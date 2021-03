– For å kunne fortsette å lykkes, trenger vi lønnsom vekst. Så i stedet for å investere i en krympende forretning, har vi valgt å investere i fremtiden – elektrisk og online. Vi er fullt fokuserte på å bli en leder i det raskt voksende premiumsegmentet innen elektriske biler, sier Håkan Samuelsson, CEO i Volvo Cars.

Volvo uttaler at de er overbevist om at markedet for forbrenningsmotorer er på hell. I Norge utgjør ladbare biler allerede 95 prosent av Volvo-salget.

Avgjørelsen er også tatt på bakgrunn av forventninger om at endret lovverk, i tillegg til en utvidelse av ladeinfrastrukturen, vil øke forbrukeres aksept for helelektriske biler på verdensbasis.

Volvo Cars’ overgang til å bli helelektrisk er en del av selskapets klimaplan , der selskapet jobber for å redusere karbonavtrykket per bil gjennom konkrete tiltak.

Det nye (som også kommer i XC40 Recharge) er et innebygd SIM-kort som gjør at bilen leveres oppkoblet til internett. Volvo tilbyr ubegrenset databruk til bruk av bilens funksjoner, og C40 vil kunne motta oppdateringer over-the-air (OTA).

Batteriet i C40 er på 78 kWh (nominelt) og Volvo har foreløpig estimert en rekkevidde på over 420 kilometer i henhold til WLTP. Den får mulighet for AC-lading opptil 11 kW og DC-lading opptil 150 kW.

De to motorene gir en samlet effekt på 408 hestekrefter og et dreiemoment på 660 Nm. Bilen går fra 0–100 på 4,9 sekunder. Toppfarten til C40 er begrenset til 180 km/t.

Volvo Cars vil jobbe for å ta en ledende posisjon i det raskt voksende helelektriske premium-markedet. Dermed vender de kappa og skal utelukkende selge rene elbiler fra 2030. Fram til da vil Volvo gradvis fase ut alle biler med forbrenningsmotor, inkludert hybridbiler, over hele verden.

