Prøvekjørt: Nissan Ariya Det meste er på plass, men den har én klar svakhet

Det kommer mange spennende elbilnyheter i år. Nissan Ariya er en av de største. Vi har fått en liten smakebit.

Nissan Leaf er Norges mest solgte elbilmodell gjennom alle tider – og den hittil eneste elektriske personbilen fra den japanske produsenten.

Frem til nå. For med Ariya har Nissan spent forventningsbuen til maks, og ingen blir overrasket om dette blir en ny storselger i Norge.

12 år etter at de første versjonene av Leaf rullet ut av fabrikklokalene, fikk vi stifte bekjentskap med arvtageren for første gang.

Førsteinntrykket etter å ha sett bilen og prøvekjørt den en liten svipptur på drøyt tre mil, er overveiende positivt.

STILRENT: Interiøret er nærmest fullstendig ryddet for knapper og betjeningshjul. Likevel er det som imøtekommende med høy opplevd kvalitet. Foto: Jamieson Pothecary

Vi sitter i komfortable, ventilerte skinnseter, i en svært luftig, smakfullt innredet kupé.

Trenden blant bilprodusentene de siste årene har vært å rydde bort alt av knapper og betjeningshjul , for så å legge det meste i infotainment-systemet.

Ofte resulterer det i et spartansk og lite imøtekommende interiør.

Ved å unngå hardplast og heller velge utstrakt bruk av alcantara, skinn og «faux» trematerialer, har Nissan klart å skape et stilrent men behagelig interiør med høy opplevd kvalitet.

Det spesielle kumiko-mønsteret i grillen går for eksempel igjen flere steder i interiøret. Mønsteret gir interiøret særpreg og skaper estetiske stoppunkter for øynene. Det er fint å se at Nissan har brukt energi på slike detaljer.

Nissan omtaler det nye designspråket som «tidløs japansk futurisme». Dem om det, smålekkert er det uansett.

JAPANSK FUTURISME: Ariya har et modernistisk og stilrent design. Foto: Jamieson Pothecary

Ariya med drift på alle fire – ja takk!

De to skjermene på 12,3 tommer er oversiktelige og greie, responsive og intuitive å manøvrere i. Vi savner dog styring av rattvarme fra, ja du gjettet riktig, rattet. Det er unødvendig klønete å måtte inn via skjermmenyene for å ordne dette.

En fiffig detalj i nye Ariya er bruken av såkalte haptiske brytere i midtpanelet. Disse kommer til syne når bilen slås på, og lar deg blant annet styre klimaanlegget.

Tilsvarende brytere finnes i midtkonsollen mellom forsetene, og derfra styres de tre kjøremodusene eco, standard og sport, samt en praktisk skuff under skjermene og betjeningspanelet.

Sistnevnte erstatter oppbevaringsrommet man normalt finner under armlenet i midtkonsollen. Her er det nemlig kun et bittelite rom samt induksjonslader med plass til én telefon.

Hele midtkonsollen er forøvrig elektrisk regulerbar i lengderetningen. Fiffig.

SKJULTE KNAPPER: “Haptiske” knapper kommer til syne når bilen slås på, men volumhjulet beholdes. Ifølge Nissan ville det skapt opprør blant kundene hvis de hadde fjernet det.

Smånervøs på veien

Aruya er lettkjørt, har god fjæringskomfort, akseptabel støydemping og generelt greie kjøreegenskaper.

På såpeglatte veier like utenfor hovedstaden fikk vi dessuten et bevis på at bilen har et velfungerende antiskrenssystem.

Vi opplever den imidlertid som litt «lett» på veien, kall det smånervøs om du vil, og savner den tunge, solide følelsen man for eksempel får i Skoda Enyaq IV80x.

I “sport” strammes styreresponsen noe, og gassresponsen blir kvikkere. Men uten adaptivt understell blir «sport»-effekten noe begrenset. Det hjelper, men vi synes Nissen kunne tatt det enda et hakk videre.

Bilen vi kjører har den minste batteripakken på 63 kWt netto og drift kun på forhjulene. Vi tror den største batteripakken på 87 kWt netto og drift på alle fire vil kle bilen bedre og gi en mer dynamisk kjøreopplevelse.

LUFTIG: Gulvet mellom fører- og passasjersetet er flatt, og tillater blant annet at midtkonsollen kan justeres elektrisk for- og bakover. I midten ser du kumiko-mønsteret, som er bakbelyst og skaper et stilfullt stemningslys.

Med to motorer vil dessuten doningen få kraftressursene den fortjener. Forhjulstrekkeren har 218 hestekrefter og gjør null til hundre på 7,5 sekunder. Slett ikke tregt, men vi tar oss i å savne et lite kraftoverskudd.

Ariya e-4orce Evolve antas å bli storselgeren for Nissan her i landet. Med firehjulstrekk, 600 newtonmeter dreimoment og 0-100 km/t på 5,7 sekunder, vil den sannsynligvis by på den lille ekstra piffen vi savner med innstegsmodellen.

Snaut bagasjerom kan bli en festbrems

Aryia har ikke frunk, men to praktiske siderom bak som rommer ladekabel, en liten handlepose, eller et par sko – om det skulle bli nødvendig.

Den kan dessuten frakte 75 kilo på taket. Og det er bra, for den i Norge mye etterspurte skiluken gliimrer med sitt fravær i den 40/60-delte bakseteløsningen.

