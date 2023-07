Parkering for elbil

Kommunens raskeste ladeanlegg åpnet i sommer: Her kan både biler og båter lynlade

ÅPNET I SOMMER: På Storebø Brygge Gjestehavn i Austevoll kommune kan både elbiler og elbåter lade på de til sammen seks lynladerne som leverer inntil 250 kW. De to som er ment for maritimt bruk ligger like ved, og kan ses på bildene lenger ned i saken. Samtlige ladere har CCS-kontakt. Alle foto: Plug/Eviny

Klar for mer strøm på sjøen? I sommer åpnet det raskeste ladeanlegget i øykommunen Austevoll for å servere strøm til både båt og bil.

På Storebø i Austevoll kommune sør for Bergen kan både elbiler og elbåter lade på de seks lynladerne som leverer inntil 250 kilowatt.

Vestland fylkeskommune har støttet prosjektet med en million kroner.

– Dette vil bety mye både for bilister og båteiere. Mangel på ladere er den største barrieren mot at folk kjøper elbåt, sier Bjørn Hønsi Følling, leder for maritim lading i Plug i en pressemelding.

ØKENDE INTERESSE: – Vi ser en økende interesse for å kjøpe elbåter, og vi er nå i ferd med å bygge et nettverk av ladere som holder verdensklasse på hastighet, sier Bjørn Hønsi Følling, leder for maritim lading i Plug, her sammen med Camilla Neumann-Berg, forretningsbygger i Plug.

Vil gjøre det lettere å eie elbåt

Plug et norsk selskap eid av energiselskapet av Eviny, som mange elbilister – spesielt på Vestlandet – også kjenner som en stor hurtigladeaktør.

Her kan du lese mer om Evinys satsing på maritim lading.

– Vi er nå i ferd med å bygge et nettverk av ladere som holder verdensklasse på hastighet. I nærheten av Storebø har vi allerede bygget ladeanlegg på Våge i Tysnes kommune og Rosendal i Kvinnherad kommune, og vi har store planer om å bygge nye anlegg i flere av nabokommunene, sier Følling i Plug.

Han sammenligner markedet for lading av fritidsbåter med elbiler for ti år siden. En stund har det vært flere ladere enn elbåter, men dette er i ferd med å endre seg.

– Vi ser en økende interesse for å kjøpe elbåter, og dette gjelder ikke bare fritidsbåter. Austevoll har en del næringsfartøy i tilknytning til fiske og havbruk. Disse fartøyene kan bli elektriske og vil ha behov for lading året rundt, påpeker Følling.

ELKOMMEN OM BORD: Bjørn Hønsi Følling, leder for maritim lading i Plug, sammenligner markedet for lading av fritidsbåter med elbiler for ti år siden. En stund har det vært flere ladere enn elbåter, men dette er i ferd med å endre seg.

Fire for biler, to for båter

Fiskeoppdrettsselskapet Lerøy Sjøtroll på Austevoll har i dag flere hybride servicebåter og har også planer om å ta i bruk elbåter.

– Vi ønsker å fase inn elbåter til personelltrafikk ut til anleggene våre. I løpet av 2023 håper vi å ha den første elbåten på vannet, sier Morten E. Fjæreide, fungerende daglig leder i Lerøy Sjøtroll.

«PRØVEFLYVNING» TIL SJØS: Se video fra da elbil.no testet Candelas hydrofoilbåt-samarbeid med Polestar i sommer. Video: Jamieson Pothecary / elbil.no

– Dette viser hvor viktig det er at infrastrukturen for lading av servicebåter er på plass for å legge til rette for det grønne skiftet som skjer innen havbruk, sier Følling.

Det nye ladeanlegget vil ha fire ladestolper for biler og to for båter. Alle har CCS-kontakt.

– Mange har etterspurt raskere lading for elbiler i området. Dagens mangelfulle ladetilbud har vært en stor utfordring. Nå vil det bli en enklere hverdag for alle med elbil, sier Følling.

LYDLØS, UTSLIPPSFRI OG ELEKTRISK: Likevel er elbåter fremdeles et relativt sjeldent syn i den norske skjærgården.

Inviterer andre til samarbeid

Storebø Maritim eier havneanlegget, inkludert Storebø Brygge Gjestehavn, der de nye laderne er plassert.

Daglig leder Bente Stangeland mener det er viktig å være med på den grønne omstillingen som skjer for fritidsbåter og servicebåter innen blant annet havbruk.

– Ladetilbudet vil trekke til seg flere brukere av området, samtidig som vi kan tilby bærekraftige løsninger som vil gagne miljøet. Jeg er stolt over at vi nå kan tilby lading for både elbåter og elbiler, sier Stangeland.

Plug ønsker nå å bygge ut flere ladeanlegg og vil gjerne ha kontakt med kommuner, havneeiere og andre som ønsker utbygging av infrastruktur for lading.

Plug tar alle kostnader for installasjon og drift, meldes det i pressemeldingen fra moderselskapet Eviny.