Her er de fire nye lynladerne på Rudskogen

Racing får en mye grønnere profil når Rudskogen Motorsenter og Porsche nå har gått sammen om lynlading ved den velkjente banen i Rakkestad.

Norsk elbilforening gjennomførte banetest av Audi e-tron GT og Tesla Model 3 Performance i slutten av forrige uke, og ble samtidig først ute med å teste de nye lynladerne.

To av de fire er operative, og snart skal alle fire levere ferske elektroner til banehungrige elbilister.

– Dette er en historisk begivenhet for elbilen i Norge. Ti år etter at den første hurtigladeren kom på plass i Luravika i Sandnes, åpnes det nå for alvor opp for elektrisk motorsport i Norge, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Hun synes det er stor stas at Rudskogen nå er blant de aller første motorsportanleggene i verden som er tilrettelagt for elektrisk banekjøring.

(Se video under)

Koster fire millioner

For motorsport dør slett ikke med inntoget av elbiler, den inntar derimot en mindre forurensende form. Samtidig forseres den teknologiske utviklingen: Tåler elbilen påkjenningene på en racerbane, tåler den det meste annet.

– Ikke minst innebærer plassering av lynladere på racerbaner en erkjennelse av at elbiler har noe der å gjøre. Det har vi jo visst en stund, og jeg synes det er veldig gøy at dette skjer i Norge. Det er en helt naturlig utvikling, sier Bu.

STOR OVERSIKT: Dette koster hurtiglading hos de forskjellige tilbyderne

Prisprofilen blir den samme som hos IONITY, altså 8,40 kr/kWh. Det blir med andre ord ikke billig å lynlade her, men i denne sammenhengen vil vi tro at tilgjengelighet trumfer det meste.

Ikke minst fordi prosjektet skal ha en kostnadsramme på fire millioner kroner. Første byggetrinn inkluderer som nevnt fire lynladere, som teoretisk kan levere 320 kW effekt hver – uten deling.

I neste byggetrinn er det lagt opp til installasjon av ytterligere fire lynladere, og dette trinnet skal det allerede være klargjort for.

To batteripakker bidrar

For øyeblikket skal de fire lynlederne levere maksimalt 270 kW, som er dagens øvre teoretiske nivå for Porsche Taycan og Audi e-tron GT. Tilsvarende hastighet får man i dag kun hos IONITY og på et fåtall lynladere hos de øvrige operatørene i markedet.

Noe av det mest spennende ved den tekniske løsningen er at anlegget inkluderer to stasjonære batteripakker på 140 kilowattimer (kWh) hver (den ene på bildet under), som lades opp kontinuerlig når lynladerne ikke er i bruk.

LES OGSÅ: Så mange hurtigladere er det pr. elbil der du kjører

Batteripakkene er satt inn for å sikre at lynladerne skal kunne levere maks teoretisk effekt (320 kW), og bidrar til å jevne ut effekttopper – såkalt «peak shaving».

Hovedgrunnen til at batteripakkene er kommet på plass, er imidlertid at det lokale strømnettet foreløpig ikke skal tillate høyere effekt på hver lynlader enn 110 kW.

Fornøyde spleisere

Anlegget er altså blitt til gjennom et spleiselag mellom Rudskogen Motorsenter og Porsche. Begge parter er særdeles godt fornøyd med det de nå har fått til:

– Alle Porsche-modeller har ekstreme kjøreegenskaper, og den arenaen der disse egenskapene kommer best frem, er på bane. Vi er derfor veldig tilfredse med at vi nå kan tilby banekjøring også for alle våre nye Taycan-eiere, sier Morten Scheel, administrerende direktør i Porsche Norge (bildet under).

Han sier investeringen gjør at rammene er lagt for en fremtidsrettet utvikling på Rudskogen, og at den bidrar til å gjøre banekjøring mer attraktivt også for elbiler.

Eier og daglig leder av Rudskogen Motorsenter, Harald Huysman, ser på etableringen av lynladerne som en milepæl i banens 31 år lange historie.

– Ja, for Rudskogen er dette en stor dag. Vi er stolte over å ta et stort skritt på veien mot et fremtidsrettet og grønnere anlegg, som nå også legger til rette for elektriske kjøretøy.

– Vi er takknemlige for det fine samarbeidet vi har med Porsche Norge, som har bidratt for å få disse hurtigladerne til Rudskogen, sier Huysman.

LES OGSÅ: Slik lader du elbilen på farta