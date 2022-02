Norgesfavoritten Nissan Leaf: Gir nytt liv til gammel traver

PYNTET VETERAN: Nissan Leaf holder fortsatt koken etter 11 år på norske veier.

Norges mest solgte elbil kommer i ny drakt før sommeren.

Selv om det meste handler om nykommeren Ariya hos Nissan om dagen, har de ikke glemt den gamle klassikeren Leaf.

Bilen, som har vært en pionér i elbilverdenen siden den ble lansert i 2010, har solgt i bøtter og spann og staket ut kursen for mange andre produsenter.

Det ruller over 70.000 Leaf på norske veier og bilen selger fremdeles ganske bra.

Nå satser Nissan på å skvise de siste dråpene ut av sitronen med en foreløpig siste oppdatering av verdens første masseproduserte elbil.

Kommer til Norge i april

2022-utgaven får et oppfrisket eksteriørdesign – fra små detaljer på karosseriet til nye felger. Nissan skriver i en pressemelding at oppgraderingen skal bidra til å gi kundene en dynamisk og estetisk følelse i tråd med merkets nye identitet.

Den oppgraderte versjonen kommer i april, og markerer starten på en sterk produktoffensiv fra Nissan fremover.

– Med nesten 600.000 kunder over hele verden, mer enn 70.000 av dem i Norge, har Leaf tilgjengeliggjort avansert teknologi og utslippsfri kjøring til svært mange, sier Arnaud Charpentier, Region Vice President, Product Strategy and Pricing, i Nissan Amieo.

Designendringene innebærer ny logo på felger, i frontgrillen og på bagasjeluken. Nye 16- og 17-tommers felger yttrykker mer sportslighet og en touch av premium, heter det i meldingen.

To nye fargetoner blir også tilgjengelig, «Universal Blue» og «Magnetic Blue».

15 nye elbiler innen 2030

Leaf vil fortsatt komme med batteripakke i to ulike størrelser, med en rekkevidde på opptil 385 km (WLTP).

– Nå som vi ser at etterspørselen for elbiler øker, tar Nissan fatt på et nytt og spennende kapittel i vår elektriske mobilitetshistorie, sier Arnaud Charpentier.

Nissan har tidligere sagt at selskapet skal utvikle og produsere 23 nye elektrifiserte modeller, hvorav 15 rene elbiler, innen regnskapsåret 2030.

Først ut er mellomklasse SUV-en Ariya, som vi prøvekjørte forleden. Da fikk vi også en prat med Nissans kommunikasjonsdirektør i Norden, Marina Maneas Bakkum, som fortalte litt om arven etter Leaf, forventningene til Ariya og utsiktene fremover. Du kan se hele intervjuet i videoen under: