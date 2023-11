Follo Brannvesen går foran: Norges første elektriske beredskapsbil

BEREDSKAP 24 TIMER I DØGNET: Brannsjef Yngve Torjussen viser fram den elektriske lastebilen som er utstyrt med pumper, vifter, strømaggregat og flomvernmateriell – og Elbilforeningens blå ladebrikke.

Og dermed ble Follo Brannvesen også bedriftsmedlem i Norsk elbilforening.

– Nå har den ikke vært i drift så lenge, men erfaringene så langt har vært bra. Bilen er god og stabil å kjøre. Den er enkel å lade og den genererer strøm tilbake til bilen på samme måte som en vanlig elbil hvis den kjøres økonomisk, forteller avdelingsleder Heidi Brandtenborg hos Follo Brannvesen IKS.

Brukes til restverdiredning

Lastebilen som er kjøpt inn er bygget på et Volvo FL Electric-chassis. Den har en samlet batterikapasitet på 280 kWt og rekkevidde på om lag 330 kilometer.

Og erfaringene så langt er altså positive.

– Med tanke på rekkevidde vil den passe inn i vårt distrikt, så vi var veldig positive til dette, forteller Brandtenborg.

FOLLO BRANNVESENS NYE BIL PÅ BAR BAKKE: Nå testes den elektriske beredskapsbilen gjennom vinteren.

Bilen brukes til restverdiredning (RVR). Det er et samarbeid mellom brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av gjenværende verdier etter branner, vannlekkasjer og andre akutte skader.

I beredskap døgnet rundt

– Den elektriske beredskapsbilen er et utrykningskjøretøy, men ikke en manskapsbil slik man kanskje forbinder med ordinære «brannbiler», forteller Brandtenborg.

Bilen er i beredskap døgnet rundt og kan rekvireres fra 110-sentralen.

Den har pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømsforsyning og flomvernmateriell, for å nevne noe.

– Når det gjelder elektriske mannskapsbiler, har vi ikke vurdert dette, men vi følger selvsagt med på utviklingen. Så vidt jeg vet har Oslo brann og redning vurdert dette, men foreløpig er det ingen som har det i Norge, sier Brandtenborg.

Bilen er kjøpt inn fordi man ønsker å få erfaring med elektriske kjøretøy. I Follo er de nå spent på hvordan bilen håndterer vinteren.

Tegnet bedriftsmedlemsskap hos Elbilforeningen

På brannstasjonen har man fått installert en 22 kW ladeboks.

I tillegg lades bilen på hurtigladestasjoner ved behov når man har mange oppdrag samme dag.

Idet den elektriske beredskapsbilen var på plass i vognhallen, tegnet også Follo brannvesen et bedriftsmedlemsskap hos Elbilforeningen.

– Vi ble bedriftsmedlemmer hos Elbilforeningen fordi vi ønsket muligheten til å lade på ulike ladestasjoner i Norge med en enkel brikke, samt mulighet til å få råd og veiledning ved behov, forteller avdelingslederen hos Follo brannvesen.