Første klassiske Tesla-superlader forsvinner

Superladestasjonen på Aksdal i Rogaland flytter litt på seg i forbindelse med oppgradering til såkalte V3-superladere med CCS-plugg.

Den eksisterende stasjonen har både Type 2- og CCS-plugger, men den forsvinner 15. mars neste år. Den nye V3-stasjonen får kun CCS. Eksisterende stasjoner har den såkalte V2-standarden, med begge nevnte plugger.

– Aksdal er den tredje V3-stasjonen vi åpner i Norge. Fra og med åpningen av Liertoppen i våres har vi utelukkende bygget V3-stasjoner i Norge, så alle stasjoner vi åpner fremover blir V3 Superchargere. Vi jobber blant annet med en stasjon på Leira (Valdres) som vil åpne i høst. Noen av de andre stasjonene vi jobber med er markert på kartet på nettsidene våre, sier Teslas norske kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland.

Konsekvensen er at det ikke lenger blir mulig å superlade Model S- og Model X-utgaver (hovedbildet) kjøpt før mai 2019. Det samme gjelder forøvrig for de nye V3-stasjonene i Bamble og på Liertoppen.

Dette er relevant for alle våre medlemmer som kjører Model S eller Model X og ikke har fått installert muligheten til å bruke CCS-adapteret de nye V3-stasjonene krever.

Elbilforeningens seniorrådgiver og testansvarlige, Ståle Frydenlund, testet nylig funksjonaliteten etter installasjon av CCS-oppdateringen – som altså krever fysiske endringer i bilen og medbrakt adapter.

Detaljene om adapteret (se bilde lenger ned i saken) finner du her, eller ta en kjapp kikk på videoen.





– Oppgradering er ikke et krav

Sandvold Roland sier det er viktig å understreke at Tesla verken har planer om å stenge andre V2-stasjoner eller å gjøre noen systematisk utskiftning av V2-stolper til V3-stolper.

– Vi ønsker at den eksisterende infrastrukturen skal bli værende, og vil fortsette å drifte og vedlikeholde denne. Det er vanskelig å gi absolutte garantier, for det kan dukke opp spesielle lokale begrensninger som gjør andre løsninger nødvendig, slik som i Aksdal. Men dette er altså ikke noe vi ønsker.

Han sier Tesla opplever at CCS-oppgraderingen har blitt forholdsvis godt mottatt av eksisterende eiere.

– De som kjøper oppgraderingen ser at dette både er nyttig for å få tilgang på nye V3-stasjoner, og fordi det gir større fleksibilitet med tanke på bruk av hurtigladere fra tredjepart. Men oppgraderingen er et tilbud, og ikke et krav eller en generell anbefaling. Hvis man er fornøyd med de lademulighetene som bilen har i dag, er det ingen grunn til å gjennomføre CCS-oppgraderingen.

Skal ned mot 15 minutter

Stasjonen på Aksdal blir den første av V3-generasjonen på Vestlandet når den åpner i mars. Kort forklart innebærer V3 makseffekt opp til 250 kilowatt (kW) og at det ikke lenger er effektdeling mellom to og to biler.

– En Model 3 Long Range kan lade opptil 120 kilometer rekkevidde på fem minutter på en V3 Supercharger, og vi forventer at en typisk ladeøkt vil være på om lag 15 minutter, sier Sandvold Roland, som understreker at Tesla jobber aktivt med informasjonssiden av saken.

– I de kommende månedene vil vi jobbe med å informere eierne våre gjennom en rekke kanaler, for å sikre at alle som reiser gjennom området er kjent med endringene, sier Sandvold Roland.

Ett element i dette er at navigasjonssystemet oppdateres, for at reiseplanlegging skal virke best mulig.

– Vi ønsker å etterleve dette også nå som vi er nødt til å stenge en stasjon. Vi varsler eiere om viktige kommende endringer knyttet til den eksisterende Supercharger-stasjonen i samme område, sier Sandvold Roland.

Superlading siden 2013

Over sju år er gått siden Tesla åpnet de første superladestasjonene (såkalt V1) i Norge. De seks første var Lyngdal, Brokelandsheia, Gol, Lillehammer, Aurland og Dombås – med til sammen 46 uttak. Senere fulgte Lier (bildet under).

I dag har Tesla til sammenligning 63 superladestasjoner, med til sammen 856 uttak, i Norge.

Dette må eierne gjøre

Dersom biler kjøpt før mai 2019 skal benytte seg av V3-stasjoner, må CCS-oppgraderingen gjennomføres på et Tesla-servicesenter. I øyeblikket koster denne 3.550 kroner (inkl. moms, ajour 3. september 2020). Prisen er satt ned med cirka 1.300 kroner siden før sommerferien.

– Avveiningen blir dermed i praksis hvordan man bruker bilen, og om man ofte er på langtur. Samtidig er det grunn til å tro at CCS-oppdateringen blir etterspurt også i bruktmarkedet, siden den betyr at man kan benytte en hvilken som helst hurtig- eller lynladestasjon, sier testansvarlig Ståle Frydenlund i Norsk elbilforening.

Det aktuelle CCS-adapteret har altså vært standardutstyr for alle Model S og Model X siden mai 2019. Det betyr at ettermontering av utstyr er relevant for biler solgt mellom sommeren 2013 og dette tidspunktet.

PS. Den eksisterende stasjonen i Aksdal åpnet i desember 2014, og var en del av den første bølgen av superladestasjoner i Norge.