Men bagasjeromskapasiteten er ikke akkurat klasseledende, og dette er det største ankepunktet mot denne bilen. Modellene med forhjulstrekk får et bagasjerom på 468 liter, mens firehjulstrekkerne, som det garantert vil bli solgt flest av i Norge, er avspist med 415 liter.

Det er snaut, ikke minst sammenlignet med konkurrentene som tilbyr oppunder 500 liter eller mer, og kan fort vise seg å bli en festbrems for Nissan.

Barnefamilier, som er en opplagt målgruppe for denne bilen, prioriterer glatt god bagasjeplass fremfor danseplass i baksetet.

Dette «problemet» kunne enkelt vært løst ved at bakseteraden lot seg flytte noen centimeter i lengderetningen, som i nylig testede Mercedes EQB. Faktisk synes vi det er smått oppsiktsvekkende at Nissan ikke har tenkt på denne muligheten.

Blant de argeste utfordrerne finner vi for eksempel VW ID.4/5, Skoda Enyaq, Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5 og Kia EV6, som alle har bagasjerom på 500 liter eller mer.

Fire utstyrsvarianter

Ariya er en mellomstor SUV, eller crossover som de populært kalles, altså en mellomting mellom en kombi kupé og en SUV.

Den er 4,6 meter lang, 1,8 meter bred og vekten oppgis til mellom 1,8 og 2,3 tonn avhengig av batteripakke og utstyrsnivå.

Den kommer i fire varianter: Innstegsmodellen Advance, deretter Evolve, e-4orce Evolve og e-4orce Performance.

Her er noen nøkkeldata (priser er inkludert frakt og leveringskostnader):

UVANT. Ariya gir et godt kvalitetsinntrykk. Borte er billigplast og innvendig er det utstrakt bruk av alcantara, skinn og «faux» trematerialer

Advance

Drift: Forhjulstrekk

Batteri: 63 kWt netto/66 kWt totalt.

Rekkevidde: 360 kilometer (WLTP).

Effekt: 218 hestekrefter

0-100: 7,5 sekunder

Toppfart: 160 km/t.

Pris: Fra 409.900 kroner

Evolve:

Drift: Forhjulstrekk

Batteri: 87/91 kWt.

Rekkevidde: 500 kilometer (WLTP).

Effekten: 242 hestekrefter

0-100: 7,6 sekunder

Toppfart: 160 km/t

Pris: Fra 499.900 kroner

e-4orce Evolve:

Drift: Firehjulstrekk (dual motor)

Batteri: 87/91 kWt

Effekt: 306 hestekrefter.

Rekkevidde: 460 km (WLTP)

0-100: 5,7 sekunder

Toppfart: 200 km/t

Pris: Fra 529.900 kroner

e-4orce Performance

Drift: Firehjulstrekk

Batteri: 87/91 kWt

Rekkevidde: 400 km (WLTP)

Effekt: 394 hestekrefter

0-100: 5,1 sekunder

Toppfart: 200 km/t

Pris: Fra 575.900 kroner

BØLLETE: De høye hoftene gir Ariya pondus og et karslig utrykk. Den oppleves som større enn de fysiske målene skulle tilsi. Foto: Jamieson Pothecary

Advance får en ombordlader som gir inntil 7,4 kw ladehastighet, mens de tre øvrige modellene får 22 kW-ombordlader som standard. Innstegsmodellen kan også oppgraderes til 22 kW mot 10.000 kroner ekstra.

På hurtiglader skal alle versjoner kunne motta 130 kW under optimale forhold. Nissan påstår også at bilen er i stand til å holde høy effekt til langt ut i ladesyklusen, men dette fikk vi ikke anledning til å verifisere i løpet av den lille timen vi hadde tilgang til bilen.

RYDDIG: To 12,3 tommers skjermer pryder dashbordet. Informasjonen er lettlest og tydelig.

Trådløs oppdatering, nappa og Bose

I likhet med de fleste nye bilene som kommer på markedet i dag, er Ariya godt utstyrt i grunnversjonen. Som standard finner vi for eksempel led-belysning rund baut, to skjermer på 12,3 tommer hver med navigasjon og infotainment, avanserte førerassistansesystemer, programvareoppdatering «over the air (OTA)», 360 graders kamera med person- og sykkeldeteksjon og bakluke som kan åpnes uten bruk av hender.

Infotainmentsystemet kan forøvrig betjenes med stemmen via Amazon Alexa.

På de grommeste variantene kan du velge og vrake i godbiter som nappa skinninteriør, elektrisk justerbart ratt med minne, ventilerte forseter med varme og kjøling, avansert head up display og Bose-lydanlegg med ti høyttalere.

På 12 år har Nissan solgt over 600.000 eksemplarer av Leaf, 70 000 av dem ruller i Norge. Konkurransen i markedet for mellomstore SUV-er stor, og vi tror Nissan vil slite med å ta en like betydelig posisjon med Ariya.

Men totalinntrykket på vår første korte prøvetur er positivt, og selv om bilen kommer til kort på enkelte områder, trumfer den på mange andre med et høyt utstyrsnivå og en konkurransedyktig pris.

Bilen kan forhåndsbestilles allerede nå, og de første eksemplarene er ventet på norske veier til sommeren.

