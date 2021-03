Geely skal bygge ny luksusbil – sikter mot Tesla og Mercedes

Vil lage nytt premium-merke basert på Volvo-teknologi.

Volvo og Polestar eies av det gigantiske kinesiske selskapet Geely Holding. De eier allerede 10 bilmerker og nå annonserer de at de danner et nytt luksusbilmerke som skal konkurrere med blant annet Tesla og Mercedes.

Det må kanskje føles som et slag i magen for svenskene, som trolig så for seg den rollen med Volvo og i viss grad Polestar, som til tross for kinesisk produksjon har hovedkvarter i Sverige.

Luksusbilen Zeekr

Den nye luksusbilen skal få det klingende navnet Zeekr, som trolig betyr «Minne».

Den skal bygges på den nylig presenterte og svært så elastiske helelektriske SEA-plattformen som ALLE Geelys biler skal bygges på de neste årene og som i stor grad er utviklet av svenskene, skal vi tro Geely selv. De bruker den svenske koblingen som et kvalitetsstempel.

Da plattformen ble lansert i fjor, ble det antydet at en mindre Volvo i gårsdagens C30-størrelse ville komme på denne plattformen, mens neste XC90 allerede er så langt ut i planene at den kommer på en helt annen plattform.

Det betyr at bilen ligger et godt stykke frem. Men den nye annonseringen, forteller oss i hvert fall at det vil være rom for å bygge biler minst i Tesla Model X-størrelse, trolig større, siden Volvo selv annonserer en skikkelig bamse med navnet XC100, som er større enn dagens XC90. Det er i segmentet for store SUV-er at luksus-markedet først og fremst sprer seg.

Volvo ikke luksus likevel?

Det blir spennende å se hvordan Volvo og Polestar vil posisjoneres i fremtiden. Volvo har til nå vært uttalt å skulle være Geelys premium-satsning og annonserte så sent som mars i år at de skal være helelektriske innen 2030.

Her er Volvos første helelektriske bil.

Etter Tesla var Volvo blant de første med å lansere ideen om å selge bilen på showrooms og i kjøpesentre – noe de har gjennomført med suksess for Polestar.

Zeekr skal heller ikke selges hos tradisjonelle forhandlere, men i visningslokaler i de store byene, gjerne i tilknytning til de største og mest eksklusive handlesentrene.

Se hvor fort det elektriske skiftet har gått for Volvo

For Zeekr skal ikke bare være bil. De vil også lansere livsstilsprodukter som klær og tilbehør, lansere egne klubber og åpne for at hver enkelt bileier kan bli deleier i selskapet.

I dag har Geely allerede bilmerkene Geely Auto, Geometry, Lynk & Co, Poton, Lotus, Smart, Volvo, Polestar, LEVC og Farizon Auto.