Fargede ladestasjoner og universell utforming: Vi har tatt en prat med ladeoperatøren Kople

Antallet hurtigladere øker, og det samme gjør antallet ladeaktører. Siste skudd på ladestammen er ladeoperatøren Kople, med Ringerikskraft-konsernet som eier. De har store planer for lademarkedet og tar både universell utforming og ladehastighet på alvor. Vi har tatt en prat med den ferske ladeoperatøren.

Først og fremst, hvor satser dere?

– Kople har nylig forsterket sitt tidligere ladetilbud på Sokna (Rv7) og Nes i Ådal (E16) med flere hurtig- og lynladere. Vi drifter også en helt ny ladestasjon ved Joker Hedalen. I tillegg til å sluttføre en større utvidelse på Hvervenmoen som er i ferd med å bli en betydelig ladehub, forteller Joakim Sveli som er forretningsutvikler i Kople.

Kople har også nylig vunnet anbud med Bærum kommune og varsler en betydelig satsning på normallading, så vel som at selskapet overtar hurtigladestasjonen Fortum har ved Bærum rådhus. Her vil det bli en betydelig satsning på lynladere melder Kople, som heller ikke ser bort fra at samarbeidet med Bærum kommune vil innebære etablering av enda flere nye hurtigladestasjoner.

Best på drift og merking av ladehastighet

Kople har som målsetning å tilby det beste ladetilbudet og å være best på drift av ladestasjoner i Norge. Dette planlegger den nye operatøren å få til ved mest mulig bruk av egne entreprenører og installatører, samt ved å ha et norsktalende kundesenter. Samtidig er Kople også åpne for å drifte utstyr for andre ladetilbydere.

Som første aktør i bransjen, tar også Kople merking av ladehastighet på alvor. Laderne har farge ut fra teoretisk maksimal ladehastighet; Lys grønn farge for lading inntil 22 kW, mørk grønnfarge for inntil 62,5kW og gul for ladere med inntil 150 kW.

– Vi ønsker å gjøre det enklere for alle å lade, og en del av det er å enkelt vite hvilken lader du skal og bør benytte deg av når du kjører inn på et ladested, sier Sveli.

Universell utforming

Kople tar, igjen som første ladeoperatør, tak i behovet for universell utforming seriøst. Det vil si utforming slik at også elbilister med bevegelseshemning kan lade. Alle nye ladested vil få minst én lader med universell utforming og prioritet for de med en bevegelsesutfordring. Her vil personer i rullestol få nedsenket felt og ekstra plass.

– Som ladeoperatør har vi et ansvar for å tilrettelegge ladelokasjonene våre for alle elbilister på veien. Vi opplever at de fleste av oss har en vei å gå for å tilpasse lokasjonene til forflytningshemmede, og ønsker å ta tak i dette og være med på å påvirke til en bransjestandard for universell utforming, sier Sveli. Fundamentene til laderne inneholder i tillegg varmekabler slik at snø og is tines bort. Mange ladestasjoner har bruksanvisninger og RFID-lesere plassert høyt oppe. Det gjelder også for flere av Koples ladestasjoner.

– Løsningen vår har vært å legge brukerveiledningen digitalt og henvise til den med en QR-kode som er plassert lavt på ladestasjonen. I tillegg er det mulig å starte og stoppe laderne fra appen Kople, slik at man ikke er avhengig av å benytte RFID-leseren. Men vi ser jo selvfølgelig at det beste for kundene hadde vært om også den fysiske ladestasjonen fra leverandørene våre var tilpasset universell utforming, forteller Sveli.

Elbilforeningens ladebrikke

Ladebrikken fra Elbilforeningen kan du selvfølgelig benytte på Kople sine ladestasjoner, og brikken registrerer du i Kople sin APP. Merk at dersom ladebrikken allerede er registret i Fortum sin app, vil registrering mislykkes. Bakgrunnen er at Fortum Recharge og Kople benytter samme it-system, hvor systemet kun tillater at brikken er registrert hos én av aktørene.

Les mer om Elbilforeningens ladebrikke.