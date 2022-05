Bilder av "Tilbake til fremtiden"-elbilen sluppet: Flyvende dører, fire seter – ser vi DeLorean-comebacket i nær fremtid?

MÅKER TIL: DeLorean Alpha5 flyr kanskje ikke spesielt høyt med måkevingene sine, men den ikoniske bilen er i hvert fall ett skritt nærmere å reise seg fra fortiden som en elektrisk fugl fønix.

Superstjerna fra «Tilbake til fremtiden» nærmer seg nåtiden – og dermed også virkeligheten.

Great comeback, kan man kanskje si nå.

I hvert fall kan den ikoniske bilen, som er mest kjent for å ha transportert Marty McFly (Michael J. Fox) og co frem og tilbake i tid i «Tilbake til Fremtiden»-filmene, nå være betydelig nærmere å gjøre et elektrisk comeback det virkelig svinger av.

Full fyr på nettet

Med filmene fikk bilen en udødelig status, på tross av at DeLorean faktisk gikk konkurs allerede før den første filmen rakk å komme ut på kino i 1985.

I februar i år kom imidlertid nyheter som antydet at udødeligheten kunne være sikret enda en stund – nå med nytt, elektrisk liv. Da skrev vi denne saken på elbil.no:

Om bilen virkelig nå virkelig «gjenoppstår» i 2022, er vel et definisjonsspørsmål.

Vi baserte vår artikkel på DeLoreans flashy nettside, samt Twitter-meldinger fra DeLorean-sjef Stephen Wynne – ingeniøren som i 1995 kjøpte rettighetene til DeLorean-navnet, og som vet å fyre opp i leirbålet på internett når anledningen byr seg.

Men det som faktisk kom i 2022 – nærmere bestemt sent i går kveld –var offentliggjøringen av bilder av bilen.

Og nå har den både fått et eget navn, og det er ventet at den om ikke altfor lenge skal bli å få tak i for, eh, folk flest – forhåpentlig mot slutten av 2024.

Si «velkommen til fremtiden» til DeLorean Alpha5.

Ny sjef med Tesla-bakgrunn

Siden sist har Joost de Vries, med bakgrunn fra Tesla, tatt over sjefsstolen i DeLorean, og de karakteristiske dørene fra den opprinnelige DeLorean DMC-12 skal visstnok ha vært inspirasjonskilden for nettopp Teslas Model X i sin tid.

Uansett, bilen DeLorean nå viser bilder av, skal første gang vises på Pebble Beach i august, før den settes i produksjon i 2024, ifølge nettstedet Autocar.

Og dette blir, hvis noen skulle være i tvil, en bil som vil konkurrere mot de dyreste elbilene i klassen.

Toppfarten er begrenset til 250 km/t, 0-100 kan gå unna på tre sekunder, og batteripakken er på «over 100 kWt».

Bør finansieres med en tidsreise

Rekkevidden oppgis å lande på rundt 500 kilometer, og det bør nok la seg fint gjøre med batteripakken det hintes om, ikke minst siden luftmotstanden her er lav.

Det har definitivt en del å gjøre med at designet er nesten påfallende aerodynamisk, men også med at bilen faktisk er noe lavere enn originalen.

Samtidig er den trekvart meter lengre, og det har muliggjort den kanskje største overraskelsen her:

At den er en fireseter, i motsetning til sin filmstjerne-forgjenger.

Sportsbilens utseende er det likevel ikke noe å si på, og det er det velkjente italienske Italdesign som står bak. Det er også i Italia konseptbilen som nå vises frem er bygget.

Hva herligheten vil koste, skal vi ikke spekulere for mye i.

Men at det kunne vært gunstig med en tidsreise inn i fremtiden, for så å komme tilbake og gjøre noen fornuftige investeringer i dag, er det liten tvil om.

For det blir nemlig neppe mulig for de fleste av oss å få råd til denne doningen om et par år, selv om vi begynner å spare i dag.