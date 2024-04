15 elbiler med hengerfeste-mulighet til under 400.000 kroner: Elbilene som kan trekke henger – på budsjett

UTE ETTER ELBIL MED KROK SOM IKKE KOSTER SKJORTA? Merker som Hyundai, Renault, Peugeot, Nissan, MG og Volvo tilbyr elbiler med hengermulighet til under fire hundre lapper. Sjekk lista nedenfor for å sjekke modeller, pris og hvor tungt de kan trekke. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Er du ute etter en ny elbil som kan trekke tilhenger, men har et budsjett på maks 400.000 kroner?

Her får du oversikten over det du har å velge mellom i nybilmarkedet i dette prissegmentet akkurat nå. Altså elbiler som kan trekke henger – med en prislapp på maksimalt fire hundre lapper.

Lista nedenfor viser hvilke modeller det er snakk om, i tillegg til veiledende pris og hvor mange kilo de ulike modellene har lov til å trekke.

Oversikten viser at det er 16 elbiler på markedet under 400.000 som kan trekke henger.

Men det spørs vel litt om dette er tiden for å kjøpe noe som helst fra bilprodusenten Fisker, som på grunn av konkursspøkelset som henger over dem for tiden, nå kutter i prisene for bilene som er på lager i Norge.

Prisene i oversikten nedenfor er uten selve hengerfestet, og vi har hentet tillatt hengervekt og prisinfo fra Opplysningsrådet for veitrafikken: