Grønn Kontakt bytter navn. Heretter heter de «Mer»

Norges nest største ladeoperatør foretar navnebyttet fordi de skal bygge ut ladenettverket sitt i Europa.

Da vi intervjuet Grønn Kontakt-leder Ole Henrik Hannisdahl i sommer, fortalte han en del om selskapets utvidelsesplaner, og følgende replikkveksling fant sted:

– I England heter dere faktisk Gronn Kontakt, med O?

– Det er riktig.

– Synes du det låter fett?

– Hehe. Det gir seg vel selv at Gronn Kontakt ikke er et optimalt navn utenfor Norge.

Ekspanderer internasjonalt

I en fersk pressemelding fra selskapet, blir det klart at Hannisdahl og resten av Grønn Kontakt har tatt konsekvensen av dette, og fra i dag har gått for en aldri så liten navneendring.

Og navnevalget falt altså på «Mer», som i hvert fall er noe mer internasjonalt-klingende.

«Grønn Kontakt har fungert ypperlig som merkevarenavn i Norden frem til nå, og navnebyttet er som følger av videre europeisk satsing. Denne navneendringen gir oss enda større muligheter til å utvikle bedre tjenester til alle våre kunder fremover – både her hjemme og på tvers av landegrensene», står det nå å lese på selskapets nettside som forklaring på hvorfor de bytter navn.

Sammen med navnebyttet følger en ny, visuell profil som de neste ukene og månedene vil bli synlig på over 260 ladestasjoner over hele landet, samtidig som Grønn Kontakt-merkevaren da vil forsvinne.

Ingen praktiske konsekvenser for norske kunder

Selskapet opplyser om at navnebyttet ikke får noen praktiske følger for kundene, og du som kunde trenger ikke foreta deg noe som helst.

Om du skal lade på en av selskapets stasjoner nå eller i fremtiden, vil du altså fortsatt kunne bruke Elbilforeningens ladebrikke på den som før, enten det fortsatt skulle stå «Grønn Kontakt» på den eller de har rukket å omprofilere den til «Mer».

Likevel vil selskapet gjerne at du skal laste ned deres nye ladeapp, «Mer Connect«, som skal by på en del funksjoner som kundene ifølge selskapet vil få god nytte av, som ladestasjonskart og navigasjon og sanntidsinformasjon om de enkelte laderne er ledige, samt din egen ladehistorikk.

Bygger på erfaringene fra Norge

Ladenettverket som nå skal rulles ut i Europa, skal langt på vei basere seg på erfaringene Grønn Kontakt har gjort seg gjennom mange års drift i Norge og Sverige.

– Vi har jobbet med lading siden 2009, og dermed vært med på en utrolig reise. Da selskapet startet opp, anså de fleste det som helt urealistisk at det ville være over 300.000 elbiler i Norge 11 år senere. Det norske markedet har vist resten av verden at elbil er et fullgodt alternativ selv i et langt, bratt og kaldt land, sier Ole Henrik Hannisdahl i pressemeldingen.

Hannsidahl fortsetter som daglig leder i Mer Norge og Mer Sverige, og rapporterer til Statkraft, som eier Grønn Kontakt, og dermed nå altså Mer.

– Det norske elbilmarkedet og vår satsning på Grønn Kontakt har gitt Statkraft en unik og tidlig forståelse for forretningsmodeller innen lading. Dermed kan vi ta med oss de norske erfaringene ut i betydelig større markeder enn Norge, kommenterer Bjørn Holsen, direktør for nye forretningsmuligheter i Statkraft i pressemeldingen.

Ole Henrik Hannisdahl fortalte elbil.no allerede i sommer om de internasjonale oppkjøpene. Da sa han dette:

– Ladeporteføljen i Statkraft består nå av Grønn Kontakt, som dekker Norge og Sverige. Så har vi E-Wald, et tysk selskap som primært driver med hurtiglading og bildeling. I tillegg har vi gått inn et selskap som heter eeMobility, som i hovedsak driver med lading av store bilflåter i Tyskland. Og tidligere i år gikk Statkraft også inn i det britiske markedet og kjøpte Vattenfalls tidligere e-mobility-business, som ble lagt inn under Grønn Kontakt.

Alle disse skal nå altså samles under Mer-merkevaren, og flere vil etter alt å dømme komme til etter hvert.