Her er nye Hyundai Ioniq 5

Plattformen er også forberedt for fremtiden med den såkalte Vehicle to Load-funksjonen (V2L) som gjør det mulig å hente energi fra bilens batteri, til for eksempel huset ditt. Den kan levere tilbake opptil 3,5 kW via stikkontakt i bilen. Kjekt dersom du skal ha party på stranda.

Den nye batteripakka har et såkalt multiladesystem som er kompatibelt med både 800- og 400 volts ladere uten behov for ekstra komponenter eller adaptere. 800 volt tillater tynnere kabling og dermed lavere vekt, samt raskere lading. Hyundai oppgir 220 kW som maksimal ladehastighet.

Akselavstanden er på hele 3 meter. Det gir mye innvendig plass og voksne kjøreegenskaper. Det er en femseter og bagasjeromet er fleksibelt og er fra 531 til 1591 liter avhengig av hvor du plasserer setene. Bilen kan trekke tilhenger på 1600 kilo for firehjulstrekkeren og 1400 for bakhjulstrekkeren.

E-GMP er et ledd i Hyundai Motor Group sine planer om å presentere totalt 23 elbilmodeller, inkludert 11 dedikerte elbiler, og selge flere enn én million elbiler over hele verden innen 2025.

Foreløpig har de annonsert tre modeller som de har kalt 5, 6 og 7, hvor det later til at oddetall er SUV/Crossovere, mens partall blir lavere biler.

Ioniq er en sammensetning av ordene «Ion» og «Unique» og ble først lansert gjennom Hyundais Project Ioniq, et langsiktig forskings- og utviklingsprosjekt med fokus på miljøvennlig transport. Hyundai var så fornøyd med navnet Ioniq, at det nå skilles ut som et eget helelektrisk bilmerke.

