, nemlig 18-tommer store hjul, oppgradert navigasjon, større berøringsskjerm og panoramasoltak, gjorde at prislappen strakk seg nord for 360.000 kroner.

Mangel på mulighet til å trekke tilhenger er nevnt, men e-2008 vil trolig – og i likhet med modeller som Nissan LEAF, Hyundai Kona, Kia e-Soul og Kia e-Niro – få mulighet til å sette på dedikert krok for frakt av sykler.

Det er en slags trøst for den som ikke er så opptatt av selve tilhengeren, men gjerne vil frakte sykler enkelt. Uansett; i 2020 mener vi det burde vært på plass. Selv med minste bensinmotor kan den fossile 2008-utgaven trekke 1.200 kilo.

Denne forskjellsbehandlingen burde vært unødvendig i 2020.

Under panseret er det heller ikke satt av plass til bagasje. Her finner du et helt tradisjonelt motorrom.

Joda, det fungerer

At dette fungerer bra er det enkle svaret på spørsmålet innledningsvis. Rekkevidden blir riktignok mindre med samme batteripakke i større og tyngre bil, men vi passerte uansett glatt oppgitt WLTP-rekkevidde i denne testen.

e-2008 hadde rullet over 330 kilometer under de optimale testforholdene. Det betyr at den trolig ikke vil kutte mer enn 100 kilometer ved svært dårlige kjøreforhold.

Med en prislapp på drøyt 360.000 kroner for den aktuelle bilen, finnes det tilsvarende biler med vesentlig større batteripakke til omtrent samme pris.

Avveiningen blir dermed hvor mye rekkevidde bilen må ha. Hurtigladefarten har vist seg å være sprek nok i sommerhalvåret, særlig dersom man nøyer seg med å lade til 60 prosent på en lynlader.

Det er uansett hevet over tvil at e-2008 kan dekke behovet til en familie med to barn.

Etter å ha testet alle PSA-bilene som er lansert denne våren (testen av Opel Corsa-e publiseres snart), er det imidlertid tydelig at batteripakken vil ha opp mot 30 grader for å starte lynladeøkten med 100 kW effekt. Med bare ti færre grader går det vesentlig tregere.

Vi er derfor spent på å se nærmere på hva slags kjøring som skal til for å få god lynladefart når kvikksølvet synker til vintertemperatur.

Tre pluss

Lader raskt på en lynlader ved optimale forhold

God plass til bagasje

Godt utstyrt til en grei pris

Tre minus